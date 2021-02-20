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Марсохід надіслав на Землю нові знімки Червоної планети. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Апарат Perseverance відправив на рідну планету нові фотографії Марса, цього разу - кольорові.

Свіжі фото фахівці NASA публікують в акаунті, який ведуть у твіттері від імені марсохода, інформує Цензор.НЕТ.

На нових фото, як і на попередніх - переважно ґрунт і каміння, але  цього разу зображення кольорове.

Марсохід надіслав на Землю нові знімки Червоної планети 01Марсохід надіслав на Землю нові знімки Червоної планети 02

Крім цього, в твіттері опубліковано фото посадки Perseverance на Марс. Незабаром марсоход має відправити на Землю відео посадки.

Марсохід надіслав на Землю нові знімки Червоної планети 03

Нагадаємо, апарат Perseverance сіл на Червоній планеті трохи більше ніж добу тому. Мета його місії - пошук доказів того, що колись на Марсі існувало життя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марсохід Perseverance успішно сів на поверхню Червоної планети і надсилає ФОТО

Апарат Perseverance оснащений науковими інструментами, камерами для зйомки і мікрофонами для запису звуку, вертолітним дроном і автономної навігаційною системою, що дозволяє пересуватися  складним  рельєфом місцевості.
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Топ коментарі
+75
планета прекрасна уже тем что там нет русни...
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20.02.2021 00:38
+48
Марсоход прислал на Землю новые снимки Красной планеты - Цензор.НЕТ 6612
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20.02.2021 00:56
+46
Тоже мне, достижение - марсоход.
Вот, когда лифт говорит этажи голосом Юрия Гагарина - вот, это, я понимаю, достижение...
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20.02.2021 00:37
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Не надо расписываться за Хокинга, мы не знаем, чтобы он предпочел. Так что это чистой воды манипуляция.
Что касается дальнего космоса, то мы наблюдаем начало его коммерческого использования и экспансию в космос не ученых, а бизнеса. И тут уже не тебе и не тебе подобным решать, на что богатым людям тратить собственные деньги. Хотят - будут осваивать Марс, хотят - будут покупать острова и яхты или футбольные клубы. У кого какие приоритеты в жизни. И нет, не надо сюда приплетать абстрактное "общественное благо" - его нет, так же как и нет каких-либо общечеловеческих ценностей. Это фикция, которой кормят людей победнее, чтобы не рыпались и жили в своем стойле.
А так, если за цену одного футбольного клуба можно построить форпост человечества в космосе, то почему бы этого не сделать?
PS но фраза по бутерброд по прежнему актуальна
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21.02.2021 23:35 Відповісти
там алмазы, их тайком от кацапов добывают
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20.02.2021 09:23 Відповісти
Кстати, этот ровер таки будет собирать камушки и складывать их кассету, которую потом отправят к Земле. Прибытие ракеты ожидается в 2031-м году. Вот это долгосрочная инвестиция, вот это я понимаю
Кацапы до такого просто не додумаются, у них горизонт планирования - отжать, ограбить, убежать...
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20.02.2021 17:48 Відповісти
все починається з малого.
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20.02.2021 09:23 Відповісти
Спитай рогозіна.
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20.02.2021 12:25 Відповісти
Когда-то человечество туда переселится....Ведь рано или поздно Солнце Землю сожрет....
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20.02.2021 03:19 Відповісти
к тому времени человечество найдет во Вселенной планету по -гламурней,чем Марс
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20.02.2021 09:14 Відповісти
Скорее всего найдет. И будет пускать слюни издалека. Все эти сказки про варп-движки и червоточины рождаются только от безысходности, когда скорость распространения цивилизации по максимуму ограничена скоростью света, а так и вообще существенно меньше. Были бы эти чудо-движки и прочие звездные врата, возле Земли уже летали бы армады инопланетных космических кораблей. Но их не видать, а значит Создатель, когда создавал Вселенную, все цивилизации посадил по клетушкам своих солнечных систем и сделал так, чтобы они не шастали туда-сюда.
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20.02.2021 17:53 Відповісти
американский физик Чарльз Беннетт математически - при помощи формул - доказал теоретическую возможность мгновенных квантовых перемещений.
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20.02.2021 19:18 Відповісти
Это ученые изнасиловали журналиста. Вообще-то он вовсе не это доказал.
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20.02.2021 20:00 Відповісти
расчеты Беннетта стали настоящей сенсацией. Ученые начали активно вести исследования в этом направлении - и первый успешный опыт квантовой телепортации удалось провести уже через несколько лет.
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20.02.2021 19:20 Відповісти
Это ученые изнасиловали журналиста. Вообще-то опыт вовсе не об "мгновенной телепортации", а о "мгновенном взаимодействии". Но сначала пару частиц со спутанным спином надо произвести в одном месте, разнести на расстояние, а потом уж эти две частицы будут передавать информацию между собой с некоторой скоростью, которая вроде бы как выше скорости света. Но это неточно, поскольку более точные измерения говорят, что всё там в порядке со скоростью, она даже ниже ожидаемого значения. Так что ОТО Энштейна вполне себе устояла и соорудить на этой основе что-то типа варп-двигателя или телепортатора невозможно. Там в другом прикол, в том что возможно передавать информацию без несущей среды, без видимых колебаний среды или энергии. А значит без потерь. Ученые вообще-то по этому поводу возбудились, а не "телепортация", ура-ура, все дела. Это уже журналисты придумали. Что только подтверждает мою гипотезу о том, что человечеству невыносимо больно от осознания, насколько велик космос и насколько скоротечна не то что жизнь одного человека, а время жизни всей нашей цивилизации. Даже тут скучную науку умудрились переврать. Как дети, честное слово.
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20.02.2021 20:11 Відповісти
Улыбаюсь с мудней,которые сидят за древним компом с продавленой клавой и фотками с марса недовольны)))))
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20.02.2021 04:02 Відповісти
Комусь марсохід цікавий і його фотки, комусь велосипед ...

Vitalii Chepynoga

1t3Se lhlriponsgsoiiredm ·

У нідерландського дипломата вкрали велосипед у Києві...

Я б так сказав: страшніше нідерландського дипломата на велосипеді в двадцятиградусний мороз тільки той, хто велосипеда вкрав...
Марсоход прислал на Землю новые снимки Красной планеты - Цензор.НЕТ 4854
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20.02.2021 04:13 Відповісти
Так наверное на территории посольства кофешоп работаети курить можно
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20.02.2021 23:29 Відповісти
А вокруг мертвые с косами стоять,и тишинаааа....,бряхня Марсоход прислал на Землю новые снимки Красной планеты - Цензор.НЕТ 8970не были омериканцы на Луне и Марсе...,это Мавзолейный Фейк Ольги Скабеевой Марсоход прислал на Землю новые снимки Красной планеты - Цензор.НЕТ 6686и Вофика Шалавьева
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20.02.2021 04:19 Відповісти
Качество снимков ничего так. Не то, что фото с Луны. Кстати, там Луноход-1 притаился на запасных путях. На металлолом его не сдали - некуда.
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20.02.2021 04:19 Відповісти
Почему старший лейтенант Гагарин в космосе не был?Потому что лейтенант Кузнечик не летал на самолете ....в бой идут одни старики... Марсоход прислал на Землю новые снимки Красной планеты - Цензор.НЕТ 56
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20.02.2021 04:24 Відповісти
Марсоход прислал на Землю новые снимки Красной планеты - Цензор.НЕТ 8653 Марсоход прислал на Землю новые снимки Красной планеты - Цензор.НЕТ 5484марсоход Персеверанс...,шнурки висят Марсоход прислал на Землю новые снимки Красной планеты - Цензор.НЕТ 6408
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20.02.2021 04:28 Відповісти
Зараз пацаки крик піднімуть, що то все не на Марсі, а на Землі знято. Марсохід надіслав на Землю нові знімки Червоної планети - Цензор.НЕТ 1880
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20.02.2021 12:31 Відповісти
Видно рашистам доверили один шнурок сделать.Марсохід надіслав на Землю нові знімки Червоної планети - Цензор.НЕТ 8501
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20.02.2021 12:53 Відповісти
Это момент посадки снят, с крана. Там ровер на поверхность на тросах опускали с платформы, которая на ракетной струе в воздухе висела. Потом, как только колеса поверхности коснулись, тросы автоматически отстрелились, а платформа упала недалеко от аппарата. Он ещё к ней съездит, посмотрит на останки, это есть в программе исследований.
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20.02.2021 17:57 Відповісти
Марсоход прислал на Землю новые снимки Красной планеты - Цензор.НЕТ 6271
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20.02.2021 04:29 Відповісти
Добрий песик))
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20.02.2021 05:52 Відповісти
А де ланцюг з замком? На Марсі що, не крадуть?
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20.02.2021 08:09 Відповісти
На новых фото, как и на предыдущих - преимущественно грунт и камни, но на этот раз изображение цветное.Источник: https://censor.net/ru/p3249060

А що ви хотіли ? Зелених чоловічків з квітами ? Марсоход прислал на Землю новые снимки Красной планеты - Цензор.НЕТ 4246
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20.02.2021 04:30 Відповісти
Там ещё зеленых не хватало
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20.02.2021 07:24 Відповісти
Та нехай летять. І свої 73% заберуть.
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20.02.2021 12:27 Відповісти
зеленых человечков на марсе нет ( они обычно приходят на 2е или 3е сутки ) , а вот коты должны быть ( они везде есть )
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20.02.2021 14:49 Відповісти
Моряк?
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20.02.2021 19:43 Відповісти
нет
но на кораблях бывал ,
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20.02.2021 21:17 Відповісти
Марсоход прислал на Землю новые снимки Красной планеты - Цензор.НЕТ 6778
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20.02.2021 04:33 Відповісти
Марсоход прислал на Землю новые снимки Красной планеты - Цензор.НЕТ 7637
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20.02.2021 04:33 Відповісти
Камер на борту 23
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20.02.2021 04:36 Відповісти
Когда мы срубим последнее дерево ,
Когда мы отравим последнюю речку
Тогда мый поймём , что деньги нельзя есть
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20.02.2021 04:51 Відповісти
Найвизначніша подія цього століття. Та знаходяться бовдури, яким це "на хліб не намазати"- голодують, мабуть.)))
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20.02.2021 07:00 Відповісти
В честь покорителей космоса в Якутии скульптор принялся ваять статую марсохода в масштабе 1:1
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20.02.2021 07:30 Відповісти
Ювелірна робота!
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20.02.2021 07:47 Відповісти
Марсохід надіслав на Землю нові знімки Червоної планети - Цензор.НЕТ 5822
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20.02.2021 15:41 Відповісти
Ого, труть мої повідомлення, що навіть хрестиків не лишають 😁
Добре. Тоді я просто загадку від альтернативщиків.

Що таке крутний момент? Це коли фізика крутить нам голову.
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20.02.2021 07:54 Відповісти
Там ніби небо є Марсоход прислал на Землю новые снимки Красной планеты - Цензор.НЕТ 4470
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20.02.2021 08:07 Відповісти
Раз есть квадрокоптер,то и атмосфера есть.
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20.02.2021 08:15 Відповісти
Гугл в помощь)
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20.02.2021 09:32 Відповісти
Марсохід надіслав на Землю нові знімки Червоної планети - Цензор.НЕТ 3778
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20.02.2021 14:36 Відповісти
За полярным кругом гораздо круче, милая Оксана. Хочешь я тебя туда свожу?
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20.02.2021 19:45 Відповісти
Нет уж милый антоша сами там ...тесь с полярными совами и скрепными белыми мядведями . Лучше с американцами что то потерять чем с вами заполярными что то увидеть Марсохід надіслав на Землю нові знімки Червоної планети - Цензор.НЕТ 769
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20.02.2021 19:56 Відповісти
Ты что Оксана?
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20.02.2021 19:58 Відповісти
Московскому улусу остаётся только соплями утираться.Маск ,однако,здорово подкузьмил клопа -черепашку кремлёвского с соцсетью.А ведь на каждого такого черепашку найдется по спутнику от Илона.Мочить в сортирах, так мочить.Зачем пальцы веером и малиновый пинджак черепашке?
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20.02.2021 08:10 Відповісти
С чего такой восторг? Фоток с Марса не видели? Кьюриосити их передал достаточно. Видео давай!
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20.02.2021 08:15 Відповісти
Крім фотосесій у скафандрах не знайшов жодного відео польоту Гагаріна, Тітова, Терешкової і т.д. і т.п...
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20.02.2021 08:31 Відповісти
так тоді ще смартфонів не було
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20.02.2021 09:26 Відповісти
Так, смартфонів тоді в есесері не було, була лише одна суцільна брехня.
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20.02.2021 09:50 Відповісти
Маскали пишут, что ничего особенного, с другой что єто достижение Всего человечества.
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20.02.2021 09:34 Відповісти
Сейчас прийдет месная полиция,и эвакуирует,-за парковку в неположеннм месте.
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20.02.2021 08:40 Відповісти
Це фото з майбутнього. Землі
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20.02.2021 08:52 Відповісти
Масква, толпа, подслушанный разговор. "Скажите товарисч, кто за марсианскими яблочками крайний", Ой, здесь одно Ху-ло стояло, так Вы за ним будете.
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20.02.2021 09:02 Відповісти
я конечно не геолог, но вот пористые камни как сыр с дырками, на 1 фото, похожи на выветривание или вымывание осадочных пород. На мертвой планете осадочным породам собсно не откуда взяться...имхо Марс не всегда был таким как сейчас. Не удивлюсь если это известняк или ракушечник
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20.02.2021 09:27 Відповісти
так уже дети знают что на марсе была атмосфера и конечно жизнь
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20.02.2021 09:39 Відповісти
хочешь ТАМ добывать котелец ???)))
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20.02.2021 09:55 Відповісти
я не))) мне и тут неплохо.
Просто я когда-то мельком увлекался камешками, могу отличить осадочные породы от вулканических. Но конечно не уверен - гадать по фото в не очень хорошем разрешении, да и планета другая. Вот бы такую же фоточку, но на 14 мегапикселей глянуть
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20.02.2021 10:03 Відповісти
Таке пористе каміння ,можливо, від дії кислоти HCLО3.Не думаю ,що це робота води.Поверхня Марса покрита перхлоратами.Схоже,що була висока температура від радіоактивного розпаду. Торію?На ІО -супутник Юпітера сірчана кислота.Чому Марс червоний?Схоже,що на супутниках Марса багато заліза,яке випаровується і досягає Марса.
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20.02.2021 10:40 Відповісти
Учитывая какие там ветра с песком, то это похоже на абразивное выветривание. Но опять же, камни с дырками указывают на то, что они очень неоднородные по твердости. К примеру твердую породу скорее выветривало бы равномерно или пластами, а тут как сыр Марсохід надіслав на Землю нові знімки Червоної планети - Цензор.НЕТ 7641
Но, конечно, все это гадание на кофейной гуще, возможно мы видим то, что хотим видеть
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20.02.2021 10:49 Відповісти
То дірки від місцевих грабоїдів.
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20.02.2021 12:29 Відповісти
Марсоход специально посадили на дно древнего озера внутри кратера. Именно с целью посмотреть на осадочные породы. А то и воду, или даже жизнь найти. А выветренные красные марсианские пустыни с предыдущих аппаратов уже достаточно наснимали, там реально ничего нет интересного. Только там, как и положено пустыням, сухо и голо.
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20.02.2021 18:01 Відповісти
кому то же надо ето делать.
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20.02.2021 09:33 Відповісти
...а в цей час поки весь міравой пралєтаріат коварно прікован к марсу Байден обсцика расійскіє падъєзди
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20.02.2021 09:36 Відповісти
Марсоход прислал на Землю новые снимки Красной планеты - Цензор.НЕТ 7973На Марсі
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20.02.2021 09:48 Відповісти
Марсохід надіслав на Землю нові знімки Червоної планети - Цензор.НЕТ 4852
Вот как он садился. Посадка с использованием "небесного крана".
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20.02.2021 10:22 Відповісти
Земля тоже когда то такой была, потом внеземная цивилизация сделала её такой, какая она сейчас есть, и вырастила тут живность
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20.02.2021 10:32 Відповісти
Всё наоборот, когда-то и на Марсе был свой океан и своя атмосфера. Просто он слишком мелкий, и не обзавелся собственной магнитосферой, поэтому и воду и воздух за пару миллиардов лет выдул солнечный ветер. Кстати, Земля, хоть и тяжелее, и защищена магнитосферой, но всё равно тоже теряет воду и воздух, только медленнее. И рано или поздно будет выглядеть как Марс. А потом Солнце начнет увеличиваться в размерах и уничтожит все планеты в Солнечной системе, так что конец у всех планет будет один.
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20.02.2021 18:05 Відповісти
Магнитосфера Земли уникальна и по предположениям возникла в результате столкновения двух протопланет. Расплавленные тяжёлые фракции слились, образовав аномально большое железное ядро, более лёгкие были выброшены и соединившись, образовали наш естественный спутник Луну. Без наличия которой, зарождение и существование жизни, тоже под большим вопросом. Вот и верь после этого в случай, особенно если учесть, что угловые размеры Луны и Солнца, нечаянно оказались совершенно одинаковы.
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20.02.2021 19:08 Відповісти
Это устаревшие представления. Венера обладает такой же магнитосферой, как у Земли, американцы отправили зонд к Меркурию с магнитометром, предполагают наличие мощного магнитного поля и у него. Про Юпитер с Сатурном я вообще молчу, это два гигантских, сравнимых с Солнцем, магнита, а у них однозначно нет железного ядра, так что и с ними прокол. Более того, сейчас ставится под сомнение наличие железного ядра у Земли...
Так что это не Земля уникальна, это Марс уникален. Это недоразвитая планета - у неё протовещество из газопылевой туманности кто-то потырил и заныкал, пояс астероидов на эту роль не годится, а Юпитер достаточно далеко, и, если это всё же он виноват, то наши представления о планетообразовании неверны. Или в солнечной системе за орбитой Марса была планета, которая куда-то делась, без следа.
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20.02.2021 20:25 Відповісти
а у них однозначно нет железного ядра

Сколько то железа в ядре у него однозначно есть (тут логично предположить что при формировании солнечной системы распределение железа образовало некий градиент, чем ближе к центру - тем больше. Так что у Земли его однозначно больше чем у Марса, а у Венеры и Меркурия - ещё больше). Но у Юпитера с Сатурном есть большие слои водорода в металлической форме.

Магнитные поля планеты образуются из за магнитных свойств металлов, или из за их токопроводности? (честно говоря, не знаю, но в первое - верю с трудом. Магнетизм требует поляризации, а ядро - типа жидкое). Если из за токопроводности, то чем вам ядро из металлического водорода не электромагнит???
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22.02.2021 00:04 Відповісти
Ядро Земли нагрето заведомо намного выше точки Кюри любого известного нам материала, так что об теории "одного большого магнита" можно сразу забыть и для Земли, и для Венеры, где скорее всего условия в ядре аналогичны, и для планет-гигантов. Остается только уповать на теорию кольцеобразных токов, но она требует жидкого ядра и циркуляционных потоков в нем. Иначе электрический ток просто рано или поздно угаснет из-за сопротивления среды, как бы он там не образовывался. Однако геологи нынче придерживаются гипотезы о достаточно твердом (хоть и вязком) ядре у Земли, причем наличие именно железа, как основной составляющей, подвергается сомнению. "Железное ядро" - гипотеза столетней давности, которая основывается только на том, что теоретически вычисленная из размеров и массы планеты плотность ядра совпадает с плотностью железа и что железо -достаточно распространенный в коре планеты элемент. Но при температурах и давлениях, которые должны были бы быть свойственны этому ядру многие элементы будут вести себя аналогичным образом. Например металлический гидрид кремния как гласит одна из альтернативных гипотез. Аналогично с ядром Юпитера, гипотетический металлический водород, который, как сейчас считается, является основой для ядра Юпитера, при этих температурах и давлениях, что должны быть в ядре Юпитера, должен быть диамагнетиком в твердой фазе. Имеющееся противоречие сейчас объясняется существованием гипотетической фазы высокотемпературных сверхпроводников, но для подтверждения этой гипотезы надо продемонстрировать образец хотя бы одного такого сверхпроводника Таким образом ни одна из нынешних теорий магнетизма планет не объясняет все факты, и, более того, все они входят в противоречие с теми или иными другими представлениями человечества о природе. Поэтому вопрос, почему у Земли есть магнитосфера, а у Марса -нет, остается открытым. Хоть простое, но неверное объяснение этого факта даже уже попало в учебники для школьников.
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22.02.2021 04:18 Відповісти
да это не просто да это достижение. ну ждём когда Nasa или SpaseX туда первых астронавтом отправит.. Вот это будет прорыв. .
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20.02.2021 11:12 Відповісти
Марсохід надіслав на Землю нові знімки Червоної планети - Цензор.НЕТ 7761
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20.02.2021 11:47 Відповісти
сами его уничтожили ,теперь назад лезут со своими експедициями
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20.02.2021 12:41 Відповісти
Ну и? Луна - Луной!
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20.02.2021 12:44 Відповісти
Та да ! На Юпитер нужно было зонд отправить , там все не так как на Луне Марсохід надіслав на Землю нові знімки Червоної планети - Цензор.НЕТ 5817
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20.02.2021 20:00 Відповісти
уже есть проект, запустить дирижабль в атмосферу Юпитера. Вполне технически реализуемый прямо сейчас. Там проблема сейчас только одна - Юпитер это самый большой источник радиопомех в Солнечной системе, а дирижопель, плавающий под ионосферой этого гиганта, по радио будет вообще фактически отрезан от внешнего мира. Так что проблема только в том, что и как мы хотим получить с такого аппарата. Исследования по использованию для этого лазеров в оптическом диапазоне так пока и не вышли дальше лабораторных прототипов. Ждем Маска, который хочет сделать линки между своими спутниками на лазерах, если у него получится, это будет большой толчок к развитию межпланетных исследований. Потому что сейчас в исследованиях дальнего космоса связь является основной проблемой.
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21.02.2021 23:46 Відповісти
(мечты)
А если связь на квантовой запутанности??? (за одно и задержек не будет) Марсохід надіслав на Землю нові знімки Червоної планети - Цензор.НЕТ 2385
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21.02.2021 23:49 Відповісти
Теоретически возможно. Надо только придумать контейнер для хранения фермионов в больших количествах. Поскольку это надо будет отправить в космос контейнер с элементарными частицами в количестве предполагаемой передачи информации. Одну частицу со спутанным спином оставляем на Земле, вторую отправляем в космос на космическом аппарате. А потом каждая такая частица сможет передать по одному биту информации, ведь после того, как на Земле измерили состояние спина оставшейся частицы, квантовая спутанность пропадает и эта частица больше ни на что не способна. Итого, хочешь передать петабайт данных (типичное значение для научной миссии на пару лет), будь добр как-то доставить до точки назначения 10 квадриллионов электронов( к примеру, поскольку из всех фермионов с ними проще всего работать и они не такие тяжелые, как, к примеру протоны) так, чтобы они не потеряли при этом свою квантовую спутанность.
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22.02.2021 00:01 Відповісти
ведь после того, как на Земле измерили состояние спина оставшейся частицы, квантовая спутанность пропадает и эта частица больше ни на что не способна

А она пропадает? А как тогда работает квантовый компьютер?! У него же вроде кубиты находятся в состоянии квантовой запутанности. Марсохід надіслав на Землю нові знімки Червоної планети - Цензор.НЕТ 1256
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22.02.2021 00:07 Відповісти
Не, там оно чуть сложнее построено, чем две элементарных частицы каждая в своей клетке
PS Измерение спина элементарной частицы подпадает под принцип неопределённости Гейзенберга и потому после измерения даже "чистая" система, т.е. имеющая якобы заранее известное состояние, будет вести себя как любая квантовая система, т.е. случайным образом.
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22.02.2021 03:41 Відповісти
Не совсем трезвая "гениальная идея" о природе квантовой запутанности:

Некоторые квантовые физики считают что каждый раз когда делается выбор - рождается новые вселенные со всеми возможными вариантами выбора. По моему - не так. Будущее представляет собою все возможные варианты развития событий и выборов, но в момент когда оно становится прошлым - не состоявшиеся варианты коллапсируют и исчезают. А что если выбор ничего не изменяет и никак не взаимодействует с реальностью? Не могут ли в настоящее попасть несколько вариантов будущего одного обьекта (что особо легко в микромире)? Не так ли получается квантовая суперпозиция??

Обьяснение квантовой запутанности требует отказаться от одного из 4 базовых допущений (реальности, воли, относительности, причинности). А если при создании квантовой запутанности мы как то связываем 2 обьекта так, что теперь у них ОБЩЕЕ будущее. Они в настоящем находятся во всех возможных состояниях общего будущего. Так что изменяя один обьект - мы неотвратимо изменяем их общее будущее, на что реагирует и второй обьект. И это взаимодействие передаётся не через пространство, а через время???

Это точно защищает допущения о воле и причинности. А реальность и относительность говорят о неизвестном человеку (или невидимом ему) уровне реальности. Так человеку известно время, он просто не знает его природу). Марсохід надіслав на Землю нові знімки Червоної планети - Цензор.НЕТ 6049
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22.02.2021 00:33 Відповісти
Хорошая трактовка многомировой интерпретации.
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22.02.2021 03:47 Відповісти
Верещук на парасолькі нема на світлинах?
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20.02.2021 19:10 Відповісти
А ГДЕ ВИДЕО 360 !?
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21.02.2021 21:42 Відповісти
Пока ещё только снимается в Голливудетолько передается на Землю.
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21.02.2021 23:48 Відповісти
СПАСИБО !!!
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22.02.2021 00:01 Відповісти
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