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18 лютого 2014 року на Майдані: пам'ятний ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

18.02.2014 - день "мирного наступу", пожежі в офісі Партії регіонів, штурму Майдану і згорілого Будинку профспілок. День, коли в центрі Києва загинуло 40 осіб.

Цензор.НЕТ згадує про те, що відбувалося 7 років тому.

18 лютого 2014 року на Майдані: памятний 01
18 лютого 2014 року на Майдані: памятний 02
18 лютого 2014 року на Майдані: памятний 03
18 лютого 2014 року на Майдані: памятний 04
18 лютого 2014 року на Майдані: памятний 05
18 лютого 2014 року на Майдані: памятний 0618 лютого 2014 року на Майдані: памятний 07
18 лютого 2014 року на Майдані: памятний 0818 лютого 2014 року на Майдані: памятний 0918 лютого 2014 року на Майдані: памятний 10
18 лютого 2014 року на Майдані: памятний 11
18 лютого 2014 року на Майдані: памятний 12
18 лютого 2014 року на Майдані: памятний 13
18 лютого 2014 року на Майдані: памятний 14
18 лютого 2014 року на Майдані: памятний 15
18 лютого 2014 року на Майдані: памятний 16
18 лютого 2014 року на Майдані: памятний 17
18 лютого 2014 року на Майдані: памятний 18
18 лютого 2014 року на Майдані: памятний 19
18 лютого 2014 року на Майдані: памятний 20
18 лютого 2014 року на Майдані: памятний 21
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Топ коментарі
+30
аж не верится что мы все это прошли...
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18.02.2021 23:56
+30
Саме огидне, що ніхто за 7 років від мусора до судді разом з жлобоылітою не поніс жодного покарання. Всі на місцях.
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19.02.2021 00:04
+24
Героям Слава! ворогам смерть!
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19.02.2021 00:01
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Цензор - "18 февраля 2014 года на Майдане: памятный ФОТОрепортаж" ..

Какой *** памятный !!! 18 февраля 2014 года на Майдане: памятный - Цензор.НЕТ 4717 .. может просто - Майдан 18.02. 2014 года, хроники протеста в фото !?!
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18.02.2021 23:50 Відповісти
аж не верится что мы все это прошли...
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18.02.2021 23:56 Відповісти
Героям Слава! ворогам смерть!
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19.02.2021 00:01 Відповісти
Саме огидне, що ніхто за 7 років від мусора до судді разом з жлобоылітою не поніс жодного покарання. Всі на місцях.
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19.02.2021 00:04 Відповісти
А зачем ???? Каков поп, таков и приход.Те, кто влезли в кресла после майдана , их это не интересовало....
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19.02.2021 00:29 Відповісти
Одвічна кацапська мантра - нарід поганий. Наша нація щонайменше двічі за 10 років показала світу, що ми не "терпіли" . Так, недопрацювали. Але усвідомлення того, що за Україну треба вбивати, а не вмирати - дедалі укріплюється.
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19.02.2021 00:39 Відповісти
дякуючи порошенкові, який пропхав корєша деркача на посаду генпрокурора і не ліквідував оаск. Який не мав, і доречі й досі не має претензій до мусора-авакова.
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19.02.2021 11:31 Відповісти
Памятный будет день, когда революцию достоинства узаконили и теперь никакая падаль не будет хаять правое дело! Главное не дать забыть и не дать исковеркать правду! Героям Слава!
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19.02.2021 00:17 Відповісти
Портнов с вами не согласится.
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19.02.2021 00:22 Відповісти
Портнов свое получит, это лишь вопрос времени.
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19.02.2021 00:32 Відповісти
счастье чмошника портного, что оно не ходит среди обычных людей, без охраны с автоматами
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19.02.2021 09:41 Відповісти
Вы видите просто фото. Кое то другой видит нечто большее. Если бы не эти события, сейчас ба нас гоняли как бацька белорусов.
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19.02.2021 00:33 Відповісти
а можливо навіть примушували б штовхати автозаки і вібачатися перед кацапами що ми українці.
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19.02.2021 11:32 Відповісти
Я не знаю слова Если. Я вижу результат и количество людей. Мне жаль, те кто по своей наивности пошел под пули. Это был их выбор. И время показало, каков он был
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19.02.2021 17:24 Відповісти
Фотографу было не до того, чтобы выбирать удачную позицию и ракурс.
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19.02.2021 10:37 Відповісти
І виродок Гетьманцев також не злодеек з вами! Памятник стане той день , коли мета революції буде досягнута, а доти ми винні всім героям майдану вільну, процвітаючу Україну !!!
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19.02.2021 11:57 Відповісти
Я как то не заметил ни сильной и тем более процветающей Украины. Как и миллионы тех, кто , кто после майдане ищет счастья на чужбине
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19.02.2021 17:30 Відповісти
Не пиши бред. Сейчас пандемия. И да. Людям, которым 7 лет плевали в очи те, кто приходил во власть ради СВОЕЙ наживы, а не ради воплощения в жизнь того, за что некоторые из них свои головы сложили..... разочарованы. НО только результатом- тем, что не удалось довести до конца.

Скажу о себе. Я тоже сегодня там не был. Но НИ НА МИНУТУ не сомневаюсь в том, что тогда народ поступил правильно! Не победил бы Майдан- была бы у нас сейчас мини-раша или беларусия-2. И до сих пор, когда слышу Качу и вижу кадры Майдана, слёзы льются из глаз....
Не было бы Майдана- не было бы Украины!
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19.02.2021 00:59 Відповісти
Все это набор красивых слов. Если бы да кабы...А результат он печален, с какого боку не посмотри. Понятно сейчас только одно. Людей , которые могут сказать о майдане что то положительное стает все меньше и меньше. Как и тех , кто приходит почтить их память...
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19.02.2021 17:28 Відповісти
Шарій, перелогінся.
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19.02.2021 07:41 Відповісти
у вас в слові "самоубийся" пара помилок
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19.02.2021 09:06 Відповісти
Слава Украiнi! Героям Слава!
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19.02.2021 00:50 Відповісти
ГОРЖУСЬ!!!!!!!!!!!!!
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19.02.2021 07:59 Відповісти
А фотографии-то в низком качестве. Есть предложение, создать такой банк фото- видео- материалов, все желающие смогут залить свои файлы. Время идёт и всё это теряется.
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19.02.2021 08:39 Відповісти
Кто-нибудь знает или видел, как наш наилучший руководитель современности( наш преЗЕдент) почтил память НЕБЕСНОЙ СОТНИ? Ведь не будь этих событий, этих смертей- он бы со своей Ко н когда бы не стал президентом! Неужели не хватило ума почтить ?
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19.02.2021 09:01 Відповісти
у нього забагато самовпевненості аби цього не робити
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19.02.2021 11:34 Відповісти
Це не Бiлорусь....ЦЕ УКРАiНА!
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19.02.2021 18:34 Відповісти
У НАС В СТРАНЕ НИКТО ОТ ОТВЕТА НЕ УЙДЕТ! У НАС В СТРАНЕ ПЕРЕД ЗАКОНОМ ВСЕ РАВНЫ И МЕНТ И СЕПАР И СУДЬЯ И ДЕДУШКА НА ВЕЛОСИПЕДЕ. ВСЕХ ПОЙМАЕМ! ВСЕХ ЗАОЧНО ОСУДИМ! ТРЕПЕЩИТЕ , ВРАГИ УКРАИНЫ ! ВСЕХ ЗАОЧНО РАССТРЕЛЯЕМ! А СВОИХ ПОСАДИМ ЗА ОТОРВАНЫЙ ПОГОН НА ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ .
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19.02.2021 23:46 Відповісти
Плохо похоже кому-то
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20.02.2021 17:53 Відповісти
плохо правосудию в Украине
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20.02.2021 20:57 Відповісти
 
 