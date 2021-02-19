Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини
Поліцейські Києва провели успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців. До проведення невідкладних слідчих дій залучалися слідчі, оперативники, спецпризначенці та співробітники ювенальної превенції. В результаті затримано двох організаторів, які налагодили наркобізнес на території двох районів столиці. Поліцейські збирають докази протиправної діяльності їхніх спільників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Начальник поліції Києва Андрій Крищенко зазначив, що обшуки провели не тільки в приміщеннях зловмисників, але і в місцях самозабудови, де проживають понад 20 осіб.
"Спецоперацію проводили оперативники та бійці спецпідрозділів поліції Києва. Завдяки злагодженим діям вдалося затримати зловмисників. Організаторами наркобізнесу виявилися двоє чоловіків, 1954 та 1985 років народження, які збували метадон з рук в руки. Крім того, ми доставили до районних управлінь поліції 30 наркозалежних осіб для перевірки на причетність до скоєння злочинів на території міста Києва, провели 10 обшуків помешкань з метою виявлення речових доказів та знаряддя вчинення злочину. Також залучалися співробітники ювенальної превенції та представники державних районних адміністрацій, оскільки під час слідчих дій ми виявили дітей, які жили в приміщеннях з антисанітарними умовами та без належного обігріву", - зазначив Крищенко.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Організаторам наркобізнесу оголошено про підозру у скоєнні злочину, їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
"Зараз поліцейські працюють над збором доказової бази причетності до незаконних оборудок із наркотиками інших осіб, а також канали та способи збуту наркотиків. При цьому хочу наголосити, що поліція в жодному разі не переслідує осіб за етнічною ознакою чи з якихось інших причин. Поліція забезпечує порядок і документує протиправну діяльність правопорушників", - зазначив Андрій Крищенко.
Будь ласка, зачекайте...
Сарка́зм (греч. σαρκασμός, от σαρκάζω, буквально «разрывать плоть») - один из видов сатирического изобличения, язвительная насмешка[1], высшая степень иронии, основанная не только на усиленном контрасте подразумеваемого и выражаемого, но и на немедленном намеренном обнажении подразумеваемого.
ты настолько тупое, что даже когда тебе НАПИСАЛИ что пост был с сарказмом, ты все равно ничего не понял???
І чеченів нохчами?
то чого маємо називати циганів ромами?
- Софочка, я смотрю вы перестали шить маски…а шо так?
- Семен Маркович... я вас умоляю....вот вы в своей одноразовой сколько уже ходите?
- та да! а шо у вас так воняет?
- а я теперь вакцину варю… пока с запахом экспериментирую
цигани то, цигани!
была же инспекция по делам не совершеннолетних. ясно и понятно. а тут так важно целая ювенальная и даже превенция...
ты похоже, любитель совковых выражений!
и поетому ты уехал жить в Германию?
я любитель украинского и русских языков без примесей и глупых заимствований из других языков, если есть в языке слова которые могут выразить, описать, передать суть или идею зачем брать слова из других языков. так скоро и твоего родного языка не будет а будет сплошная ювенальная превенция
Источник: https://gufo.me/dict/foreign_words
Правда , та же толерантная Франция взяла и разровняла бульдозерами их табора , а этих типа граждан депортировала , не взирая на вой так называемых правозащитников ....
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