На Чернігівщині 67-річна жінка віддала майже мільйон гривень за "зняття порчі", - поліція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
На Чернігівщині поліцейські затримали шахрайок, які обманули жінку майже на мільйон гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції в Чернігівській області.
Так, 18 лютого в поліцію звернулася 67-річна жінка, яка повідомила, що до неї прямо на вулиці підійшли дві незнайомки і запропонували допомогти їй. Нібито вони можуть зняти порчу, яку "побачили" на заявниці і від якої нібито страждає вся родина жінки.
"Оскільки у потерпілої якраз захворіли члени сім’ї, вона легко піддалася впливу шахрайок. Жінка погодилася винести з дому всі заощадження "для зняття негативної енергетики". Вона віддала незнайомкам 30 тисяч доларів, 1500 євро та 20 тисяч гривень. Після того, як незнайомки забрали гроші і пішли, жінка отямилася і звернулася до поліції. Потерпіла надала поліцейським прикмети зловмисниць: у обох чорні очі та смаглява шкіра, на обличчях – медичні захисні маски", - йдеться в повідомленні.
"У ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до шахрайства причетні дві мешканки Донецької області – 1967 та 1989 років народження. Після скоєння шахрайства у Прилуках зловмисниці спочатку втекли до Києва, а потім винайняли таксі та рушили в напрямку міста Дніпро. Там їх і наздогнала група поліцейських Прилуцького відділу поліції. За допомогою колег із Дніпропетровщини правоохоронці оперативно затримали підозрюваних", - розповів начальник Управління карного розшуку Чернігівської області Максим Гончар.
В ході санкціонованого обшуку у зловмисниць вилучили гроші, отримані злочинним шляхом.
Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу та оголошення про підозри зловмисницям. Також поліція перевіряє затриманих на причетність до скоєння таких злочинів не лише на Чернігівщині, а й по всій країні.
Слідчий відкрив провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Триває досудове розслідування.
Будь ласка, зачекайте...
Есть еще одно мнение: Другое дело, что те кто по-настоящему умеют с ней работать... в общем они таких денег не возьмут (они вообще крайне редко берут деньги, у них совершено иная логика жизни) да и НИКОГДА не будут напрашиваться, мол "сча мы тебя вылечим" - сами, тем более на улице. А, ну да. Есть, также мнение, что среди таковых попросту нет "у обеих черные глаза и смуглая кожа".
Все беды от незнания.
Следущими были сельские бабки-повитухи, чтобы все гражадне страны советов
появлялись только в казённых роддомах и проходили через руки ши ддайских "врачей",
которые отлично владеют техниками мануального энергетического воздействия.
- Он вор! Вор! - кричал купец. - Я докажу! Сиятельный Камильбек видел эти драгоценности. Он узнает!..
- Пустите! - задыхался Агабек, чувствуя, как вместе с исчезнувшим ишаком уплывает из его рук египетское величье. - Пустите, говорю вам! - Рыча, он вырывался, как разъяренный барс, опутанный сетью. - Прочь! Вы слышите?! Или я вас всех превращу в ишаков!..
Еще один стражник прыгнул сзади ему на спину и повис, уцепившись за шею.
Обуянный гневным неистовством, Агабек выхватил из пояса тыквенный кувшинчик с волшебным составом.
- Лимчезу! Пуцугу! Зомнихоз! - грозно возопил он, брызгая из кувшинчика на стражников. - Каламай, дочилоза, чимоза, суф, кабахас!
- Держи его! Держи! Хватай! Вяжи! Тащи! Не пускай!.. - разноголосо отвечали стражники своими заклинаниями.
Их заклинания, как и следовало ожидать, оказались неизмеримо могущественнее: через минуту Агабек был повергнут и связан по рукам и ногам...".
(Леонід Солов"йов, "Зачаклований принц").
Баба ж сразу поумнела и прозрела.
Плюс незнание универсальной магической формулы, 100% действующей в подобных случаях.
Я её открою забесплатно тут: "ПНХ, а то полицию вызову". В случае, если физические параметры кастующего позволяют, можно добавить перспективы физического воздействия на усмотрение кастующего))
Ну и по первой брачной ночи не забывай))))
1) Переключение внимания - то есть ВЫ начинайте им рассказывать какой-нидь бред. Вообще любой. Хоть про маленьких розовых слоников, завоевывающих империю ситхов. И смотрите куда угодно только не на них. И продолжайте говорить, говорить, говорить...
2) Агрессия, сходу (мой любимый способ). Выброс норадреналина здорово прочищает мозг. Можно только словами с угрозой полиции (адреналин тоже поможет). Желательно с матами, ибо они здорово переключают мозг, опять же.
3) Концентрация. Складывайте в уме, считайте формулы и так далее. Увеличивайте сложность.
А вообще я за №2.
Тоді можуть бути і відповіді на інші питання:
1- звідки гроші,
2- чому "доблесні правоохоронці" діяли так інтенсивно,
3- чому циганки вирішили "попрацюв ати" власно з цією "67-летней женщиной",
4- і т.д. і т.п.
Нам сказано тільки - " у потерпевшей как раз заболели члены семьи" ...
А зараз хворіють і у "непростих сімьях" ...
...начала с мелочи, но потом когда она начала производить манипуляции с заворачиванием монетки 25 копеек в данную ей мелкую купюру и рассказами и проклятиях и порчи - пришлось прекращать цирк и посылать матом...с криками и проклятиями отвалила...
...потом понял, что цыганка под больницей паслась не с мелких подаяний, а работала по крупному...
...больше цыганам не подаю, остался урок и неприятный осадок надолго. Может чужой опыт убережет кого-то в будущем ...