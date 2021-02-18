За знімальною групою "Схем" знову стежать співробітники УДО, - Ткач. ФОТО

Співробітник Управління держохорони фотографував машину програми "Схеми" на заправці, а пізніше звітував комусь про її переміщення. На запитання журналістів чоловік відповідати відмовився.

Про це повідомив у Фейсбуці журналіст "Схем" Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері ми заїхали на заправку на столичному шосе. Я пішов у приміщення заправки, а коли повернувся через 5 хв, то позаду машини стояв співробітник. Він сфотографував наше авто. І взявся комусь писати, відразу коли ми почали виїжджати з заправки", - зазначив Ткач.

За словами журналіста, машина "Схем" добре відома співробітникам УДО: вони не раз фотографували її в урядовому кварталі і добре знають її номерні знаки.

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Ткач додав, що за машиною "Схем" удовці стежать не вперше. Минулого разу стеження з'явилося торік влітку після зйомок матеріалу про переїзд президента на державну дачу.

"Тоді джерела в УДО повідомляли, що керівництво вимагало від них тримати нас у полі зору і постійно передавати інформацію та фото. Слід зазначити, що через кілька тижнів водієві Борису Мазуру спалили авто. Злочин не розслідувана досі", - додав Ткач.



