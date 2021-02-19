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Київ (13850) Нацполіція (13937) Крищенко Андрій (341) боротьба з наркотиками (125)

Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

Поліцейські Києва провели успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців. До проведення невідкладних слідчих дій залучалися слідчі, оперативники, спецпризначенці та співробітники ювенальної превенції. В результаті затримано двох організаторів, які налагодили наркобізнес на території двох районів столиці. Поліцейські збирають докази протиправної діяльності їхніх спільників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко зазначив, що обшуки провели не тільки в приміщеннях зловмисників, але і в місцях самозабудови, де проживають понад 20 осіб.

"Спецоперацію проводили оперативники та бійці спецпідрозділів поліції Києва. Завдяки злагодженим діям вдалося затримати зловмисників. Організаторами наркобізнесу виявилися двоє чоловіків, 1954 та 1985 років народження, які збували метадон з рук в руки. Крім того, ми доставили до районних управлінь поліції 30 наркозалежних осіб для перевірки на причетність до скоєння злочинів на території міста Києва, провели 10 обшуків помешкань з метою виявлення речових доказів та знаряддя вчинення злочину. Також залучалися співробітники ювенальної превенції та представники державних районних адміністрацій, оскільки під час слідчих дій ми виявили дітей, які жили в приміщеннях з антисанітарними умовами та без належного обігріву", - зазначив Крищенко.

Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко 01
Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко 02
Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко 03
Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецоперація із затримання етнічного угруповання наркоторговців проходить у Києві, - Нацполіція. ФОТО

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Організаторам наркобізнесу оголошено про підозру у скоєнні злочину, їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Зараз поліцейські працюють над збором доказової бази причетності до незаконних оборудок із наркотиками інших осіб, а також канали та способи збуту наркотиків. При цьому хочу наголосити, що поліція в жодному разі не переслідує осіб за етнічною ознакою чи з якихось інших причин. Поліція забезпечує порядок і документує протиправну діяльність правопорушників", - зазначив Андрій Крищенко.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+50
А слово "цыгане" запретили?
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19.02.2021 11:59
+21
От тупі поліціянти! То Нобелівські лауреати ромської національності займалися розробкою антиковідної вакцини на основі каннабіоїдів та опіатів!...
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19.02.2021 12:02
+14
Нє, млять, іднєйци у нас по всій країні шмаллю та ширкою торгують... Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8421
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19.02.2021 12:17
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А слово "цыгане" запретили?
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19.02.2021 11:59 Відповісти
А у нас теперь все боятся лишнего слова сказать.
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19.02.2021 12:02 Відповісти
а почему сразу цыгане?))) национальность не указана, может это Бельгийцы, в Ирпене или на Борщаге ширкой банкуют?))) (нет)
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19.02.2021 12:03 Відповісти
Нє, млять, іднєйци у нас по всій країні шмаллю та ширкою торгують... Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8421
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19.02.2021 12:17 Відповісти
ДЛЯ ВАС И ОСТАЛЬНЫХ ПРАПОРЩИКОВ И МОЛДОВАН, КОТОРЫЕ МНЕ ОТВЕТИЛИ:
Сарка́зм (греч. σαρκασμός, от σαρκάζω, буквально «разрывать плоть») - один из видов сатирического изобличения, язвительная насмешка[1], высшая степень иронии, основанная не только на усиленном контрасте подразумеваемого и выражаемого, но и на немедленном намеренном обнажении подразумеваемого.
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19.02.2021 12:26 Відповісти
Циган чи кацап?
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19.02.2021 12:36 Відповісти
я не знаю цыган ты или кацап, но мне удивительно что ты научился читать и писать, с таким уровнем "развития" ...

ты настолько тупое, что даже когда тебе НАПИСАЛИ что пост был с сарказмом, ты все равно ничего не понял???
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19.02.2021 12:40 Відповісти
Ааааа, я зрозумів, кацап, 100 пудово Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 7792
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19.02.2021 12:57 Відповісти
Те що він таким чином підіграв вашому сарказму а не відповідав вам серьозно, то ви не в змозі зрозуміти? Якщо так сприймаєте то може не варто і пости писати?
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19.02.2021 14:12 Відповісти
очень даже может что и бельгийцы. В Киеве большинство карманников(ниц) и реализаторов тяжелой наркоты конечно цыганва, НО руководят ими бароны, которые находятся не в Украине а как раз в ЕС)) В Прибалтике, Чехии Бельгии и пр.
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19.02.2021 12:20 Відповісти
та ладно... я чув тільки про одного такого барона-бельгійця і це поліцай на високій посаді
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19.02.2021 14:14 Відповісти
Судячи з одежі на жінках на фото (характерні пухові платки, довгі спідниці, та й тільки циганки будуть нагло, не боячись, "перти" на поліцаїв, як танки) це цигани. Або ж - роми. Як хочеш, так і називай.
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19.02.2021 12:23 Відповісти
може то кацапки? кацапська етнічна групіровка по росповсюдженню наркоти.
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19.02.2021 12:27 Відповісти
Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9758 У кацапів ні спиртне ні шмаль не держиться. Вони самі уніШШтожають... Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 124
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19.02.2021 12:38 Відповісти
Ну ми ж не називаємо німців дойчами?
І чеченів нохчами?
то чого маємо називати циганів ромами?
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04.04.2021 08:48 Відповісти
Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 1562 Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 6813 Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5273
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19.02.2021 13:20 Відповісти
Правильно. Такие юбки носят например литовки или польки.
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19.02.2021 13:50 Відповісти
ай позолоти ручку! цыганва 100% Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 1042 их прикид
Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 1245
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19.02.2021 12:42 Відповісти
Вони мають на увазі етнічних українців, бо всі інші -- то нацменшини.
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19.02.2021 12:57 Відповісти
У нас ща все цыгане \ малане - на Банковой... А эти - так... погулять вышли...
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19.02.2021 13:40 Відповісти
Это слово давно запретили. Теперь они "ромы". А преследования по этнической принадлежности нет. Зато есть веские основания для подозрений именно из-за этнической принадлежности.
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19.02.2021 13:48 Відповісти
От тупі поліціянти! То Нобелівські лауреати ромської національності займалися розробкою антиковідної вакцини на основі каннабіоїдів та опіатів!...
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19.02.2021 12:02 Відповісти
***
- Софочка, я смотрю вы перестали шить маски…а шо так?
- Семен Маркович... я вас умоляю....вот вы в своей одноразовой сколько уже ходите?
- та да! а шо у вас так воняет?
- а я теперь вакцину варю… пока с запахом экспериментирую
Проведена успешная спецоперация по задержанию этнической группировки наркоторговцев в Киеве, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9007
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19.02.2021 12:07 Відповісти
ромале..
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19.02.2021 12:05 Відповісти
этнической )))) ой как политкорректно )))
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19.02.2021 12:05 Відповісти
Толєрантно!
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19.02.2021 12:14 Відповісти
Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9373
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19.02.2021 12:18 Відповісти
у мацкві є театр етнічних наркоторговців "Ромен"
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19.02.2021 12:05 Відповісти
Проведена успешная спецоперация по задержанию этнической группировки наркоторговцев в Киеве, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5190
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19.02.2021 12:07 Відповісти
в англійських фільмах цигани якісь не циганські
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19.02.2021 12:09 Відповісти
Ірландські «мандрівники» (ірландські блукачі, мандрівники - англ. Irish Travellers) або Шельта (ірл. Lucht silta) - кочова етнічна група імовірно ірландського походження, яка проживає в Ірландії, Великій Британії та США. Самоназва - «пейві» (Pavee), «мінкіри» (Minkiers)[2], «тінкер» (Tinker) - образлива назва.
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19.02.2021 12:23 Відповісти
Англичане их называют "джипси". Это название они сами себе придумали, выдавая себя за потомков египтян. А в Восточной Европе выдавали себя за потомков римлян-византийцев, отсюда и название "ромы".
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19.02.2021 14:03 Відповісти
бо вони не цигани
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19.02.2021 12:26 Відповісти
В банду принимали только украинский этнос после тщательной проверки?
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19.02.2021 12:08 Відповісти
Расизм 🙃
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19.02.2021 12:08 Відповісти
Проведена успешная спецоперация по задержанию этнической группировки наркоторговцев в Киеве, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8233
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19.02.2021 12:10 Відповісти
Це той шо 54-го р.н., а далі той який 85-го? Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 868
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19.02.2021 12:19 Відповісти
Что значит этническая, что за секреты? так можно подумать на кого угодно!
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19.02.2021 12:12 Відповісти
кацапы....
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19.02.2021 12:29 Відповісти
и так ясно шо цыгане
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19.02.2021 12:30 Відповісти
евреи
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19.02.2021 12:49 Відповісти
Раз етнічні при владі, то і в банді також. Звісно, карати їх не будуть.
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19.02.2021 13:02 Відповісти
та майже у кожному місті України діють угрупування "ромів-наркобариг".
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19.02.2021 12:15 Відповісти
от не наговорюйте на ромів
цигани то, цигани!
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19.02.2021 12:19 Відповісти
можуть бути ще чавели...
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19.02.2021 12:32 Відповісти
значить хтось крепший конкурентів з ринку прибрав
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19.02.2021 12:20 Відповісти
ах, какой міністр?
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19.02.2021 12:21 Відповісти
ювенальной превенции. какой идиот это придумал? зачем вводить в оборот эти слова? в украинском или русском языках разве нет слов для названия этого подразделения?
была же инспекция по делам не совершеннолетних. ясно и понятно. а тут так важно целая ювенальная и даже превенция...
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19.02.2021 12:30 Відповісти
тебе не нравятся европейские слова?
ты похоже, любитель совковых выражений!
и поетому ты уехал жить в Германию? Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 6826
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19.02.2021 12:33 Відповісти
причем здесь совок и куда я уехал жить? к чему такие выводы? связи нет никакой.
я любитель украинского и русских языков без примесей и глупых заимствований из других языков, если есть в языке слова которые могут выразить, описать, передать суть или идею зачем брать слова из других языков. так скоро и твоего родного языка не будет а будет сплошная ювенальная превенция
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19.02.2021 12:42 Відповісти
Настоящий словарь является справочником по правописанию слов русского языка, заимствованных из других языков. В издание включено более 15000 слов

Источник: https://gufo.me/dict/foreign_words
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19.02.2021 13:01 Відповісти
и что? здравый смысл ещё никто не отменял.
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19.02.2021 13:03 Відповісти
Якщо ця влада хаосу і руйнації не може нічого доброго зробити, то хоч припечатає "ювенальною превенцією" єврооптимістів...
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19.02.2021 13:07 Відповісти
100% Ромы ,🤦🙄🤔🤣🤣🤣 .Их надо как то приучать работать ,на благо общества 😡 Есть очень много нормальных ,музыканты ,артисты ,коневоды,🙂
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19.02.2021 12:33 Відповісти
коневоды-ето те, что воруют лошадей? Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 2041
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19.02.2021 12:34 Відповісти
романтическое поединение... музыканты, артисты. конеуводы... по совместительству объединены под одной профессией - наркодилеры, наркобароны...
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19.02.2021 13:05 Відповісти
Бомжів треба привчати, але вони не хочуть.
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19.02.2021 13:09 Відповісти
В Англии из них выходит очень хороший младший медперсонал. Давние традиции выхаживания больных практически без лекарств. И их очень ценят.
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19.02.2021 14:07 Відповісти
Етнічні?……Цеб-то такі у вишитім одязі, в каптуриках і з топірцями?!!!
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19.02.2021 12:39 Відповісти
Про тех кто их крышевал тоже не забудьте,просто так этот бизнес не работает,там ещё участвовали шлопчики аваковцы по национальности.
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19.02.2021 13:00 Відповісти
И кто поспорит со мной что это не цыгане?
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19.02.2021 13:24 Відповісти
Пусть п ют в Европу ......
Правда , та же толерантная Франция взяла и разровняла бульдозерами их табора , а этих типа граждан депортировала , не взирая на вой так называемых правозащитников ....
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19.02.2021 13:30 Відповісти
одна надежда на Националистов "Свободы"-которые не дадут захлебнуться Украине в цыганском лайне!
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19.02.2021 15:20 Відповісти
Крищенке надо в фуражке выступать, но не в обычной, а с дебелой кожаной ременякой вместо тренчика - шоб харя не треснула. Уже ж отобрал у Тосика Геращенко титул "самый упитанный пупс МВД".
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19.02.2021 15:34 Відповісти
Такое без прокурорско-ментовской крыши не работает...
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19.02.2021 15:37 Відповісти
Цыган обижать низззя, нацменшинство однако!
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19.02.2021 18:18 Відповісти
Требую задержания этнической бандгрупировки торговцев газом!
Для семитов реклама бесплатно 😎
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19.02.2021 20:27 Відповісти
 
 