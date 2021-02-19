Патрульний катер ВМС України "Слов'янськ" провів практичні артилерійські стрільби. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Патрульний катер ВМС України "Слов'янськ" здійснив вихід у Чорне море з відпрацюванням елементів експериментальної курсової задачі і виконанням практичних артилерійських стрільб.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС ЗС України.
Під час виходу особовий склад катера на практиці відпрацював завдання з приготування до бою і походу, виконання бойових стрільб по умовному противнику і метання гранат під час занять з протидії підводним диверсантам противника.
Крім того, була перевірена злагодженість дій особового складу в боротьбі за живучість, у разі отримання катером бойового або аварійного пошкодження, пожежі або надходження в середину корпусу забортної води.
Топ коментарі
+5 mrSmith
показати весь коментар19.02.2021 16:56
+3 Vladimir T fd7dc273
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+3 Mykola Vovk
показати весь коментар19.02.2021 17:21
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Еще фотографа поднатаскать и совсем хорошо будет!
Успехов нашим морякам!
Ручные гранаты, были ВСЕГДА и только для недопущения нахождения бойцов ПДСС, непосредственно у борта (под) судна (корабля).
В той-же Анголе (и остальных опасных в вопросах морских диверсиях портах), кроме суточного палубного караула (который и следил за водной обстановкой вокруг), был и специальный наряд, который, без всяких временных нормативов, разбрасывал ручные гранаты, вокруг корабля.
После подрывов сухогрузов "Капитан Чирков", "Капитан Вислобоков" и кубинца "Гавана", и на гражданских судах, стали выделять дополнительный наряд из состава экипажей самих сухогрузов.
Ничего нового.
Ну не стоит в комплекте вооружения МРГ-1. И что?
У нас на борту тоже наряд был, который с 18.00 начинал каждые полчаса гранаты в воду кидать. Вот как раз они и показывали гранатомёт, когда мы у них в гостях были. Модель не знаю, но на станке и многоствольный.
Мы как раз в Луанде стояли, на входе в бухту видели затонувшие, но нам говорили, что один немецкий
Про суда покопайтесь в Тынете))))
Чим хвастаєте? Більш нічим?
Заметьте это катер недавно после ремонта!!!.....вы в это поверите?