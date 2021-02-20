Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів житлові квартали Новгородського: постраждалих немає, пошкоджено будинки і газопровід. ФОТОрепортаж

Другий день поспіль збройні формування Російської Федерації ведуть прицільний обстріл українських позицій з мінометів 120-го калібру, грубо порушуючи раніше досягнуті домовленості. Лише за останню добу окупанти випустили в напрямку наших позицій близько 80 мін зазначеного калібру. Під мінометний обстріл потрапили не лише позиції, а й будинки місцевих мешканців.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Так, сьогодні близько 5 години ранку, внаслідок обстрілу населеного пункту Новгородське було пошкоджено три житлових будинки, лінію електромереж та газопровід. Постраждалих серед цивільного населення, на щастя, немає.

А вже за кілька годин противник здійснив обстріл наших позицій з артилерійських систем 122-го калібру неподалік Південного.

Водночас, в соціальних мережах шириться проросійський контент, що такі дії російсько-окупаційних військ цілком виправдані, оскільки за їхніми даними, українські війська пішли у наступ.

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Офіційно повідомляємо, що підрозділи зі складу операції Об’єднаних сил жодних наступальних дій не здійснюють, а відкривають вогонь у відповідь лише при безпосередній загрозі життю та здоров’ю наших військовослужбовців і неухильно дотримуються домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Таким чином, російсько-пропагандистські канали вчергове умисно поширюють неправдиву інформацію, аби дискредитувати українських воїнів та уникнути відповідальності за скоєні злочини", - йдеться в повідомленні.











