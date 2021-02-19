У Франції українські прикордонники прийняли корпус першого катера для Морської охорони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
18 лютого представники Держприкордонслужби України та французької компанії "OCEA" підписали акт прийому корпусу першого катера FPB 98 MKI для Морської охорони.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
У ході візиту представники Держприкордонслужби вивчають виробничі потужності компанії, перевіряють готовність та будівництво інших закладених корпусів. Зазначимо, що наразі в роботі перебувають ще п’ять корпусів для катерів морської безпеки та охорони морських кордонів спеціального призначення, один з яких вже завершений на 60 %.
Очікується, що вже весною група з нагляду за будівництвом катерів вирушить у французьке місто Ле-Сабль-д’Олон для забезпечення постійного зворотного зв’язку та безперервності процесу побудови катерів.
Члени української команди, які відряджатимуться до Франції, будуть супроводжувати етапи будівництва катерів, погоджувати відповідну документацію, братимуть участь у заводських, швартових, ходових випробуваннях, а також в інших перевірках, пов’язаних з будівництвом катерів, їх обладнанням і комплектуванням.
Нагадаємо, 22 липня 2020 року підписано контракт щодо реалізації українсько-французького проєкту посилення системи морської безпеки та охорони кордону України. Проєкт передбачає протягом трьох років будівництво для Держприкордонслужби України 20 найсучасніших патрульних катерів, чверть із замовлення буде виконано вітчизняним підприємством за французькими технологіями.
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але це можна і не писати - корпуси виготовляють на верфі, яка спеціалізується на алюмінієвих яхтах
адже не всі ж бойові літаки з заліза,
а прикордонні катери не такі вже й бойові..зовсім не бойові...
в качестве материала для МиГ-25 выбрали сталь,
БМД-1 и с вооружением и из алюминия....
БМД - боевая машина десанта
Какими методами сваривают нержавейку Сварка нержавеющей стали может производиться различными способами. Но наиболее часто используют 3 основные технологии:
1.Ручной дуговой сваркой плавящимися электродами (MMA). Этот метод наиболее распространен в домашних условиях, т.к. инверторы для РДС по цене доступны каждому сварщику. Отличается самым низким качеством, поэтому в промышленных масштабах практически не используется.
2. Полуавтоматической сваркой проволокой в среде защитного газа (MIG/MAG), для этого отлично подойдут сварочные полуавтоматы. Наиболее эффективный способ: быстрый, образующий ровный шов. Лучше подходит для более толстых деталей.
3.Сварку неплавящимися электродами в среде инертного газа (TIG), чаще всего используют инверторы для аргонодуговой сварки. Более предпочтителен при сварке тонких заготовок. Рекомендуется при сварке труб высокого давления..
1.Ручной дуговой сваркой плавящимися электродами (MMA). Этот метод наиболее распространен в домашних условиях, т.к. инверторы для РДС по цене доступны каждому сварщику. Отличается самым низким качеством, поэтому в промышленных масштабах практически не используется.
Просто отметили проочень низкое качество такого метода.
На скільки грошей держава дала на стільки й побудували.
- во-первых, ещё в наличии зубы и полки;
- во-вторых, имеются печки;
- в-третьих, в наличии то, чем эти печки топят;
- в-четвёртых, вопреки сложившейся в Украине "невыносимой лёгкости бытия"© ещё шо-то там бубнявится.
А вообще-то, Аваков - вражина Украины ещё та - злостная и изощрённая: патрульные автомобили - иномарки, вертолёты из Франции, пожарные машины из Австрии. Теперь пограничные катера из Франции опять таки. За всё ж надо платить. А если Запад на каком-то готовом изделии скинет, то с лихвой компенсирует на обслуживании.
ходитьплавать...
А на что еще эти "ткачиха с поварихой" способны...