18 лютого 2014 року на Майдані: пам'ятний ФОТОрепортаж

18.02.2014 - день "мирного наступу", пожежі в офісі Партії регіонів, штурму Майдану і згорілого Будинку профспілок. День, коли в центрі Києва загинуло 40 осіб.

Цензор.НЕТ згадує про те, що відбувалося 7 років тому.



































