На позачерговому засіданні у вівторок Рада розгляне вето Зеленського на закон про держслужбу, - "слуга народу" Корнієнко

У фракції "Слуга народу" підтвердили, що парламент збереться на позачергове засідання у вівторок, щоб розглянути вето президента Володимира Зеленського на законопроєкт №4531про держслужбу, який врегульовує повноваження в.о. міністрів.

Про це повідомив у коментарі журналістам заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це про подолання вето, або врахування пропозицій президента щодо законопроєкту №4531, в якому врегульовується питання виконуючих обов’язків… У нас зараз в країні така ситуація, коли проходить 30 днів – виконуючий обов’язків не має жодних повноважень. Відповідно, жодний в.о., на якого покладений цей статус, наприклад, пан Вітренко, не може здійснювати будь-які дії – наприклад, робити бюджетні розписи", - сказав Корнієнко.

Корнієнко розповів, що Зеленський пропонує повернути в.о. міністрів всі обов'язки, які є у міністрів.

"Президент пропонує взагалі всю цю історію припинити, повернутися до першої редакції закону про Кабмін до правки Шкрум (правка, яка дозволяла перебувати на посаді в.о. не більше 30 днів і обмежувала повноваження в.о.. - Ред) і працювати, як вся країна 20 років працювала, коли треба виконуючого обовязків", - сказав Корнієнко.

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За словами нардепа, після прийняття пропозицій президента, парламент розробить зміни до законодавства, які обмежать діяльність в.о. таким чином, що повноваження міністра буде не виконувати уряд колегіально, або прем'єр.

Напередодні Зеленський ветував закон про повернення конкурсів для держслужбовців.