Затримано ватажків злочинного угруповання, що тримали в страху і вимагали гроші у жителів Миколаєва. Задокументовано факт "вибивання" $37 тис., - СБУ. ФОТО

У Миколаєві затримано злочинне угруповання, яке тероризувало жителів регіону. Збройних ватажків банди затримали бійці спецпідрозділу ЦСО "А" СБУ. У ході затримання у них були вилучені два бойові пістолети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними спецслужби, зловмисники тримали у страху місцевих мешканців: погрожували вбивством і таким способом вимагали гроші для наповнення "каси" кримінальних кіл регіону, утримання "злодіїв у законі" та злочинців, засуджених до позбавлення волі.

"Основною їхньою ціллю були місцеві підприємці. Співробітниками спецслужби було задокументовано факт "вибивання" майже 37 тисяч доларів", - підкреслюється в повідомленні.

Крім цього, зазначається, що межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 "Вимагання" Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх учасників банди. Перевіряється інформація щодо причетності затриманих до вчинення інших тяжких злочинів.

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