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Хода пам'яті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
У центрі Києва відбулася хода пам'яті героїв Небесної Сотні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Після панахиди в Михайлівському Золотоверхому монастирі учасники ходи пройшли від Стіни пам'яті на Михайлівській площі за маршрутом: вул. Трьохсвятительська - Європейська площа - вул. Михайла Грушевського - Фортечний провулок - Інститутська - Алея Героїв Небесної Сотні.
Учасники ходи також прийшли до Офісу президента, де зачитали свої вимоги.
Топ коментарі
+24 18c49ed2
показати весь коментар18.02.2021 23:05
+20 wake up-UA
показати весь коментар18.02.2021 23:06
+17 Нина Болдырева 35de2eb2
показати весь коментар18.02.2021 23:21
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А если нет - ТО ПРОСЫПАЙТЕСЬ Народ и выходите из заЗеркалья !!! Слава Украине !!!
Тебе фото или .. а где ты? Пришел? вспомнил? или просто высер оставил?