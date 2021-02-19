"Геть з України посіпак Путіна": активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 лютого, під будівлею Офісу президента на Банковій триває акція протесту з вимогою заборонити трансляцію проросійських каналів в Україні і перекрити канали фінансування проросійських сил в Україні. У будівлі ОП відбувається засідання РНБО.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Будівлю Офісу президента, де відбувається засідання РНБО, пікетують активісти націоналістичних партій "Національний корпус", "Свобода", "Традиція і порядок", "Правий сектор", "Основа майбутнього". Мітингувальники вимагають заборонити трансляцію проросійських каналів і роботу проросійських інформресурсів в Україні, перекрити канали фінансування проросійських сил в Україні і розслідувати діяльність російської агентури в країні.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ