УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11567 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фоторепортаж Агресія Росії проти України Оборона
6 113 18
ВМС (1180) військові навчання (2591) ЗСУ (5729)

Патрульний катер ВМС України "Слов'янськ" провів практичні артилерійські стрільби. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Патрульний катер ВМС України "Слов'янськ" здійснив вихід у Чорне море з відпрацюванням елементів експериментальної курсової задачі і виконанням практичних артилерійських стрільб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС ЗС України.

Патрульний катер ВМС України Словянськ провів практичні артилерійські стрільби 01

Під час виходу особовий склад катера на практиці відпрацював завдання з приготування до бою і походу, виконання бойових стрільб по умовному противнику і метання гранат під час занять з протидії підводним диверсантам противника.

Патрульний катер ВМС України Словянськ провів практичні артилерійські стрільби 02
Патрульний катер ВМС України Словянськ провів практичні артилерійські стрільби 03
Патрульний катер ВМС України Словянськ провів практичні артилерійські стрільби 04

Крім того, була перевірена злагодженість дій особового складу в боротьбі за живучість, у разі отримання катером бойового або аварійного пошкодження, пожежі або надходження в середину корпусу забортної води.

Читайте також: Українські та американські ВМС провели навчання в акваторії Чорного моря. ФОТОрепортаж

Патрульний катер ВМС України Словянськ провів практичні артилерійські стрільби 05

Патрульний катер ВМС України Словянськ провів практичні артилерійські стрільби 06

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Патрульний катер ВМС України "Слов'янськ" провів навчання в Чорному морі. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Цензор нормальными камерами обзавелся!
Еще фотографа поднатаскать и совсем хорошо будет!
Патрульный катер ВМС Украины "Славянск" провел практические артиллерийские стрельбы - Цензор.НЕТ 6009

Успехов нашим морякам!
показати весь коментар
19.02.2021 16:56
+3
"Практические артиллерийские стрельбы" - это по горобцям? Мишени, *****, где? Для фотографа пару раз стрельнули? Видео поэтому нет? Опять лапшу всем вешаете!
показати весь коментар
19.02.2021 17:15
+3
Смотрю ручные гранаты бросают. В середине 80-х в Анголе видел на кораблях специальные гранатометы против подводных диверсантов
показати весь коментар
19.02.2021 17:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цензор нормальными камерами обзавелся!
Еще фотографа поднатаскать и совсем хорошо будет!
Патрульный катер ВМС Украины "Славянск" провел практические артиллерийские стрельбы - Цензор.НЕТ 6009

Успехов нашим морякам!
показати весь коментар
19.02.2021 16:56 Відповісти
Кроме того, была проверена слаженность действий личного состава в борьбе за живучесть -------о-да, вот БЗЖ - эт внатуре важно! тут надобно поднатореть!
показати весь коментар
19.02.2021 17:12 Відповісти
"Практические артиллерийские стрельбы" - это по горобцям? Мишени, *****, где? Для фотографа пару раз стрельнули? Видео поэтому нет? Опять лапшу всем вешаете!
показати весь коментар
19.02.2021 17:15 Відповісти
Зате риби наглушили на уху.
показати весь коментар
19.02.2021 17:17 Відповісти
Смотрю ручные гранаты бросают. В середине 80-х в Анголе видел на кораблях специальные гранатометы против подводных диверсантов
показати весь коментар
19.02.2021 17:21 Відповісти
Те гранатомёты (МРГ-1, дальность макс. 500, мин. 50), обеспечивали только ближнюю зону.
Ручные гранаты, были ВСЕГДА и только для недопущения нахождения бойцов ПДСС, непосредственно у борта (под) судна (корабля).
В той-же Анголе (и остальных опасных в вопросах морских диверсиях портах), кроме суточного палубного караула (который и следил за водной обстановкой вокруг), был и специальный наряд, который, без всяких временных нормативов, разбрасывал ручные гранаты, вокруг корабля.
После подрывов сухогрузов "Капитан Чирков", "Капитан Вислобоков" и кубинца "Гавана", и на гражданских судах, стали выделять дополнительный наряд из состава экипажей самих сухогрузов.
Ничего нового.
Ну не стоит в комплекте вооружения МРГ-1. И что?
показати весь коментар
19.02.2021 21:23 Відповісти
Я не с претензией, просто интересно стало.
У нас на борту тоже наряд был, который с 18.00 начинал каждые полчаса гранаты в воду кидать. Вот как раз они и показывали гранатомёт, когда мы у них в гостях были. Модель не знаю, но на станке и многоствольный.
Мы как раз в Луанде стояли, на входе в бухту видели затонувшие, но нам говорили, что один немецкий
показати весь коментар
19.02.2021 22:38 Відповісти
Многоствольный и есть МРГ-1.
Про суда покопайтесь в Тынете))))
показати весь коментар
19.02.2021 23:06 Відповісти
Я название изделия не знал, теперь загуглил, похож )
показати весь коментар
19.02.2021 23:15 Відповісти
Оце так успіх... - світового рівня?
Чим хвастаєте? Більш нічим?
показати весь коментар
19.02.2021 17:30 Відповісти
Іди геть, кацап.
показати весь коментар
19.02.2021 17:40 Відповісти
Такой завод ЧСЗ был, сколько кораблей делали, и нихера нет флота.
показати весь коментар
19.02.2021 17:32 Відповісти
ЧСЗ делало только корпуса и сборку. Для боевого корабля нужны десятки систем, которые поставлялись от десятков производителей. И украинских там было процентов 30-50.
показати весь коментар
19.02.2021 18:56 Відповісти
гармата якась зовсім маленька
показати весь коментар
19.02.2021 17:37 Відповісти
Кроме того, была проверена слаженность действий личного состава в борьбе за живучесть ------------ во-во! БЗЖ - первоочередная задача! тяжело в учении... для освоения БЗЖ, в принципе, и корабли не нужны. на любой гнилой барже можно постигать сию науку.
показати весь коментар
19.02.2021 18:03 Відповісти
Это просто цирк!
показати весь коментар
19.02.2021 18:38 Відповісти
А где артилерия на фото ?
показати весь коментар
19.02.2021 19:59 Відповісти
Йето какой то колхоз!!! При таком объеме места там надо было поставить боевой модуль....ДВА!!!....спаренных ЗТМ, ...ДВА!! ....по каждому борту! С наведением по джойстику. А они стоят на морозе и холодностойкость яиц проверяют.
Заметьте это катер недавно после ремонта!!!.....вы в это поверите?
показати весь коментар
19.02.2021 22:29 Відповісти
 
 