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Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Нічогісінько ж не зробили ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - недружня держава для РФ, вона "перетворилася на проєкт західних країн", - Пєсков

Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Був час ...

Також читайте:Янукович у розпал Майдану нагородив Татарова за особистим поданням Захарченка, - журналістка. ДОКУМЕНТ

Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Історія однієї оборудки

Читайте: Порошенко купив телеканал "Прямий"

Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Волька в Еміратах

Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Стабільності немає ...

Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Без варіантів

Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Останні новини про Шарія

Також дивіться: СБУ повідомила про підозру в держзраді пропагандисту Шарію. ВIДЕО

Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Нарешті помітили ...

Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Обирай

Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Треба трохи почекати

Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Супутник - вакцина рабів

Більше фотошопів дивіться  тут

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+73
Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5082
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19.02.2021 15:42
+65
Волька в Емиратах, история одной сделки, вакцина рабов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8575

...
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19.02.2021 15:22
+38
Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1835
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19.02.2021 15:39
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Правила форума Рада форумчан
До речі, в Зімбабве сьогодні стартувала вакцинація від ковіду.
Наголосували?
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19.02.2021 15:22 Відповісти
Волька в Емиратах, история одной сделки, вакцина рабов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3885
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19.02.2021 15:27 Відповісти
Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9028 Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 855
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19.02.2021 16:54 Відповісти
Это же с такого венка курить , курить и курить...
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19.02.2021 17:03 Відповісти
Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4535
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19.02.2021 18:03 Відповісти
Відміно! ++++++!!!!!!! Отлично!!!!
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19.02.2021 19:09 Відповісти
Волька в Емиратах, история одной сделки, вакцина рабов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8575

...
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19.02.2021 15:22 Відповісти
Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1105.
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19.02.2021 15:57 Відповісти
На последней фотке надо поменять текст - "НОВИЧОК"
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19.02.2021 15:26 Відповісти
Волька в Емиратах, история одной сделки, вакцина рабов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5799
после визита Волька в Емиратах, история одной сделки, вакцина рабов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5876

24 канал
@24tvua
Верблюди у шоці - Саудівську Аравію засипало снігом: відео, фото
Волька в Емиратах, история одной сделки, вакцина рабов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9776
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19.02.2021 15:30 Відповісти
Зе-бедоносец отличился в очередной раз !
Я прям за Бурдж-Халиф уже переживаю....
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19.02.2021 15:34 Відповісти
Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3962 Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 233
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19.02.2021 16:51 Відповісти
Да,его визит не скоро забудут!
А все началось в Париже...
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19.02.2021 19:12 Відповісти
Шото в лесу сдохло?
"История одной сделки"!!)))
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19.02.2021 15:34 Відповісти
Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1868
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19.02.2021 15:36 Відповісти
Здається вони під грибами.
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19.02.2021 15:42 Відповісти
Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2243
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19.02.2021 15:47 Відповісти
Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1835
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19.02.2021 15:39 Відповісти
Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5082
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19.02.2021 15:42 Відповісти
Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4520
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19.02.2021 15:55 Відповісти
Може півшостого?
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19.02.2021 19:13 Відповісти
Про канал поржал, Петька умеет повеселить))
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19.02.2021 15:59 Відповісти
Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1765
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19.02.2021 16:33 Відповісти
Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8866
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19.02.2021 16:34 Відповісти
jackdorseydonotbanme ретвитнул(а)

Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3447
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19.02.2021 16:41 Відповісти
Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 877 Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2200
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19.02.2021 16:52 Відповісти
Папуга краще! Зміст повніш!
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19.02.2021 19:16 Відповісти
ОЧКО Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7966
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21.02.2021 14:42 Відповісти
Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 753
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19.02.2021 17:54 Відповісти
100% в точку.
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19.02.2021 20:53 Відповісти
Еще один из когорты клоунов!
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21.02.2021 21:15 Відповісти
Оно талант.
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23.02.2021 14:41 Відповісти
Абсолютно не поняла "шутку" про приобретение Порошенко канала "Прямой"! Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2246 Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 627
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20.02.2021 04:23 Відповісти
собачка симпатична і взагалі смішно )))
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20.02.2021 08:46 Відповісти
А ви тільки картинки розглядаєте? А зміст, не? Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1650
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21.02.2021 04:26 Відповісти
Все давно знали, что это его канал. А теперь сам у себя у "купил" и так пафосно об этом объявил.
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20.02.2021 15:37 Відповісти
Вы это далеко не все! Они перед вами отчитывались, знаток?
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21.02.2021 04:23 Відповісти
Сочувствую, что вы - не все... Уж где-где, а на Цензоре этот факт известен изначально. Тут, правда, такое засилье порохоботиков, а они даже платежке с мокрой печатью не поверят.
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21.02.2021 11:21 Відповісти
А, так вы зебил! Какие могут быть вопросы к секте свидетелей убиенного брата и обогащения в 82 раза! Продолжайте дро*ить на своего вислюка и не забывайте, что он уже почти 2 года (бедная Украина!) пытается играть роль президента, т.ч. все претензии к этому актеришке! Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9884
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21.02.2021 11:53 Відповісти
А как всё хорошо начиналось: "Я не поняла шутку"... Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4830
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21.02.2021 13:02 Відповісти
Т.е. вы, гордо выпятив грудь, решили объяснить глупой бабе смысл "шутки". Не стоит напрягаться и тратить время - вам еще предстоит рассказывать потомкам как вы привели к власти в воюющей стране дешевого фигляра! Пусть к вам приедет доктор Хаус, когда придется набирать 103, а лопнувшие трубы отремонтирует сантехник из немецкой порнухи! Может хоть так дойдет! Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3418
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22.02.2021 03:52 Відповісти
Пятый - вернется седьмым, вот что подрозумевал автор! Дай Бог!
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21.02.2021 13:57 Відповісти
аха, какой бок? тот который же дал Сралина и Овоща?
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21.02.2021 18:46 Відповісти
так шутки и нет. сам у себя купил
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23.02.2021 04:37 Відповісти
Еще один "свидетель" и "знаток"! И откуда же вы все выползаете? Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9511
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23.02.2021 07:22 Відповісти
кроме шоколадных сектантов, которые не понятно почему отказывались верить, об этом знали все.
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23.02.2021 16:51 Відповісти
Лучше быть потребителем шоколада, чем слепо-глухо-тупым пожирателем зеленой плесени от наркомана, который постоянно мочится в глаза своим зебилам! Продолжайте в том же духе, убогие умишком зебараны - вам, почитателям голобородько и тупого "юмора" от 95-й подворотни скоро на голову будет гадить вся эта шобла, а у вас все Порох виноват!
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24.02.2021 02:45 Відповісти
надо больше заклинаний, свидетель сывочолости ))))
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24.02.2021 18:28 Відповісти
Это все, что может выдать свидетель недомерка-недонаполеона-нелоха, трусливого, брехливого уклониста оманского? Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9301 О чем можно говорить, если "сывочолый" для зелебобиков это то ли грех, то ли ругательство! Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8558
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25.02.2021 03:11 Відповісти
а зачем мне соревноваться с вами в первенстве по ***********? Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5837 не претендую. вы - лучшая!
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25.02.2021 22:56 Відповісти
Вам нечего ответить, кроме личных оскорблений - это очень характерно для лохтората зеленой сопли! В душЕ многие из них понимают, что их нае*али, и неслись они голосовать, вприпрыжку и спотыкаясь, не просто за пустое место, а за отрицательную величину! Но даже самим себе не хотят в этом признаться, вот и бесятся, обвиняют всех и вся! А надо просто посмотреть в зеркало и сказать: "Я - лох, придурок, меня развел телевизор!
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26.02.2021 04:48 Відповісти
где я тебя оскорблял? а вот где ты - написано выше. телевизор для эфирного телевидения не использую.
мне не о чем спорить с умалишенными/троллями. всего хорошего
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26.02.2021 08:42 Відповісти
Замечательно! А то столько времени забрал! ПНХ, упоротый зебил! Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4090 Можешь не писать - не отвечу, оставайся гнить и булькать в своем зеленом болоте с такими же, как и ты почитателями говнобородько!
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26.02.2021 08:55 Відповісти
тебе сколько лет, болезная? мне кажется, тебе или 14-16, или больше 50.
в общем, прими лекарства
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26.02.2021 09:02 Відповісти
Волька в Еміратах, історія однієї угоди, вакцина рабів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 952
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20.02.2021 13:35 Відповісти
Дырка от бублика.
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21.02.2021 21:13 Відповісти
А Песков тот еще клоун, не хуже Зеленского.
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21.02.2021 21:12 Відповісти
 
 