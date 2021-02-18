За знімальною групою "Схем" знову стежать співробітники УДО, - Ткач. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Співробітник Управління держохорони фотографував машину програми "Схеми" на заправці, а пізніше звітував комусь про її переміщення. На запитання журналістів чоловік відповідати відмовився.
Про це повідомив у Фейсбуці журналіст "Схем" Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора ввечері ми заїхали на заправку на столичному шосе. Я пішов у приміщення заправки, а коли повернувся через 5 хв, то позаду машини стояв співробітник. Він сфотографував наше авто. І взявся комусь писати, відразу коли ми почали виїжджати з заправки", - зазначив Ткач.
За словами журналіста, машина "Схем" добре відома співробітникам УДО: вони не раз фотографували її в урядовому кварталі і добре знають її номерні знаки.
Ткач додав, що за машиною "Схем" удовці стежать не вперше. Минулого разу стеження з'явилося торік влітку після зйомок матеріалу про переїзд президента на державну дачу.
"Тоді джерела в УДО повідомляли, що керівництво вимагало від них тримати нас у полі зору і постійно передавати інформацію та фото. Слід зазначити, що через кілька тижнів водієві Борису Мазуру спалили авто. Злочин не розслідувана досі", - додав Ткач.
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Видно, звіт грантодавцям пора здавати,от і найняв чувака лівого ,машину сфоткать
Цікаво, чи можна тепер називати цю істоту "Дебіл Зебіл"?
Раскрыла ли полиция преступление - поджог машины Ольги Матюшиной? или для раскрытия этого преступления не хватало закона 2695? и когда полиция начнёт раскрывать преступления (ВНИМАНИЕ, РАСКРЫВАТЬ, А НЕ НАЗНАЧАТЬ виновных как Кузьменко и Антоненко)?
пока лохи гниют в окопах мусора жируют