Поточного року Міноборони профінансує створення оперативно-тактичного комплексу "Сапсан", - Таран. ФОТО

Міністерство оборони України планує підписати контракт на перший дослідний дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан" у 2021 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"У січні ми побували у Дніпрі, відвідали наші стратегічні підприємства вітчизняної ракетно-космічної галузі - ДП "Південмаш" та ДП "КБ "Південне". Ознайомившись з перспективними розробками у сфері ракетно-реактивного озброєння для Збройних сил України, ми заявили, що готові розширити фінансування української ракетної програми. Тепер переходимо до конкретних кроків", - зазначив міністр оборони України Андрій Таран.

За даними відомства, йдеться про підготовку контракту на виготовлення першої дослідної батареї оперативно-тактичного комплексу, відомого під назвою "Сапсан" або "Грім-2", що розробляється у КБ "Південне".

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"Оскільки ступінь готовності всього проекту вже перевищив 80%, маємо зробити останній крок та завершити цю роботу. Розробка вітчизняного оперативно-тактичного ракетного комплексу від КБ "Південне" має найвищий пріоритет, співмірний тому ж ракетному комплексу "Нептун"", - підсумував Таран.