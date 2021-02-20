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Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів житлові квартали Новгородського: постраждалих немає, пошкоджено будинки і газопровід. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Другий день поспіль збройні формування Російської Федерації ведуть прицільний обстріл українських позицій з мінометів 120-го калібру, грубо порушуючи раніше досягнуті домовленості. Лише за останню добу окупанти випустили в напрямку наших позицій близько 80 мін зазначеного калібру. Під мінометний обстріл потрапили не лише позиції, а й будинки місцевих мешканців.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Так, сьогодні близько 5 години ранку, внаслідок обстрілу населеного пункту Новгородське було пошкоджено три житлових будинки, лінію електромереж та газопровід. Постраждалих серед цивільного населення, на щастя, немає.

А вже за кілька годин противник здійснив обстріл наших позицій з артилерійських систем 122-го калібру неподалік Південного.

Водночас, в соціальних мережах шириться проросійський контент, що такі дії російсько-окупаційних військ цілком виправдані, оскільки за їхніми даними, українські війська пішли у наступ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу п'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі: веде обстріл із 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ОС

Офіційно повідомляємо, що підрозділи зі складу операції Об’єднаних сил жодних наступальних дій не здійснюють, а відкривають вогонь у відповідь лише при безпосередній загрозі життю та здоров’ю наших військовослужбовців і неухильно дотримуються домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Таким чином, російсько-пропагандистські канали вчергове умисно поширюють неправдиву інформацію, аби дискредитувати українських воїнів та уникнути відповідальності за скоєні злочини", - йдеться в повідомленні.

Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів житлові квартали Новгородського: постраждалих немає, пошкоджено будинки і газопровід 01
Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів житлові квартали Новгородського: постраждалих немає, пошкоджено будинки і газопровід 02
Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів житлові квартали Новгородського: постраждалих немає, пошкоджено будинки і газопровід 03
Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів житлові квартали Новгородського: постраждалих немає, пошкоджено будинки і газопровід 04
Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів житлові квартали Новгородського: постраждалих немає, пошкоджено будинки і газопровід 05
Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів житлові квартали Новгородського: постраждалих немає, пошкоджено будинки і газопровід 06
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Топ коментарі
+6
А лугандоно-кацапам навалили тем же,как данилов распинался про ответки?
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20.02.2021 11:03
+4
Зеля, надо ещё глубже посмотреть в очко }{уйла "в поисках там мира".
Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов жилые кварталы Новгородского: пострадавших нет, повреждены дома и газопровод - Цензор.НЕТ 4760
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20.02.2021 11:15
+2
За мертвяка прилетіло?
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20.02.2021 11:05
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А лугандоно-кацапам навалили тем же,как данилов распинался про ответки?
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20.02.2021 11:03 Відповісти
5.45 це дуже круто ....
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20.02.2021 11:09 Відповісти
И то если еще штраф не влупят....
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20.02.2021 11:12 Відповісти
Так відповідати лугандоно-кацапам - нічим! Хряк сивочолий всі стратегічні склади *********** підірвав нахрін! Це ж треба, за пять років війни, умудритися підірвати чотирі стратегічних склада БП. Там, часом, в шухляді у пеці, не лежить медалька від путі ботоксного - "надьожі нації"?
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20.02.2021 17:37 Відповісти
Насчет нечем ответить,то это не совсем так,но проблема в другом - мантра зебилов ( их главный план по "уничтожению" врага,а по факту - сдачи Украины кацапам ) - главное "пиристать стриять". А вот на счет подрывов складов - тут ты прав на все 110%.
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21.02.2021 06:56 Відповісти
И про штрафы не забывай,что есть полный 3,14здец,ничего подобного в истории не было,даже за стрелкотню.
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21.02.2021 06:58 Відповісти
За мертвяка прилетіло?
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20.02.2021 11:05 Відповісти
МАБУТЬ ОЛІГАРХИ ДАЛИ КОМАНДУ СВОЇМ ВІЙСЬКАМ НА ОБСТРІЛ УКРАЇНИ,
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20.02.2021 12:18 Відповісти
То-то кравчуки розвонись.
На фоне провала рзрекламированого "перестать стрелять"
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20.02.2021 11:08 Відповісти
Зє перемирря триває...
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20.02.2021 11:11 Відповісти
что это, перемирие или агрессия и война?
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20.02.2021 11:11 Відповісти
Зеля, надо ещё глубже посмотреть в очко }{уйла "в поисках там мира".
Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов жилые кварталы Новгородского: пострадавших нет, повреждены дома и газопровод - Цензор.НЕТ 4760
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20.02.2021 11:15 Відповісти
"сильный" страус... оторвал носорога от земли с задних ног. Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів житлові квартали Новгородського: постраждалих немає, пошкоджено будинки і газопровід - Цензор.НЕТ 2672еще чуть-чуть, подымет рогами к верху и побежит...
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20.02.2021 11:46 Відповісти
Это скорее }{уйло ему очко подставило, чтобы Зеле было удобнее и глубже смотреть. Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів житлові квартали Новгородського: постраждалих немає, пошкоджено будинки і газопровід - Цензор.НЕТ 9653
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20.02.2021 12:21 Відповісти
Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов жилые кварталы Нью-Йорка. (3 лютого 2021р. року парламентський Комітет з питань організації державної влади підтримав постанову про перейменування смт Новгородське у смт Нью-Йорк)
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20.02.2021 11:17 Відповісти
Не "Наемники РФ", а російськомовні. Підійметься зараз срач на захист російської мови, чи не підійметься?...
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20.02.2021 11:21 Відповісти
А шо ото по тій ржавій трубі могло йти? Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів житлові квартали Новгородського: постраждалих немає, пошкоджено будинки і газопровід - Цензор.НЕТ 83
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20.02.2021 11:33 Відповісти
в результате обстрела населенного пункта Новгородское были повреждены три жилых дома Источник: https://censor.net/ru/p3249080

То же самое, что и могло жить в этом "жилом" доме ...
Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів житлові квартали Новгородського: постраждалих немає, пошкоджено будинки і газопровід - Цензор.НЕТ 1651

Окна забиты досками, дикий орех растет под и вокруг газовой магистрали, а одичавший виноград вьется по тому дикому ореху ...

П.С. Хотя, справедливости ради нужно заметить, что труба не то чтобы ржавая, просто когда-то давно покрашенная коричневой краской
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20.02.2021 20:25 Відповісти
За то форточка открыта, люди проветривают помЄщЄніЄ Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів житлові квартали Новгородського: постраждалих немає, пошкоджено будинки і газопровід - Цензор.НЕТ 465
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20.02.2021 20:52 Відповісти
это называется реинтеграцией, да, зебилы обдолбанные?
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20.02.2021 11:33 Відповісти
Там навіть в трубі ржавій вата Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів житлові квартали Новгородського: постраждалих немає, пошкоджено будинки і газопровід - Цензор.НЕТ 1165
Найманці РФ обстріляли з 120-мм мінометів житлові квартали Новгородського: постраждалих немає, пошкоджено будинки і газопровід - Цензор.НЕТ 1026
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20.02.2021 11:36 Відповісти
Пропоную ввести нове словосполучення для постійної подачи текстів та информації - найомна армия РФ (НАРФ), та підрозділи НАРФ - щоб було всім одразу зрозуміло про що йде мова і не виникало зайвих питань.
І думаю нетреба застосовувати, або застосовувати дуже обережно такі назви як колаборанти та сепаратисти, звичайні люди не бачать між ними різниці, а сутність їх важлива і діаметрально протилежна, що дозволяє брехунам жонглювати терминами і поняттями.
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20.02.2021 11:57 Відповісти
Якщо найомна, то її хтось найняв, а не вона прийшла з власної ініціативи...просто армія РФ, чи просто росіяни.
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20.02.2021 12:29 Відповісти
словосполучення РФ вам ні про що не говорить? тоді застосовуйте хоч слово окупанти, або армія окупанта, підрозділи армії окупанта, поліція окупанта. Бо несистемне використання термінів дозволяє ворожій пропаганді легко жонглювати поняттями.
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20.02.2021 12:46 Відповісти
Цензоре, Новгородському вже повернута стара назва " Нью-Йорк".
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20.02.2021 12:55 Відповісти
Окупанти обстріляли Нью-Йорк!!! Байден, піднімай Раптори!
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20.02.2021 13:30 Відповісти
Ліпше РОА - російська окупаційна армія! Та й історичний аналог вже є...
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20.02.2021 14:45 Відповісти
ЧИТАЕШЬ ТАКИЕ СВОДКИ И БЛЕВАТЬ ОХОТА. НАС БЕДНЕНЬКИХ АБИЖАЮТ, А МЫ БЕЛЫЕ И ПУШИСТЫЕ. ДЯДЕНЬКА МОСКАЛЬ НЕ БЕЙ НАС, БУДЬ ЛАСКА МЫ БУДЕМ СЛУШАТЬСЯ. А ГДЕ *** 10-КРАТНАЯ ОГВЕТКА? . НАС ****** НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ А ЗЕЛЕНЫЙ ******* ПО ДУБАЯМ КАТАЕТСЯ.
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20.02.2021 19:15 Відповісти
 
 