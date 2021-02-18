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стеження (87) УДО (85) Ткач Михайло (118)

За знімальною групою "Схем" знову стежать співробітники УДО, - Ткач. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Співробітник Управління держохорони фотографував машину програми "Схеми" на заправці, а пізніше звітував комусь про її переміщення. На запитання журналістів чоловік відповідати відмовився.

Про це повідомив у Фейсбуці журналіст "Схем" Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері ми заїхали на заправку на столичному шосе. Я пішов у приміщення заправки, а коли повернувся через 5 хв, то позаду машини стояв співробітник. Він сфотографував наше авто. І взявся комусь писати, відразу коли ми почали виїжджати з заправки", - зазначив Ткач.

За словами журналіста, машина "Схем" добре відома співробітникам УДО: вони не раз фотографували її в урядовому кварталі і добре знають її номерні знаки.

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Ткач додав, що за машиною "Схем" удовці стежать не вперше. Минулого разу стеження з'явилося торік влітку після зйомок матеріалу про переїзд президента на державну дачу.

"Тоді джерела в УДО повідомляли, що керівництво вимагало від них тримати нас у полі зору і постійно передавати інформацію та фото. Слід зазначити, що через кілька тижнів водієві Борису Мазуру спалили авто. Злочин не розслідувана досі", - додав Ткач.

За знімальною групою Схем знову стежать співробітники УДО, - Ткач 01
За знімальною групою Схем знову стежать співробітники УДО, - Ткач 02
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Топ коментарі
+8
Судя по Днепру, когда УГО било девушек, они ничем не отличаются от бандитов
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18.02.2021 23:02
+6
Колись одне чмо назвало Ющенка. "Сеньйор Голодомор".
Цікаво, чи можна тепер називати цю істоту "Дебіл Зебіл"?
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18.02.2021 23:30
+3
на выходе от такого внимания к журналистам получаются отрезанные головы и сожжённые машины.

Раскрыла ли полиция преступление - поджог машины Ольги Матюшиной? или для раскрытия этого преступления не хватало закона 2695? и когда полиция начнёт раскрывать преступления (ВНИМАНИЕ, РАСКРЫВАТЬ, А НЕ НАЗНАЧАТЬ виновных как Кузьменко и Антоненко)?
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19.02.2021 08:44
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Тоже блін Канаріс...
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18.02.2021 22:54 Відповісти
может это они не следят, а наоборот, охраняют За съемочной группой "Схем" опять следят сотрудники УГО, - Ткач - Цензор.НЕТ 3120 За съемочной группой "Схем" опять следят сотрудники УГО, - Ткач - Цензор.НЕТ 8855
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18.02.2021 22:57 Відповісти
То запропонували б машину супроводу з блималками! Чого ж мовчать?
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19.02.2021 01:12 Відповісти
не так низзя , там будет другая отмазка , типа вот информация была.....что команду журналистов схем... За знімальною групою "Схем" знову стежать співробітники УДО, - Ткач - Цензор.НЕТ 4969
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19.02.2021 10:01 Відповісти
Ахахах, он бы ещё плащ чёрный одел и шляпу с очками))
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18.02.2021 22:59 Відповісти
Судя по Днепру, когда УГО било девушек, они ничем не отличаются от бандитов
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18.02.2021 23:02 Відповісти
"якщо у вас паранойя, це не означає, що за вами не слідкують" (с)
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18.02.2021 23:11 Відповісти
Знову повернулась ткачівська шпигуноманія.Тоноване скло,засідки в кущах,взаємне стеження під гнітючу музичку вночі...
Видно, звіт грантодавцям пора здавати,от і найняв чувака лівого ,машину сфоткать За знімальною групою "Схем" знову стежать співробітники УДО, - Ткач - Цензор.НЕТ 2007
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18.02.2021 23:18 Відповісти
Колись одне чмо назвало Ющенка. "Сеньйор Голодомор".
Цікаво, чи можна тепер називати цю істоту "Дебіл Зебіл"?
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18.02.2021 23:30 Відповісти
УГО это типа "элита" среди что то вроде как гестапо или государство в государстве тайно полиции Пиночета или Франко??!! даже в США Секретная Служба имеет кучу намордников и поводков и цепей и ее пару раз на год заслушивают комитеты и Сената и Конгресса... а у нас цирк шапито.... как бы в угаре угодить клоуну они не утратили того самого клоуна.. Секретная Служба США давно написала всем в мире- что ее задача просчитать... а не реально защитить охраняемое лицо.. когда уже началось нападение максимально прикрыть и спасти охраняемое лицо... а эти клоуны гоняются как лакеи на побегушках... сомневаюсь чтобы Секретная Служба США гонялась бы за какой то группой журналистов США.... даже если ее материалы очень бы не нравились самому охраняемому лицу № 1 в США.. очень даже сомневаюсь...
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18.02.2021 23:33 Відповісти
забавно, если упадёт кирпич случайно посону, который покемонов ищет. как это классифицироваться будет, точнее, статус потерпевшего, кто он и что делал, как оказался? легенда будет забавная, а у второго - ещё забавней )
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19.02.2021 01:10 Відповісти
З Шереметом майже такаж фігня була. На вулиці, де він залишив авто, в ніч, закладки вибухівки було стеження СБУ. Про деталі тієї операції СБУ мовчить, як риба.
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19.02.2021 07:15 Відповісти
Это называется паранойя с признаками мании преследования За знімальною групою "Схем" знову стежать співробітники УДО, - Ткач - Цензор.НЕТ 9116
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19.02.2021 08:02 Відповісти
ТАК НАРОД УКРАИНЫ ГОТОВ НЕ ТОЛЬКО ИХ, А ИХ СЕМЬИ ЗА НАРУШЕНЕЕ ЗАКОНА УКРАИНЫ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ !!! УНИЧТОЖИТЬ !!!
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19.02.2021 08:06 Відповісти
на выходе от такого внимания к журналистам получаются отрезанные головы и сожжённые машины.

Раскрыла ли полиция преступление - поджог машины Ольги Матюшиной? или для раскрытия этого преступления не хватало закона 2695? и когда полиция начнёт раскрывать преступления (ВНИМАНИЕ, РАСКРЫВАТЬ, А НЕ НАЗНАЧАТЬ виновных как Кузьменко и Антоненко)?
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19.02.2021 08:44 Відповісти
УГО - легализированная боевая охметовская бандитская мафиозная группировка
пока лохи гниют в окопах мусора жируют
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19.02.2021 08:55 Відповісти
таки да - уго - это прахвисианаллы слежки...
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19.02.2021 23:01 Відповісти
 
 