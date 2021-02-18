18 лютого 2014 року на Майдані: пам'ятний ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
18.02.2014 - день "мирного наступу", пожежі в офісі Партії регіонів, штурму Майдану і згорілого Будинку профспілок. День, коли в центрі Києва загинуло 40 осіб.
Цензор.НЕТ згадує про те, що відбувалося 7 років тому.
Топ коментарі
+30 Женя-Женя
показати весь коментар18.02.2021 23:56
+30 вставай
показати весь коментар19.02.2021 00:04
+24 Палиця Василь
показати весь коментар19.02.2021 00:01
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Какой *** памятный !!! .. может просто - Майдан 18.02. 2014 года, хроники протеста в фото !?!
Скажу о себе. Я тоже сегодня там не был. Но НИ НА МИНУТУ не сомневаюсь в том, что тогда народ поступил правильно! Не победил бы Майдан- была бы у нас сейчас мини-раша или беларусия-2. И до сих пор, когда слышу Качу и вижу кадры Майдана, слёзы льются из глаз....
Не было бы Майдана- не было бы Украины!