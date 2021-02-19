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Заступника голови держадміністрації одного з районів Харкова затримано під час одержання хабаря, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У Харкові поліція викрила у хабарництві заступника голови райдержадміністрації. Неправомірну вигоду чиновник вимагав від керівника товариства. Він був затриманий під час одержання коштів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як встановили поліцейські, заступник голови державної адміністрації одного з районів міста вимагав неправомірну вигоду з керівника. Натомість обіцяв "вирішити питання" з постановкою на військовий облік працівника цієї фірми. Вчора, 18 лютого, посадовця було затримано під час одержання 400 доларів.

Заступник голови РДА затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення посадовцю про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

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Заступника голови держадміністрації одного з районів Харкова затримано під час одержання хабаря, - Нацполіція 01
Заступника голови держадміністрації одного з районів Харкова затримано під час одержання хабаря, - Нацполіція 02

Автор: Наталя Джума
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Якась дрібнота на дозволі попалилася.
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19.02.2021 13:44 Відповісти
Миваніверім! Вифсеврете! Єтаваніможетбить! Заступника голови держадміністрації одного з районів Харкова затримано під час одержання хабаря, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6082
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19.02.2021 13:51 Відповісти
Гепа неожиданно перекинулся, и не успел назначить смотрящего.
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19.02.2021 13:55 Відповісти
эка невидаль... так он там для этого и сидит)
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19.02.2021 13:57 Відповісти
Как говорил Витька Антибиотик: Можно украсть велосипед и все здоровье отдать в тюрьме. А можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. Так что красть составы значительно безопаснее чем велосипеды
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19.02.2021 14:17 Відповісти
Дело Кернеса живет и побеждает. Заступника голови держадміністрації одного з районів Харкова затримано під час одержання хабаря, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7525
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19.02.2021 14:38 Відповісти
всегда одно и тоже где еще сотка ? Заступника голови держадміністрації одного з районів Харкова затримано під час одержання хабаря, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7932
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19.02.2021 14:53 Відповісти
аперативникам тоже нада за что то жить)))
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19.02.2021 16:30 Відповісти
На выпавший на белый,
На этот чистый невесомый снег,
Ложится самый первый,
Ложится самый первый
И робкий и несмелый
На твой похожий след.
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19.02.2021 15:40 Відповісти
 
 