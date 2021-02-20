"Це спільна перемога": презентували фільм "Позивний Італієць" про справу Віталія Марківа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві представили документальний фільм "Позивний Італієць" про справу Віталія Марківа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фільм Артема Шевченка розповідає про боротьбу за свободу Марківа в суді, нюанси справи, методи, якими російська пропаганда намагалася очорнити Марківа і Україну.

Також презентовано книгу про Віталія Марківа видавництва "Фоліо". За словами видавця Олександра Красовицького, вона стала першою в серії біографій про героїв російсько-української війни.

"Це була спільна перемога, починаючи від міністра, генерал-полковника, дипломатів, побратимів, дипломатів, української діаспори", - сказав він. - Тому хочу вам щиро подякувати. Всім побратимам, усім, хто писав листи і підтримував, всім, хто приходив на акції протесту. Це також ваша допомога і заслуга.

Було два шляхи. Перший - визнати провину. Я категорично не міг цього прийняти, тому що потім не зміг би дивитися на себе в дзеркало. Не міг зрадити принципи, з якими я прийшов на Майдан, а потім поступив в Національну гвардію. Не міг зрадити принципи тих, хто вірив в мене. Я сказав: я на це не піду. Тоді міністр мені відповів: ми тебе не залишимо.

Це було за два роки до повернення в Україну. Я не знав, коли я повернуся: 0 5, 6, 10 років ... Могло і закінчитися найгіршим сценарієм - 24 роки. Але віра в те, що мене не залишать, і в те, що ми можемо боротися за свої інтереси, довела, що спільна боротьба приведе до перемоги ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у Мілані про звільнення нацгвардійця Марківа: Доказів причетності до вбивства немає

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на прем'єрі сказав: "Іноді охоплював відчай. Я розумів, що Віталій відчував. Ми прилітали в Мілан, в якому світило сонечко ... а мені мама Віталія каже, що у нього поганий настрій і він не вірить, що все закінчиться добре. Але сказав, що ніколи не дозволить собі, рятуючись, дати свідчення проти держави Україна".

"Історія Марківа відбувалася на наших очах, - зазначив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко. - Але важливо, щоб вона з зафіксувалася не тільки в пам'яті, важливо зафіксувати це для історії, зокрема у фільмах. Російська пропагандистська машина, яка фактично затримала Марківа в Італії, не змогла протистояти, в тому числі позиції українців. Як сказав президент, справедливість перемогла. Ми не можемо відповідати на агресію росіян в гібридній війні так, як роблять вони. Але у нас є асиметрична відповідь. Фільм і книга, яка буде видана чотирма мовами, - це наш бронежилет від тієї пропагандистської машини, яку Росія розгорнула проти нас".

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Фільм демонструватиметься в 17. 20 на каналі "1 + 1" у неділю, 21 лютого.