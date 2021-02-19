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У Франції українські прикордонники прийняли корпус першого катера для Морської охорони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

18 лютого представники Держприкордонслужби України та французької компанії "OCEA" підписали акт прийому корпусу першого катера FPB 98 MKI для Морської охорони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

У ході візиту представники Держприкордонслужби вивчають виробничі потужності компанії, перевіряють готовність та будівництво інших закладених корпусів. Зазначимо, що наразі в роботі перебувають ще п’ять корпусів для катерів морської безпеки та охорони морських кордонів спеціального призначення, один з яких вже завершений на 60 %.

У Франції українські прикордонники прийняли корпус першого катера для Морської охорони 01

Очікується, що вже весною група з нагляду за будівництвом катерів вирушить у французьке місто Ле-Сабль-д’Олон для забезпечення постійного зворотного зв’язку та безперервності процесу побудови катерів.

У Франції українські прикордонники прийняли корпус першого катера для Морської охорони 02

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У Франції українські прикордонники прийняли корпус першого катера для Морської охорони 03

Члени української команди, які відряджатимуться до Франції, будуть супроводжувати етапи будівництва катерів, погоджувати відповідну документацію, братимуть участь у заводських, швартових, ходових випробуваннях, а також в інших перевірках, пов’язаних з будівництвом катерів, їх обладнанням і комплектуванням.

У Франції українські прикордонники прийняли корпус першого катера для Морської охорони 04
У Франції українські прикордонники прийняли корпус першого катера для Морської охорони 05

Нагадаємо, 22 липня 2020 року підписано контракт щодо реалізації українсько-французького проєкту посилення системи морської безпеки та охорони кордону України. Проєкт передбачає протягом трьох років будівництво для Держприкордонслужби України 20 найсучасніших патрульних катерів, чверть із замовлення буде виконано вітчизняним підприємством за французькими технологіями.
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Топ коментарі
+12
На миколаївському заводі стапелі поросли не травою а вже деревами...
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19.02.2021 00:09
+8
А где-то один армянский любитель рюкзаков, вертолетов и электровозов радостно потирает свои рученки подсчитывая откат от жабоедов, ну а наши верфи на металлолом пустим, нафига они агроколонии.
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19.02.2021 00:59
+7
Не важно за кого голосовали рабочие завода, армяшка-авакяшка что при шоколадном патриоте панамы с жабоедами схемы мутил, что с при зельцмане мутит.
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19.02.2021 01:06
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Французские нанотехнологии в действии. Нам нивжизь такой корпус не сделать
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18.02.2021 23:45 Відповісти
Щас набіжать шароварні патріоти і отримаєш по самі помідори )
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18.02.2021 23:53 Відповісти
З якогось прозорого матеріалу.
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18.02.2021 23:54 Відповісти
Похоже из АМг5.
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19.02.2021 09:48 Відповісти
Похоже из АМг5. Прихватки ведут полуавтоматом в среде аргона. Технологии приварки набора примитивные - деформации запредельные.
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19.02.2021 09:58 Відповісти
Корпус повинен бути таким, щоб його можна було відремонтувати будь де. Наварити якісь заплатки, якісь додаткові елементи електрозваркю в порту, на базі і т.п. Для цього всюди буде потрібна аргонна зварка, балони з аргоном і т.п.
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19.02.2021 10:12 Відповісти
Ну взагалі-то, цей корпус неброньований, а у нас роблять броньовані катери...
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18.02.2021 23:57 Відповісти
вязкость и прочность нержавейки вполне совместима с броней.
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19.02.2021 00:00 Відповісти
Ти уявляєш скільки коштуватиме такий корпус з нержавіючої сталі?
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19.02.2021 00:09 Відповісти
шо уявлять, ти сам не бачиш, що нержавійка? - буде служити 50 років.
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19.02.2021 00:11 Відповісти
У Франції українські прикордонники прийняли корпус першого катера для Морської охорони - Цензор.НЕТ 9717
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19.02.2021 00:21 Відповісти
може, титан в листах нєржавєйки?...в дамаській сталі він є і вона не іржавіє вже давно...
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19.02.2021 09:18 Відповісти
Повторюю ще раз. Ти уявляєш скільки коштуватиме такий корпус?
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19.02.2021 09:31 Відповісти
температура плавлення титану така, як сталі, процент титану в тій нєржавєйці невеликий, десь біля 1-2 %...яка маса корпусу?..зваж, вирахуй, оціниш вартість...титан український

але це можна і не писати - корпуси виготовляють на верфі, яка спеціалізується на алюмінієвих яхтах
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19.02.2021 10:23 Відповісти
Лімінівий корпус бойового корабля це нонсенс.
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19.02.2021 11:23 Відповісти
про вартість корпусу з титаном понятна...
адже не всі ж бойові літаки з заліза,
а прикордонні катери не такі вже й бойові..зовсім не бойові...
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19.02.2021 12:56 Відповісти
Корпуси літаків роблять апще не з заліза. А прикордонні катери мають на борту озброєння і можуть брати участь в бойових діях.
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19.02.2021 13:02 Відповісти
не поломайся:
в качестве материала для МиГ-25 выбрали сталь,
БМД-1 и с вооружением и из алюминия....

БМД - боевая машина десанта
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19.02.2021 15:55 Відповісти
Ти бачив сталеві листи після піскоструйки? Вони такі ж білі як і нерж. Це робиться для послідуючого фарбування.
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19.02.2021 00:29 Відповісти
Звичайний алюміній. Але ваші коментарі мені підняли настрій. Дякую
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19.02.2021 06:37 Відповісти
Корпус з ліміні? У Франції українські прикордонники прийняли корпус першого катера для Морської охорони - Цензор.НЕТ 5992
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19.02.2021 08:14 Відповісти
алюмагнієвий сплав для швидкохідних катерів- норма, це не крейсер
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19.02.2021 11:36 Відповісти
Колись наш корабель швартувався до причалу і рульовий не врахував швидкості приливу, і пропороли борт об бетонний причал (товщина листа 12 мм). Добре що вище ватерлінії. Наварили заплатку звичайною електрозваркою і всьо. Де шукати аргонну зварку в такому випадку?
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19.02.2021 11:50 Відповісти
Ищите на третьей планете. (с)
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19.02.2021 12:18 Відповісти
Звичайно
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21.02.2021 00:38 Відповісти
Твердість нержавіючої сталі помітно не дотягує до твердості звичайної. Тому навіть професіональні повари надають перевагу ножам зі звичайної сталі.
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19.02.2021 07:42 Відповісти
Коли в нержі вуглецю від 0.4 % і вище він піддається загартуванню і має досить непогану твердість. Наприклад відомий 40х13, з якого роблять скальпелі та інший медичний інструмент.
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19.02.2021 08:22 Відповісти
Але зварювання нержавіючої сталі - то ще та камасутра.
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19.02.2021 10:13 Відповісти
Електроди для нержавійки і апарат постійного струму. Всі діла.
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19.02.2021 11:52 Відповісти
Действительно всех делов, доп комплект нерж. электродов и по баллону аргона и подучить ремонтриков.
Какими методами сваривают нержавейку Сварка нержавеющей стали может производиться различными способами. Но наиболее часто используют 3 основные технологии:
1.Ручной дуговой сваркой плавящимися электродами (MMA). Этот метод наиболее распространен в домашних условиях, т.к. инверторы для РДС по цене доступны каждому сварщику. Отличается самым низким качеством, поэтому в промышленных масштабах практически не используется.
2. Полуавтоматической сваркой проволокой в среде защитного газа (MIG/MAG), для этого отлично подойдут сварочные полуавтоматы. Наиболее эффективный способ: быстрый, образующий ровный шов. Лучше подходит для более толстых деталей.
3.Сварку неплавящимися электродами в среде инертного газа (TIG), чаще всего используют инверторы для аргонодуговой сварки. Более предпочтителен при сварке тонких заготовок. Рекомендуется при сварке труб высокого давления..
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19.02.2021 12:01 Відповісти
Я тобі про звичайну зварку нерж. електродами, а ти знов про аргонну.
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19.02.2021 12:14 Відповісти
Французские гомотехнологии. Макрон - половой соратник Авакова.
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19.02.2021 00:23 Відповісти
дожились корыта делают для нас жабоиды
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18.02.2021 23:46 Відповісти
Корпус для катера це круто, це не якісь задріпані Містралі, які жабоїди москалям виготовляли.
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19.02.2021 00:02 Відповісти
Во Франции украинские пограничники приняли корпус первого катера для Морской охраны - Цензор.НЕТ 6372
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19.02.2021 00:06 Відповісти
Это новый военный тренд в Украине такой. какаяразница называется. У нас и верховный главнокомандующий с четырех попыток так и не призвался.
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19.02.2021 07:47 Відповісти
Может это и правда. А может очередной фейк от друзей из запоребрика или политических оппонентов этого самого Гусева. Гибридная война такая штука, что никому нельзя верить.
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19.02.2021 11:04 Відповісти
На миколаївському заводі стапелі поросли не травою а вже деревами...
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19.02.2021 00:09 Відповісти
это правда, но там тоже Мы делали всегда только корпуса, а все остальное(начинку и прочее) для кораблей уже доделывали на верфях ЕС...
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19.02.2021 00:16 Відповісти
У Франції українські прикордонники прийняли корпус першого катера для Морської охорони - Цензор.НЕТ 4151При СССР завод "Океан" делал суда под ключ.У Франції українські прикордонники прийняли корпус першого катера для Морської охорони - Цензор.НЕТ 4151У Франції українські прикордонники прийняли корпус першого катера для Морської охорони - Цензор.НЕТ 613
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19.02.2021 07:02 Відповісти
Шото мне подсказывает, что николаевский завод дружно голосовал за власть коломойских и рабиновичей.
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19.02.2021 00:17 Відповісти
Не важно за кого голосовали рабочие завода, армяшка-авакяшка что при шоколадном патриоте панамы с жабоедами схемы мутил, что с при зельцмане мутит.
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19.02.2021 01:06 Відповісти
Печально, а патриоты с большими потерями отстреливаются от очередной тиктокерши.
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19.02.2021 00:47 Відповісти
Патриот Латвии нарисовался.)
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19.02.2021 00:50 Відповісти
Никогда не видел чтобы вы писали украинскою. Очень подозрительно.
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19.02.2021 00:58 Відповісти
Подай на меня в Басманный суд.
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19.02.2021 03:29 Відповісти
Да у нас всегда новости о распиле бюджетного бабла или очередной афере на несколько миллиардов как-то не очень популярны, ну ботоферма шоколадно-зебильная "перемогу" очередную найдет, зато в новостях типа тупой ватницы срущей про украинский язык аншлаги. При этом и ватнице толком ничего не будет, и бабло наше украдут и заводы наши уничтожают.
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19.02.2021 01:04 Відповісти
А в цей час десь на Миколаївських верфях було чути смоктання лапи.
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19.02.2021 09:02 Відповісти
Дело в том, что кредит на эти катера дал Crédit Agricole. Именно с условием заказа во Франции. Под Николаев денег никто не даст. Это должна быть государственная программа Украины и деньги из Украины.
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19.02.2021 10:46 Відповісти
А где-то один армянский любитель рюкзаков, вертолетов и электровозов радостно потирает свои рученки подсчитывая откат от жабоедов, ну а наши верфи на металлолом пустим, нафига они агроколонии.
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19.02.2021 00:59 Відповісти
Что-то эти стапели как-то не впечатляют. Такое впечатление, что это тракторная ремонтная база районного масштаба.
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19.02.2021 01:42 Відповісти
Верфь специализирующаяся на производстве алюминиевых яхт.

У Франції українські прикордонники прийняли корпус першого катера для Морської охорони - Цензор.НЕТ 6506
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19.02.2021 01:54 Відповісти
При наличии своих возможностей, строить АВИАНОСЦЫ,скоро будем ездить в США на первый надув резиновых лодок,мерзкие твари-ДЕРЖАВНИКИ...
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19.02.2021 04:51 Відповісти
Не сделал совок ни одного авианосца за все время своего существования.
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19.02.2021 06:41 Відповісти
Строили лучше чем авианосцы. Авианосец без оружия и не может себя защитить, потому в кругу ескорта. На авианесущем крейсере есть все! В совке далеко не тупые люди были
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19.02.2021 09:54 Відповісти
Хм...я где то в своем комментарии упомянул об умственной способности людей? А сказал факт, что не было построено ни одного авианосца в советах. Мне не нравится когда дилетанты рассуждают о том в чем ничего не понимают, их рассуждения обманчивы, в том числе для окружающих людей читающих их инсинуации
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21.02.2021 00:33 Відповісти
Гарна робота, знають свою справу в алюмінієвих суднах. Інколи краще замовити та отримати вчасно, а не чекати десятиліття, як вийшло із корветами
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19.02.2021 06:46 Відповісти
А що в тебе з корветами?
На скільки грошей держава дала на стільки й побудували.
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19.02.2021 07:34 Відповісти
Не в тебе а у вас. Питання в нікуди. Як у калюжу перднути. Вчиться користуватися пошуком в інтернеті, якщо такі питання виникають
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21.02.2021 00:24 Відповісти
буде, як з газом по реверсу - росія скаже, що то їх алюміній
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19.02.2021 09:09 Відповісти
ніт
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21.02.2021 00:34 Відповісти
На Кузні будували нормальні катера за українські кошти і українські спеціалісти, але шанувальнику рюкзаків хочеться підняти економіку то франції, то Італії, щоб було куди втікати. Ну і головний в цьому нарід, який волав за нікчемні "барижні" катера. Ну то де катера великі Бенезелекриголами? А що стосується миколаївських суднобудівних, то це питання до профффесора і його команди, які їх продали кацапам, а кацапи взяли кредити в українських державних банках. Кредити не повернули, судоверфі знищили, банки знищили.Це такі інвестиції з московії.
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19.02.2021 07:56 Відповісти
поэтому, гетьман и продал кузню рыгу???)))
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19.02.2021 10:31 Відповісти
А если бы не продал, то зебилы на гуавно изошли бы. А так может Ленкузня и заказ от государства какой то в будущем получит.
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19.02.2021 12:00 Відповісти
тогда зебилов не было еще, одни порохоботы)))...получит, как порохобот свои 10 центов за пост)))
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19.02.2021 12:36 Відповісти
Ганьба , держава завбільшки тій же Франції не взмозі зробити корито для човна , маючи підприємства у себе. Ну раз ми купуємо гумові човни - це дно нашій потужності . Як що це план вступу до НАТО , нема майбутнього нашій промисловості , вона не потрібна.
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19.02.2021 08:20 Відповісти
Не преувеличивайте. Резиновые катера нам подарили.
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19.02.2021 10:16 Відповісти
А в это время корабелы ПАО «Николаевский судостроительный завод "Океан"», положивши зубы на полки, тихо дрочат на печках - это те, у которых:
- во-первых, ещё в наличии зубы и полки;
- во-вторых, имеются печки;
- в-третьих, в наличии то, чем эти печки топят;
- в-четвёртых, вопреки сложившейся в Украине "невыносимой лёгкости бытия"© ещё шо-то там бубнявится.
А вообще-то, Аваков - вражина Украины ещё та - злостная и изощрённая: патрульные автомобили - иномарки, вертолёты из Франции, пожарные машины из Австрии. Теперь пограничные катера из Франции опять таки. За всё ж надо платить. А если Запад на каком-то готовом изделии скинет, то с лихвой компенсирует на обслуживании.
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19.02.2021 09:21 Відповісти
Для надзора за строительством катеров нужны специалисты в области кораблестроения и особенно в области постройки корпусов из алюминия, а не пограничники. Опять какое то любительство за госсчет. Послали каких то блатных во Францию погулять и отдохнуть за наши деньги.
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19.02.2021 10:14 Відповісти
...нормальні катера... нагадують анекдот про невловимого Джо.
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19.02.2021 10:18 Відповісти
материал АМГ, раньше из него варили лодки "Крым". и следи от зачистки сварных швов
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19.02.2021 10:20 Відповісти
Для тих, кто цікавиться матеріалами для побудови суден: в інтернеті в вільному доступу "Правила класифікації та побудови морських суден" будь якого класифікаційного товариства - Регістр України,
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19.02.2021 10:27 Відповісти
Будет на чем таранам с хомчаками на рыбалку ходить плавать...
А на что еще эти "ткачиха с поварихой" способны...
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19.02.2021 10:29 Відповісти
А почему нет? Стену "Яценюка" на границе уже возвели. Можно катера и вертолеты покупать.
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19.02.2021 10:47 Відповісти
А колись же і в Україні будували крейсери та авіаносці,а тепер катери вимушені за кордоном купувати. Дохазяйнувались до ручки...
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19.02.2021 11:34 Відповісти
з фанери був би краще
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19.02.2021 11:53 Відповісти
Адмірала для нього вже назначили?
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19.02.2021 12:47 Відповісти
Почему не ржавый? У нас пока корабль строится он весь коричневый от ржавчины, когда уже готов тоже частенько ржавый так как стоили тяп-ляп и красили так же. Вот же хранцузы, все не как у людей, нажрутся своих лягушек и строят потом нормально, шо аж смотреть приятно.
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19.02.2021 14:21 Відповісти
 
 