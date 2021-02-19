Затримано екстрадованого з Туреччини чоловіка, підозрюваного у вбивстві громадянина України в Гідропарку, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські затримали екстрадованого з Туреччини чоловіка, який підозрюється у вбивстві. Зловмисник після скоєння вбивства одразу ж покинув територію України. Коли поліцейські встановили його особу і місце перебування, прислали турецьким колегам запит на екстрадицію.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Зазначається, що інцидент стався у грудні 2019 року. Тоді у столичному Гідропарку зловмисник застрелив чоловіка. Потерпілий від вогнепальних поранень загинув на місці. У Києві відразу була введена спеціальна поліцейська операція для розшуку стрільця.

За декілька годин поліцейські встановили особу зловмисника, ним виявився 31-річний громадянин України. Відомо, що чоловік раніше не судимий, але є учасником злочинного угруповання. Після скоєння вбивства він відразу ж поїхав в аеропорт та вилетів до Туреччини.

Дивіться: Прокуратура завершила розслідування вбивства Окуєвої: обвинувальний акт направили до суду. ФОТОрепортаж

"Ми надіслали запит на екстрадицію в рамках міжнародної правової допомоги. Завдяки співпраці із турецькими колегами сьогодні, 19 лютого, зловмисника екстрадували в Україну. Поліцейські затримали його в аеропорту в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", – повідомив Ігор Клименко.





Дивіться також: Поліція Києва затримала чоловіка, який зарізав у новорічну ніч перехожого на Андріївському узвозі. ВIДЕО

Найближчим часом слідчі поліції вручать йому повідомлення про підозру за ст. 115 Кримінального кодексу України в скоєнні вбивства. Крім того, готується клопотання про обрання зловмиснику запобіжного заходу - тримання під вартою.

Міністр внутрішніх справ Турецької Республіки Сулейман Сойлу особисто надіслав міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову повідомлення про видачу Нацполіції зловмисника. Зі свого боку, Арсен Аваков подякував турецькому колезі за допомогу:

"Це приклад міжнародної правової допомоги та плідного співробітництва України та Туреччини в боротьбі зі злочинністю!", - підкреслив міністр внутрішніх справ України.