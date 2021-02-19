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шахрайство (672) Нацполіція (13937) Чернігівщина (1313)

На Чернігівщині 67-річна жінка віддала майже мільйон гривень за "зняття порчі", - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На Чернігівщині поліцейські затримали шахрайок, які обманули жінку майже на мільйон гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції в Чернігівській області.

Так, 18 лютого в поліцію звернулася 67-річна жінка, яка повідомила, що до неї прямо на вулиці підійшли дві незнайомки і запропонували допомогти їй. Нібито вони можуть зняти порчу, яку "побачили" на заявниці і від якої нібито страждає вся родина жінки.

"Оскільки у потерпілої якраз захворіли члени сім’ї, вона легко піддалася впливу шахрайок. Жінка погодилася винести з дому всі заощадження "для зняття негативної енергетики". Вона віддала незнайомкам 30 тисяч доларів, 1500 євро та 20 тисяч гривень. Після того, як незнайомки забрали гроші і пішли, жінка отямилася і звернулася до поліції. Потерпіла надала поліцейським прикмети зловмисниць: у обох чорні очі та смаглява шкіра, на обличчях – медичні захисні маски", - йдеться в повідомленні.

На Чернігівщині 67-річна жінка віддала майже мільйон гривень за зняття порчі, - поліція 01

"У ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до шахрайства причетні дві мешканки Донецької області – 1967 та 1989 років народження. Після скоєння шахрайства у Прилуках зловмисниці спочатку втекли до Києва, а потім винайняли таксі та рушили в напрямку міста Дніпро. Там їх і наздогнала група поліцейських Прилуцького відділу поліції. За допомогою колег із Дніпропетровщини правоохоронці оперативно затримали підозрюваних", - розповів начальник Управління карного розшуку Чернігівської області Максим Гончар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ув'язнені з одеського СІЗО змусили 10-річну дівчинку з Чернігова віддати майже 60 тис. грн, щоб "урятувати батьків, які потрапили в біду"

На Чернігівщині 67-річна жінка віддала майже мільйон гривень за зняття порчі, - поліція 02

В ході санкціонованого обшуку у зловмисниць вилучили гроші, отримані злочинним шляхом.

Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу та оголошення про підозри зловмисницям. Також поліція перевіряє затриманих на причетність до скоєння таких злочинів не лише на Чернігівщині, а й по всій країні.

На Чернігівщині 67-річна жінка віддала майже мільйон гривень за зняття порчі, - поліція 03

Слідчий відкрив провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Триває досудове розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киянин організував "бізнес" з продажу підроблених водійських прав з річним доходом близько 20 млн грн, - кіберполіція

На Чернігівщині 67-річна жінка віддала майже мільйон гривень за зняття порчі, - поліція 04
На Чернігівщині 67-річна жінка віддала майже мільйон гривень за зняття порчі, - поліція 05
Фото: сайт поліції

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
А говорят что у нас пенсионеры нищие На Черниговщине 67-летняя женщина отдала почти миллион гривен за "снятие порчи", - полиция - Цензор.НЕТ 305
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19.02.2021 11:51
+18
73%.... передайте этой женщине что за 20 тыс. я ей еще и чакру открою, пусть не переплачивает...
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19.02.2021 11:53
+17
Можно сказать, что порча была снята.
Баба ж сразу поумнела и прозрела.
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19.02.2021 11:58
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А говорят что у нас пенсионеры нищие На Черниговщине 67-летняя женщина отдала почти миллион гривен за "снятие порчи", - полиция - Цензор.НЕТ 305
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19.02.2021 11:51 Відповісти
толко воют..- а сами..)))= шоколад))
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19.02.2021 23:29 Відповісти
73%.... передайте этой женщине что за 20 тыс. я ей еще и чакру открою, пусть не переплачивает...
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19.02.2021 11:53 Відповісти
не верьте этому шарлатану, открывать можно пиво, а чакру надо чистить.
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19.02.2021 12:28 Відповісти
Так людина ж і пропонує обчистити.
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19.02.2021 12:30 Відповісти
Не не, чистят ауру, а открывают третий глаз.
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19.02.2021 12:40 Відповісти
третий глаз не открьівать надо, а мьіть.
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19.02.2021 13:03 Відповісти
На Чернігівщині 67-річна жінка віддала майже мільйон гривень за "зняття порчі", - поліція - Цензор.НЕТ 8346
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19.02.2021 15:31 Відповісти
Каким же нужно быть чучелом, что бы в 21 веке верить в сглаз и порчу? Эта тетка явно голосовала зе зебуина, 1000000%, к гадалке не ходи На Черниговщине 67-летняя женщина отдала почти миллион гривен за "снятие порчи", - полиция - Цензор.НЕТ 5943
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19.02.2021 11:53 Відповісти
Дивись, як наведуть порчу по IP адресі то ти зміниш свою думку.
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19.02.2021 11:56 Відповісти
Порчу може токо адмін накласти відправивши в бан на 3 дня На Черниговщине 67-летняя женщина отдала почти миллион гривен за "снятие порчи", - полиция - Цензор.НЕТ 5919
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19.02.2021 11:57 Відповісти
для цього треба мати запасне астральне тіло, а краще три. Заморится адмін порчу на всі насилати. На Чернігівщині 67-річна жінка віддала майже мільйон гривень за "зняття порчі", - поліція - Цензор.НЕТ 6527
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19.02.2021 12:32 Відповісти
Допустим, такая штука как биоэнергетика... в общем есть мнение, что она существует.
Есть еще одно мнение: Другое дело, что те кто по-настоящему умеют с ней работать... в общем они таких денег не возьмут (они вообще крайне редко берут деньги, у них совершено иная логика жизни) да и НИКОГДА не будут напрашиваться, мол "сча мы тебя вылечим" - сами, тем более на улице. А, ну да. Есть, также мнение, что среди таковых попросту нет "у обеих черные глаза и смуглая кожа".
Все беды от незнания.
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19.02.2021 12:08 Відповісти
Ще є сила думки , які думки такі й ми На Чернігівщині 67-річна жінка віддала майже мільйон гривень за "зняття порчі", - поліція - Цензор.НЕТ 5587
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19.02.2021 12:15 Відповісти
А какие чучела в 21 веке толпами лезут в церкви? Не видят слепые на каких машинах ездят попы? Те же безмозглые чучела все за зе проголосовали.
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19.02.2021 14:30 Відповісти
Попы бывают всякие. Большевики перебили настоящих попов самым первым делом.
Следущими были сельские бабки-повитухи, чтобы все гражадне страны советов
появлялись только в казённых роддомах и проходили через руки ши ддайских "врачей",
которые отлично владеют техниками мануального энергетического воздействия.
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19.02.2021 19:03 Відповісти
Бывают конечно всякие. Видимо в соотношении 25:73, как и электорат🙂
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19.02.2021 19:24 Відповісти
да ентим чучелам всё поххх- абы погнать на жисть не ту, шо была..- а в подушках...- щитайте, менты в заявах...)))
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19.02.2021 23:32 Відповісти
Ловкие тёти! Однако, оперативно полиция сработала! С такими особыми приметами: "у обеих черные глаза и смуглая кожа, на лицах - медицинские защитные маски" да задержать- одно могу сказать- Браво!
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19.02.2021 11:55 Відповісти
А как эти бравые ребята будут доказывать факт не снятия порчи????? И в чем состав преступления??? Сама вынесла деньги, сама отдала....
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19.02.2021 11:59 Відповісти
А я в это не вникал. Я- о факте весьма оперативного задержания, не более того.
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19.02.2021 12:02 Відповісти
А Вы не думали что такая быстрота связана с тем что они прекрасно знали кто этим занимается на их территории, а т.к. сумма была не маленькая, то шум мог подняться тоже не слабый....
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19.02.2021 12:04 Відповісти
Я вот о чем думал: "После совершения мошенничества в Прилуках злоумышленницы сначала сбежали в Киев, а затем наняли такси и отправились в направлении города Днепра"(с) И уже в Днепре их накрыли! Что, не оперативно? Ещё как оперативно, учитывая ловкость тёть.
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19.02.2021 12:07 Відповісти
Так это же и есть "палево", они были в масках, но мусора знали кого ищут и задержали аж в Днепре... Плюс, такси, значит возвращать можно как минимум пол суммы...
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19.02.2021 12:12 Відповісти
Вам нехрен делать? Вы отрицаете оперативность? Ну, что ж: втирайте свой бред кому-то иному.
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19.02.2021 12:13 Відповісти
Не волнуйтесь Вы так, все хорошо... Я просто хочу предостеречь Вас, что бы Вы не сильно переоценивали возможности полицаев...
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19.02.2021 12:16 Відповісти
Таки нехрен. Это было очевидно ещё в 11.59. Зря я повелся.
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19.02.2021 12:17 Відповісти
Таксист и заявил, потому как пассажирки не рядовые.
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19.02.2021 19:05 Відповісти
хочаб в одної була мобілка в кармані то не проблема знайти
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19.02.2021 12:17 Відповісти
Для этого нужно знать номерок мобилки, нет?
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19.02.2021 12:18 Відповісти
ні не треба . зараз якщо дтп і винуватець тікає то також знахдять , тільки щоб мобілка була
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19.02.2021 14:01 Відповісти
отстой..- биллинг- король нынешнего раскрытия..-но!!- если в кармане бэндитто е мудилка)))
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19.02.2021 23:34 Відповісти
точность определения (нахождения) гаджета в районе эксцесса - до 1м.. (метра!!)- а потом- просто тупо преследование по джипиэсу..)))
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19.02.2021 23:37 Відповісти
скорее дело не в сумме а кому принадлежала эта сумма, потому что не только нищие обычные пенсионеры таких сбережений не имеют но и тот кто работает. А для простого смертного полиция так бы оперативно не расстаралась.
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19.02.2021 13:30 Відповісти
"- Прочь! - страшным голосом гремел Агабек. - Прочь, ничтожные! Знаете ли вы, кто перед вами? Перед вами - египетский визирь, слышите ли вы, презренное сиволапое мужичье! Я сотру вас в порошок, в пыль!
- Он вор! Вор! - кричал купец. - Я докажу! Сиятельный Камильбек видел эти драгоценности. Он узнает!..
- Пустите! - задыхался Агабек, чувствуя, как вместе с исчезнувшим ишаком уплывает из его рук египетское величье. - Пустите, говорю вам! - Рыча, он вырывался, как разъяренный барс, опутанный сетью. - Прочь! Вы слышите?! Или я вас всех превращу в ишаков!..
Еще один стражник прыгнул сзади ему на спину и повис, уцепившись за шею.
Обуянный гневным неистовством, Агабек выхватил из пояса тыквенный кувшинчик с волшебным составом.
- Лимчезу! Пуцугу! Зомнихоз! - грозно возопил он, брызгая из кувшинчика на стражников. - Каламай, дочилоза, чимоза, суф, кабахас!
- Держи его! Держи! Хватай! Вяжи! Тащи! Не пускай!.. - разноголосо отвечали стражники своими заклинаниями.
Их заклинания, как и следовало ожидать, оказались неизмеримо могущественнее: через минуту Агабек был повергнут и связан по рукам и ногам...".
(Леонід Солов"йов, "Зачаклований принц").
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19.02.2021 12:14 Відповісти
а похоже на задержание о.и.бендера румынскими пограничниками
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19.02.2021 14:23 Відповісти
У них біл кассовый аппарат? нет? Какие вопросы?
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19.02.2021 13:02 Відповісти
А ведь Вы правы! И скорее всего услуги предоставляли не на украинском языке!
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19.02.2021 13:06 Відповісти
ок, где подписанный покупателем акт выполненных работ?
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19.02.2021 14:22 Відповісти
Подотчетный период еще не закончился, до конца месяца есть еще время.
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19.02.2021 14:25 Відповісти
Можно сказать, что порча была снята.
Баба ж сразу поумнела и прозрела.
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19.02.2021 11:58 Відповісти
Эффект наступил немедленно. По моему эти двое все же сняли порчу с бабули, так что за работу они вполне правомерно взяли оплату.
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19.02.2021 12:05 Відповісти
Та нет. Просто примитивный гипноз. У тети личная восприимчивость в силу определенных... отличий в развитии.
Плюс незнание универсальной магической формулы, 100% действующей в подобных случаях.
Я её открою забесплатно тут: "ПНХ, а то полицию вызову". В случае, если физические параметры кастующего позволяют, можно добавить перспективы физического воздействия на усмотрение кастующего))
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19.02.2021 12:10 Відповісти
На Чернігівщині 67-річна жінка віддала майже мільйон гривень за "зняття порчі", - поліція - Цензор.НЕТ 9481
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19.02.2021 13:33 Відповісти
І, порчу зняли! Порча була в мільйоні
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19.02.2021 11:58 Відповісти
Я бы за эти деньги еще и погнутую ауру подрихтую! На Черниговщине 67-летняя женщина отдала почти миллион гривен за "снятие порчи", - полиция - Цензор.НЕТ 8499
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19.02.2021 11:58 Відповісти
Я б женился на этой бабуле.
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19.02.2021 12:03 Відповісти
Пф. Не рассчитывай на половину. То деньги, заработанные до брака и по завещанию достанутся они детям, как наследникам первой очереди.
Ну и по первой брачной ночи не забывай))))
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19.02.2021 12:21 Відповісти
Цыгане свою работу выполнили,а вот откуда у бабки такие бабки нужно разобраться ещё
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19.02.2021 12:05 Відповісти
В Україні все можливо. Тут кілька варіантів відповіді :1)отримала спадок (можливо з Америки).2) наторгувала як ПП.3)бомбанула банк.4)наколядуваля як львівський суддя Зварич.5) циганські розбірки.
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19.02.2021 12:39 Відповісти
та ну я б сказав що скоріше то мама якого небудь шмигаля або степанова
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19.02.2021 13:35 Відповісти
" Удивительно. С таким счастьем, и на свободе!" (с)
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19.02.2021 12:11 Відповісти
Скорее всего это были цыганки, обладающие гипнозом. Если человек внушаемый, то можно внушить что угодно. Была однажды на шоу гипнотезера. Так он вызывал желающих из зала и дав им по луковице большой сказал "ешьте это апельсины, очень вкусные и сочные" И люди ели, причем с удовольствием, прямо с шелухой. Но когда сказал "что вы делаете, вы едите лук", то все стали плеваться Потом он попросил всех присутствующих сложить руки в замок. На меня тогда не подействовало, а пол зала к нему по очереди подходили, так как сами не могли их разжать. Тогда это было смешно, так как шоу. Но гипноз используют и мошенники, как в этом случае. Женщине повезло, что полиция сработала быстро.
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19.02.2021 12:21 Відповісти
Простейшие методики:
1) Переключение внимания - то есть ВЫ начинайте им рассказывать какой-нидь бред. Вообще любой. Хоть про маленьких розовых слоников, завоевывающих империю ситхов. И смотрите куда угодно только не на них. И продолжайте говорить, говорить, говорить...
2) Агрессия, сходу (мой любимый способ). Выброс норадреналина здорово прочищает мозг. Можно только словами с угрозой полиции (адреналин тоже поможет). Желательно с матами, ибо они здорово переключают мозг, опять же.
3) Концентрация. Складывайте в уме, считайте формулы и так далее. Увеличивайте сложность.

А вообще я за №2.
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19.02.2021 12:26 Відповісти
Мою жену, на автовокзале, в Ростове-на-Дону, в 1983-м, две цыганки загипнотизировали, успешно. Я в очереди за билетами в кассу стоял... возвращаюсь- жена стоит как-то странно прислонившись к стенке, на цыпочках. Я тогда реально испугался, за руку её пришлось дернуть. Нам повезло тогда, что кошелек жены я с собой забрал, потому добыча оказалась: флакон духов "Черная магия". Не шучу! Вот именно такие духи они упёрли! На Чернігівщині 67-річна жінка віддала майже мільйон гривень за "зняття порчі", - поліція - Цензор.НЕТ 7814 Странно, что обручалку не увели.
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19.02.2021 12:27 Відповісти
К сожалению, законодательные и социальные нормы не позволяют использовать вариант №4, правильный по умолчанию - сразу в таблище без разговоров. А потому приходится обходится полумерами в виде п.2.
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19.02.2021 12:34 Відповісти
Подібну картину спостерігав влітку 1980року під час відрядження в Волгограді: так само на автовокзалі був свідком циганського кидалова. Там жіночка років 35-40 дала десь 500дерев"яних. Тоді допоміг сержанту мінту одну ****** затримати- в 23 добре бігав.Ну а з циганською підмогою розмова коротка : кожному в табло і порядок бо мент був без ствола. А через кілька місяців(в кінці жовтня) аналогічна ситуація біля автовокзалу в Харкові. Мій, десь пиблизно, ровесник поклав циганюрам вже десь 200 деревяних, і коли я втрутився був точно в неадекваті. Удар в сонячне сплетіння трохи привів його до тями .Гроші в циганки вирвав . А тут знову кодляк їхній вискочив, то двом циганам відрихтував нижні челюсті. Ті курви кричали:"Офицер, ти не доживешь до до 40 лет, умрешь страшной смертью" .Та хрін вони нагадали: вже 65-й живу.
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19.02.2021 13:10 Відповісти
ще один факт.У нас в Луцьку сусіди були цигани, то я трохи знав їх в побуті, і на що вони здатні, та й батьки розказували за них . Так що я не дивуюсь, що людина з слабкою психікою може піддатись на їх гіпноз.Ну і в молоді роки були махачі з циганчуками : вирубаєш главаря і кодло розбігається.
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19.02.2021 13:26 Відповісти
В мене теж був неприємний інцидент в Одесі, коли я залишив в скверику біля вокзалу дітей і речі, а сам пішов в каси купувати квитки на зворотню дорогу. Повернувся, речі розкидані, дітей нема, грошей в чемодані теж нема. Цигани. Ціла детективна історія... Ми з дітьми наздоганяємо підозрюваних. Затримання двох підозрюваних. Відділок, тоді ще, міліції. Повернення 70% грошей з умовою, що крадійок відпустять. Відділок міліції оточили цигани. Вечір. Дітей і речі залишаю у відділку, миттєво беру таксі і під'їхавши впритул до відділку забираю дітей, речі і прямую на таксі на базу відпочинку в Рибаківку.
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19.02.2021 14:19 Відповісти
Якщо зубожіла знайшла таке бабло, то у неї ще є.
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19.02.2021 12:23 Відповісти
у богатых свои причуды...
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19.02.2021 12:27 Відповісти
Хто б мене так ''спортив'', щоб у мене такі гроші завелися?
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19.02.2021 12:31 Відповісти
Ну как говориться гроши зло,треба избавляться.Вот пенсионерку от зла и избавили На Чернігівщині 67-річна жінка віддала майже мільйон гривень за "зняття порчі", - поліція - Цензор.НЕТ 9171
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19.02.2021 12:36 Відповісти
Що ви ржете, у людини стрес. Все життя збирала по копійці, щоб було на старість. Не відпочивала, не доїдала. Лише б дітям щось залишити...У старших людей психіка нікудишня, тому піддалась навіюванням. Я її співчуваю.
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19.02.2021 12:44 Відповісти
снимаю, порчу
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19.02.2021 13:00 Відповісти
"усьо", тепер "жебрачку" позбавлять субсидій на газ...
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19.02.2021 13:08 Відповісти
Деякі спеціалісти стверджують що 25% людей піддаються гіпнозу. Сумніваюсь. Думаю в ********* світі відсотків 10 і це як правило особи малограмотні, екзальтовані і віруючі в "боженьку". Якщо людина з вищою освітою стає жертвою "а-ля циган" то диплом явно куплений.
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19.02.2021 13:10 Відповісти
У нас в Луцьку сусіди були цигани, то я трохи знав їх в побуті, і на що вони здатні, та й батьки розказували за них . Так що я не дивуюсь, що людина з слабкою психікою може піддатись на їх гіпноз.Ну і в молоді роки були махачі з циганчуками : вирубаєш главаря і кодло розбігається.
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19.02.2021 13:29 Відповісти
У нас в Києві на сусідній вулиці цигани років 15 назад хату купили. Розбудувалися. Спершу були тихі, непомітні і промишляли десь "на виїздах". Та з ростом багатства стали нахабніти. Дійшло до того що меншенькі стали продавати наркоту під школою і посилати всіх на фуй. "Дядьки" зібралися. Попередили. Не дійшло. Хата з автопарком згоріли - пожежна "чомусь" їхала дві години. По приїзду виявилось що всі пожежні крани засипані. Одні головешки лишились... Більше ми їх не бачили. Кажуть що втекли до кацапів, а там їх частину постріляли а решту посадили. Зараз через цю ділянку проклали дорогу до нової висотки...
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19.02.2021 13:46 Відповісти
У вас це факти сьогодення - я за минуле згадав. Про ******* історію теж є що розказати. У нас в сусідньому будинку одна пропаща душа приймала на постій циганів з Закарпаття кілька років підряд. То також спочатку кілька неділь спокійні, а далі починався циганський бардак. Ситуацію рятувало те, що брат працював у міськвиконкомі, і знав керівництво міліції. Приїздила спецмашина, весь той кодляк туди садили і на вокзал. Вже років 10 їх не чути.
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19.02.2021 14:41 Відповісти
Деньги - это зло, от них почти все беды и преступления. Так что не зря отдала.
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19.02.2021 13:10 Відповісти
У меня когда-то две цыганки просили бумажные деньги, чтобы мой волос завернуть погадать, а деньги потом вернуть обещали. Сказали, что если гривен нет, то и доллары можно. Я прикинулся шлагом и предложил талон на троллейбус - тоже ведь что-то стоит. Сказали, что талончик не подойдет, но можно часы - волос в ремешок завернуть.
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19.02.2021 13:15 Відповісти
Блін .Чому ніхто не задумається - ким була ця "67-летняя женщина" На Чернігівщині 67-річна жінка віддала майже мільйон гривень за "зняття порчі", - поліція - Цензор.НЕТ 6815
Тоді можуть бути і відповіді на інші питання:
1- звідки гроші,
2- чому "доблесні правоохоронці" діяли так інтенсивно,
3- чому циганки вирішили "попрацюв ати" власно з цією "67-летней женщиной",
4- і т.д. і т.п.
Нам сказано тільки - " у потерпевшей как раз заболели члены семьи" ...
А зараз хворіють і у "непростих сімьях" ... На Чернігівщині 67-річна жінка віддала майже мільйон гривень за "зняття порчі", - поліція - Цензор.НЕТ 9739 На Чернігівщині 67-річна жінка віддала майже мільйон гривень за "зняття порчі", - поліція - Цензор.НЕТ 6550
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19.02.2021 13:15 Відповісти
скоріше то мама якого небудь шмигаля або степанова, тому й найшли так швидко
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19.02.2021 13:38 Відповісти
так что сняли порчу то?! хватило бабла?!)))
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19.02.2021 13:43 Відповісти
...вот так ко мне лет пять назад подкатила цыганка возле больницы, куда я привёз отца на процедуры...
...начала с мелочи, но потом когда она начала производить манипуляции с заворачиванием монетки 25 копеек в данную ей мелкую купюру и рассказами и проклятиях и порчи - пришлось прекращать цирк и посылать матом...с криками и проклятиями отвалила...

...потом понял, что цыганка под больницей паслась не с мелких подаяний, а работала по крупному...

...больше цыганам не подаю, остался урок и неприятный осадок надолго. Может чужой опыт убережет кого-то в будущем ...
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19.02.2021 14:15 Відповісти
порчу сняли, деньги вернули - 100% успех. но нужно сразу перестраховываться конечно.
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19.02.2021 14:36 Відповісти
Порча - слелствие отсутствия причинно следственных связей в мозгу.
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19.02.2021 14:59 Відповісти
Респект ментам
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19.02.2021 15:11 Відповісти
В данном случае - да.
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20.02.2021 01:38 Відповісти
порчу то хоть сняли ?
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19.02.2021 16:11 Відповісти
 
 