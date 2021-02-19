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здирство (280) затримання (4145) Миколаїв (1338) СБУ (10050)

Затримано ватажків злочинного угруповання, що тримали в страху і вимагали гроші у жителів Миколаєва. Задокументовано факт "вибивання" $37 тис., - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Затримано ватажків злочинного угруповання, що тримали в страху і вимагали гроші у жителів Миколаєва. Задокументовано факт

У Миколаєві затримано злочинне угруповання, яке тероризувало жителів регіону. Збройних ватажків банди затримали бійці спецпідрозділу ЦСО "А" СБУ. У ході затримання у них були вилучені два бойові пістолети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними спецслужби, зловмисники тримали у страху місцевих мешканців: погрожували вбивством і таким способом вимагали гроші для наповнення "каси" кримінальних кіл регіону, утримання "злодіїв у законі" та злочинців, засуджених до позбавлення волі.

"Основною їхньою ціллю були місцеві підприємці. Співробітниками спецслужби було задокументовано факт "вибивання" майже 37 тисяч доларів", - підкреслюється в повідомленні.

Крім цього, зазначається, що межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 "Вимагання" Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх учасників банди. Перевіряється інформація щодо причетності затриманих до вчинення інших тяжких злочинів.

Також дивіться: Поліцейська і адвокат вимагали $5 тис. за закриття кримінального провадження на Дніпропетровщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Затримано ватажків злочинного угруповання, що тримали в страху і вимагали гроші у жителів Миколаєва. Задокументовано факт вибивання $37 тис., - СБУ 01
Затримано ватажків злочинного угруповання, що тримали в страху і вимагали гроші у жителів Миколаєва. Задокументовано факт вибивання $37 тис., - СБУ 02
Затримано ватажків злочинного угруповання, що тримали в страху і вимагали гроші у жителів Миколаєва. Задокументовано факт вибивання $37 тис., - СБУ 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Молодцы СБУ, так держать)
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19.02.2021 12:40
+3
молодцы СБУ.
Всегда бы так.
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19.02.2021 13:52
+2
СБУ нифига не делает - сбу плохие, сбу ловит преступников - сбу опять плохие))
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19.02.2021 12:50
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Молодцы СБУ, так держать)
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19.02.2021 12:40 Відповісти
Да... Простой житель Николаева должен было отдать бандюкам 37к зелёных. Да полиции насрать на простых жителей не то, что Николаева, а всей Украины!
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19.02.2021 12:40 Відповісти
Ох ***, СБУ выполняет функции полиции. Цирк! Точнее 95й квартал!
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19.02.2021 12:41 Відповісти
На арені квартальщики. Спєшітє відеть.
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19.02.2021 12:45 Відповісти
СБУ нифига не делает - сбу плохие, сбу ловит преступников - сбу опять плохие))
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19.02.2021 12:50 Відповісти
Сравни:

Стаття 2. Завдання Служби безпеки України
До завдань Служби безпеки України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Стаття 2. Завдання поліції
1. Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах:
1) забезпечення публічної безпеки і порядку;
2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;
3) протидії злочинності;
4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.
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19.02.2021 12:58 Відповісти
"Задержаны главари преступной группировки, державшие в страхе..." подпадает под терроризм, а значит это дело СБУ
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19.02.2021 13:08 Відповісти
Дебил???
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19.02.2021 13:18 Відповісти
Мазда3, перочинный ножик и травмат. Николаевны, Вы себя совсем не уважаете что позволяете этим держать себя в страхе?
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19.02.2021 12:45 Відповісти
сегодня суд идет, так кткм Стерненко на 8 лет хотят посадить за стартовый пистолет
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19.02.2021 12:59 Відповісти
да вот, не позволили, в СБУ обратились. Те их повязали. Я как гражданин доволен.
Теперь лишь бы в судах их не отпустили.
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19.02.2021 13:53 Відповісти
Обязательно отпустят. За что их привлекать?
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19.02.2021 13:59 Відповісти
Ты не в курсе всех приколов действующего законодательства.
Там беспроигрышный расчет у таких шакалов. Ты их ткни, они упадут и ты же сядешь за превышение пределов необходимой самообороны.

А вот отменили бы понятие предела необходимой самообороны... вот тогда да. Было бы весело
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19.02.2021 15:33 Відповісти
нож складной, туристический...копеечная китайская поделка...
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19.02.2021 12:50 Відповісти
эх жаль что у тебя теперь не будет возможности поведать ему что он не тем оружием владеет
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19.02.2021 15:57 Відповісти
молодцы СБУ.
Всегда бы так.
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19.02.2021 13:52 Відповісти
мазда тройка 15-летняя,.., вальтер пп..- чий не корм для альфы...(((
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19.02.2021 23:52 Відповісти
 
 