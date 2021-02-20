Марсохід надіслав на Землю нові знімки Червоної планети. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Апарат Perseverance відправив на рідну планету нові фотографії Марса, цього разу - кольорові.
Свіжі фото фахівці NASA публікують в акаунті, який ведуть у твіттері від імені марсохода, інформує Цензор.НЕТ.
На нових фото, як і на попередніх - переважно ґрунт і каміння, але цього разу зображення кольорове.
Крім цього, в твіттері опубліковано фото посадки Perseverance на Марс. Незабаром марсоход має відправити на Землю відео посадки.
Нагадаємо, апарат Perseverance сіл на Червоній планеті трохи більше ніж добу тому. Мета його місії - пошук доказів того, що колись на Марсі існувало життя.
Апарат Perseverance оснащений науковими інструментами, камерами для зйомки і мікрофонами для запису звуку, вертолітним дроном і автономної навігаційною системою, що дозволяє пересуватися складним рельєфом місцевості.
Будь ласка, зачекайте...
Что касается дальнего космоса, то мы наблюдаем начало его коммерческого использования и экспансию в космос не ученых, а бизнеса. И тут уже не тебе и не тебе подобным решать, на что богатым людям тратить собственные деньги. Хотят - будут осваивать Марс, хотят - будут покупать острова и яхты или футбольные клубы. У кого какие приоритеты в жизни. И нет, не надо сюда приплетать абстрактное "общественное благо" - его нет, так же как и нет каких-либо общечеловеческих ценностей. Это фикция, которой кормят людей победнее, чтобы не рыпались и жили в своем стойле.
А так, если за цену одного футбольного клуба можно построить форпост человечества в космосе, то почему бы этого не сделать?
PS но фраза по бутерброд по прежнему актуальна
Кацапы до такого просто не додумаются, у них горизонт планирования - отжать, ограбить, убежать...
Vitalii Chepynoga
1t3Se lhlriponsgsoiiredm ·
У нідерландського дипломата вкрали велосипед у Києві...
Я б так сказав: страшніше нідерландського дипломата на велосипеді в двадцятиградусний мороз тільки той, хто велосипеда вкрав...
А що ви хотіли ? Зелених чоловічків з квітами ?
но на кораблях бывал ,
Когда мы отравим последнюю речку
Тогда мый поймём , что деньги нельзя есть
Добре. Тоді я просто загадку від альтернативщиків.
Що таке крутний момент? Це коли фізика крутить нам голову.
Просто я когда-то мельком увлекался камешками, могу отличить осадочные породы от вулканических. Но конечно не уверен - гадать по фото в не очень хорошем разрешении, да и планета другая. Вот бы такую же фоточку, но на 14 мегапикселей глянуть
Но, конечно, все это гадание на кофейной гуще, возможно мы видим то, что хотим видеть
Вот как он садился. Посадка с использованием "небесного крана".
Так что это не Земля уникальна, это Марс уникален. Это недоразвитая планета - у неё протовещество из газопылевой туманности кто-то потырил и заныкал, пояс астероидов на эту роль не годится, а Юпитер достаточно далеко, и, если это всё же он виноват, то наши представления о планетообразовании неверны. Или в солнечной системе за орбитой Марса была планета, которая куда-то делась, без следа.
Сколько то железа в ядре у него однозначно есть (тут логично предположить что при формировании солнечной системы распределение железа образовало некий градиент, чем ближе к центру - тем больше. Так что у Земли его однозначно больше чем у Марса, а у Венеры и Меркурия - ещё больше). Но у Юпитера с Сатурном есть большие слои водорода в металлической форме.
Магнитные поля планеты образуются из за магнитных свойств металлов, или из за их токопроводности? (честно говоря, не знаю, но в первое - верю с трудом. Магнетизм требует поляризации, а ядро - типа жидкое). Если из за токопроводности, то чем вам ядро из металлического водорода не электромагнит???
А если связь на квантовой запутанности??? (за одно и задержек не будет)
А она пропадает? А как тогда работает квантовый компьютер?! У него же вроде кубиты находятся в состоянии квантовой запутанности.
PS Измерение спина элементарной частицы подпадает под принцип неопределённости Гейзенберга и потому после измерения даже "чистая" система, т.е. имеющая якобы заранее известное состояние, будет вести себя как любая квантовая система, т.е. случайным образом.
Некоторые квантовые физики считают что каждый раз когда делается выбор - рождается новые вселенные со всеми возможными вариантами выбора. По моему - не так. Будущее представляет собою все возможные варианты развития событий и выборов, но в момент когда оно становится прошлым - не состоявшиеся варианты коллапсируют и исчезают. А что если выбор ничего не изменяет и никак не взаимодействует с реальностью? Не могут ли в настоящее попасть несколько вариантов будущего одного обьекта (что особо легко в микромире)? Не так ли получается квантовая суперпозиция??
Обьяснение квантовой запутанности требует отказаться от одного из 4 базовых допущений (реальности, воли, относительности, причинности). А если при создании квантовой запутанности мы как то связываем 2 обьекта так, что теперь у них ОБЩЕЕ будущее. Они в настоящем находятся во всех возможных состояниях общего будущего. Так что изменяя один обьект - мы неотвратимо изменяем их общее будущее, на что реагирует и второй обьект. И это взаимодействие передаётся не через пространство, а через время???
Это точно защищает допущения о воле и причинности. А реальность и относительность говорят о неизвестном человеку (или невидимом ему) уровне реальности. Так человеку известно время, он просто не знает его природу).
снимается в Голливудетолько передается на Землю.