УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11567 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика України
4 793 32
пікет (322) РНБО (1721) Офіс Президента (1752)

"Геть з України посіпак Путіна": активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 19 лютого, під будівлею Офісу президента на Банковій триває акція протесту з вимогою заборонити трансляцію проросійських каналів в Україні і перекрити канали фінансування проросійських сил в Україні. У будівлі ОП відбувається засідання РНБО.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Будівлю Офісу президента, де відбувається засідання РНБО, пікетують активісти націоналістичних партій "Національний корпус", "Свобода", "Традиція і порядок", "Правий сектор", "Основа майбутнього". Мітингувальники вимагають заборонити трансляцію проросійських каналів і роботу проросійських інформресурсів в Україні, перекрити канали фінансування проросійських сил в Україні і розслідувати діяльність російської агентури в країні.

Також читайте: "На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатиметься націоналізація корпорації "Рошен", - Арестович

Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 01
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 02
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 03
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 04
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 05
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 06
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 07
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 08
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 09
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 10
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 11
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 12
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 13
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 14
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 15
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 16
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 17
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 18
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 19
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 20
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 21

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+30
Мэдведчука перед изгнанием повесить.
показати весь коментар
19.02.2021 16:54
+26
молодці!!є ще люди в Києві котрим не байдуже і не "какая разніца"
показати весь коментар
19.02.2021 16:53
+25
Все кацапские ватные каналы и сайты давно нужно закрывать!
показати весь коментар
19.02.2021 16:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
молодці!!є ще люди в Києві котрим не байдуже і не "какая разніца"
показати весь коментар
19.02.2021 16:53 Відповісти
особенно акакаяразница нацкорпусу с их кацапским фашиком боцманом во главе
показати весь коментар
19.02.2021 17:17 Відповісти
Все кацапские ватные каналы и сайты давно нужно закрывать!
показати весь коментар
19.02.2021 16:54 Відповісти
Мэдведчука перед изгнанием повесить.
показати весь коментар
19.02.2021 16:54 Відповісти
Портнова тоже !
показати весь коментар
19.02.2021 16:58 Відповісти
Зачем вешать? От мертвого толку мало. Забрать все бабло и имущества,и отправить на Ростов. Пусть поживет в любимой россиюшке как человек.
показати весь коментар
19.02.2021 17:14 Відповісти
Против Ганопольского бастуют?
показати весь коментар
19.02.2021 16:55 Відповісти
Може проти московського ;Грін Філмз;?
До речі, зйомки сьомого сезону ;Сватов; Зеленський провів в окупованому Криму.
показати весь коментар
19.02.2021 17:26 Відповісти
За молодежью Украины будущие! Так оно и должно быть. Новое поколение(моложе 25 лет) уже чувствуют себя самостоятельной и другой(без дискуссий и компромиссов) нацией. И это важно, и это главное. Дальше- больше.
показати весь коментар
19.02.2021 17:01 Відповісти
У нас не закрыли каналы, а наложили санкции на козака, одним из видела бизнеса которого были три канала Медведчука. А эти шествия , которые к тому же после красивого и филигранного решения снбо, дают аргументы в руки того же медведчука,что у нас идут атаки 'на свободу слова'. Это напрашивается на определенные выводы.
показати весь коментар
19.02.2021 17:02 Відповісти
Это совсем уж молодёжь(новые украинцы). К ним должен быть не такой подход, их мышление работает по другому.
показати весь коментар
19.02.2021 17:07 Відповісти
Вывод только один - Нечего заискивать, тем более во время войны, с врагом! Гать гнилье кремлевское с нашей святой земли и точка!
показати весь коментар
19.02.2021 17:28 Відповісти
Чтай - "гнать гнилье..."
показати весь коментар
19.02.2021 17:34 Відповісти
Я согласна с вами полностью, но решения эти должны иметь под собой законные основания, а не становиться лазейкой для медведчуков, которые бы начали жаловаться, что их 'ущемляют'тем более, что европейские политики тоже часто кормятся с рук кремлевского плешеносца. Эти шествия выгодны именно врагу, которым выгодно лепить из Украины страну 'беззакония и хаоса'. Каналы медведчука лишили возможности гавкать. Нужно не испортить это, а закрепить успех, лишив их ютуба
показати весь коментар
19.02.2021 17:48 Відповісти
Бгг. Они вылезли когда "маленький диктатор" все уже закрыл.
показати весь коментар
19.02.2021 17:02 Відповісти
Еще куча местечкового дермица в эфире !
показати весь коментар
19.02.2021 17:05 Відповісти
Думаете маменькин диктатор справится?
показати весь коментар
19.02.2021 17:07 Відповісти
Закрите ефірне мовлення,а в ютубі і гуглі,як тільки набереш запит українською мовою,відразу лізе реклама каналів цих гівнозмі в ютубі.
показати весь коментар
19.02.2021 17:08 Відповісти
Нужно эти три канала закрыть в ютубе. Вот это было бы дело. А эта картинка может только быть на руку медведчуку
показати весь коментар
19.02.2021 17:14 Відповісти
Так, что, "Квартал 95" закроют? Лысый дегенерат в Московию сдрыснет? С Ленкой и прочими фиглярами и их нижеплинтусной самодеятельностью?
показати весь коментар
19.02.2021 17:08 Відповісти
Я бы добавил "с низкопробной генитальной самодеятельностью"
показати весь коментар
19.02.2021 17:35 Відповісти
Не возражаю. "Геть з України посіпак Путіна": активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів - Цензор.НЕТ 7772
показати весь коментар
19.02.2021 17:43 Відповісти
А че ждать, коктейлями закидать их!
показати весь коментар
19.02.2021 17:20 Відповісти
посіпак ***** - на палю, а вже потім - геть з України до їхнього *****.
показати весь коментар
19.02.2021 17:24 Відповісти
А як щодо кінобізнесу Зеленського в РФ?
"Геть з України посіпак Путіна": активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів - Цензор.НЕТ 1495

"Геть з України посіпак Путіна": активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів - Цензор.НЕТ 9643
показати весь коментар
19.02.2021 17:24 Відповісти
вже є свіжий прес-реліз з РНБО. Питання телеканалів і 5-тої колони не розглядали. Лише питання "енергетичної безпеки"
показати весь коментар
19.02.2021 17:55 Відповісти
Дякую протестуючим ! Ви-Гідні Українці ! Мені соромно,що я зараз не серед вас .
Нажаль, фізично не можу приєднатися.Але душа моя повністю з вами ! Слава Украіні !
показати весь коментар
19.02.2021 18:12 Відповісти
Абсолютно підтримую гасла мітингарів!!!
Геть путінських посіпак з України!!!
показати весь коментар
19.02.2021 18:16 Відповісти
"Геть з України посіпак Путіна": активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів - Цензор.НЕТ 6989
показати весь коментар
19.02.2021 18:51 Відповісти
ЗРАДНИКАМ ТРИБУНАЛ!!!- співчуваючих в шию!!!
показати весь коментар
19.02.2021 20:07 Відповісти
смотрите, чтобы через месяц решения грозного зеленявого петушка не поотменяли суды грозного зеленявого петушка
показати весь коментар
19.02.2021 21:03 Відповісти
Я например ни разу этому не удивлюсь
показати весь коментар
19.02.2021 21:29 Відповісти
 
 