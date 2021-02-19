Затримано ватажків злочинного угруповання, що тримали в страху і вимагали гроші у жителів Миколаєва. Задокументовано факт "вибивання" $37 тис., - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
У Миколаєві затримано злочинне угруповання, яке тероризувало жителів регіону. Збройних ватажків банди затримали бійці спецпідрозділу ЦСО "А" СБУ. У ході затримання у них були вилучені два бойові пістолети.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними спецслужби, зловмисники тримали у страху місцевих мешканців: погрожували вбивством і таким способом вимагали гроші для наповнення "каси" кримінальних кіл регіону, утримання "злодіїв у законі" та злочинців, засуджених до позбавлення волі.
"Основною їхньою ціллю були місцеві підприємці. Співробітниками спецслужби було задокументовано факт "вибивання" майже 37 тисяч доларів", - підкреслюється в повідомленні.
Крім цього, зазначається, що межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 "Вимагання" Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх учасників банди. Перевіряється інформація щодо причетності затриманих до вчинення інших тяжких злочинів.
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Стаття 2. Завдання Служби безпеки України
До завдань Служби безпеки України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.
Стаття 2. Завдання поліції
1. Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах:
1) забезпечення публічної безпеки і порядку;
2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;
3) протидії злочинності;
4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.
Теперь лишь бы в судах их не отпустили.
Там беспроигрышный расчет у таких шакалов. Ты их ткни, они упадут и ты же сядешь за превышение пределов необходимой самообороны.
А вот отменили бы понятие предела необходимой самообороны... вот тогда да. Было бы весело
Всегда бы так.