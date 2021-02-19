На Чернігівщині 67-річна жінка віддала майже мільйон гривень за "зняття порчі", - поліція. ФОТОрепортаж

На Чернігівщині поліцейські затримали шахрайок, які обманули жінку майже на мільйон гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції в Чернігівській області.

Так, 18 лютого в поліцію звернулася 67-річна жінка, яка повідомила, що до неї прямо на вулиці підійшли дві незнайомки і запропонували допомогти їй. Нібито вони можуть зняти порчу, яку "побачили" на заявниці і від якої нібито страждає вся родина жінки.

"Оскільки у потерпілої якраз захворіли члени сім’ї, вона легко піддалася впливу шахрайок. Жінка погодилася винести з дому всі заощадження "для зняття негативної енергетики". Вона віддала незнайомкам 30 тисяч доларів, 1500 євро та 20 тисяч гривень. Після того, як незнайомки забрали гроші і пішли, жінка отямилася і звернулася до поліції. Потерпіла надала поліцейським прикмети зловмисниць: у обох чорні очі та смаглява шкіра, на обличчях – медичні захисні маски", - йдеться в повідомленні.

"У ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до шахрайства причетні дві мешканки Донецької області – 1967 та 1989 років народження. Після скоєння шахрайства у Прилуках зловмисниці спочатку втекли до Києва, а потім винайняли таксі та рушили в напрямку міста Дніпро. Там їх і наздогнала група поліцейських Прилуцького відділу поліції. За допомогою колег із Дніпропетровщини правоохоронці оперативно затримали підозрюваних", - розповів начальник Управління карного розшуку Чернігівської області Максим Гончар.

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В ході санкціонованого обшуку у зловмисниць вилучили гроші, отримані злочинним шляхом.

Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу та оголошення про підозри зловмисницям. Також поліція перевіряє затриманих на причетність до скоєння таких злочинів не лише на Чернігівщині, а й по всій країні.

Слідчий відкрив провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Триває досудове розслідування.

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Фото: сайт поліції