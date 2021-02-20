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Одеса (4029) пожежа (3746) пологовий будинок (49) ДСНС (4463)

Рятувальники ліквідували загоряння у пологовому будинку Одеси, евакуйовано 74 людини, зокрема, 16 немовлят, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Рятувальники ліквідували загоряння у пологовому будинку Одеси, евакуйовано 74 людини, зокрема, 16 немовлят, - ДСНС. ФОТО

20 лютого в 3:02 в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в пологовому будинку №5 в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

На місці події рятувальники встановили, що горить майно в побутовому приміщенні на третьому поверсі пологового будинку.

"До прибуття підрозділів ДСНС адміністрація установи евакуювала 74 людини, з яких 46 жінок, 16 немовлят і 12 медичних працівників. Загиблих і постраждалих немає", - підкреслюють рятувальники.

Пожежники локалізували загоряння в 3:24, а о 3:31 воно було ліквідовано.

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Уточнюється також, що ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки в холодильнику.

Рятувальники ліквідували загоряння у пологовому будинку Одеси, евакуйовано 74 людини, зокрема, 16 немовлят, - ДСНС 01
Рятувальники ліквідували загоряння у пологовому будинку Одеси, евакуйовано 74 людини, зокрема, 16 немовлят, - ДСНС 02
Рятувальники ліквідували загоряння у пологовому будинку Одеси, евакуйовано 74 людини, зокрема, 16 немовлят, - ДСНС 03
Рятувальники ліквідували загоряння у пологовому будинку Одеси, евакуйовано 74 людини, зокрема, 16 немовлят, - ДСНС 04
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"АХ ОДЕССА! ЖЕЧУЖИНА У МОРЯ...". Але ця жечужина перетворюється у найбільше багаття в Україні. Чим це пояснити?
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20.02.2021 13:02 Відповісти
Самым патриотичным был огонь 2 мая 2014г.
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20.02.2021 13:20 Відповісти
Вночі горів кабель ще в одній одеській лікарні - лікарні залізничників і це не може бути випадковим збігом, це був бросок напруги який приховує ДТЕК Одесаобленерго! А губернатор Гриневецький покриває Ахметова!
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20.02.2021 20:48 Відповісти
Пожар за пожаром. Спасатели ликвидировали возгорание в роддоме Одессы, эвакуированы 74 человека, из них - 16 младенцев, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3143
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20.02.2021 13:06 Відповісти
тупо не хватает тех персонала , электрики- сантехники и прочие есть только на бумаге , зато есть завхоз ( жен ) , по охране труда ( жен ) и почая п-дота , но тех- работников из 4 , на работе один , а зарплата ( минималка ) идет на 4х и все вакантные места заняты -
но на работе 1 написал для примера , о чем знаю
и дежурных ( ночных , суточных ) даже в средних нет
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20.02.2021 21:33 Відповісти
 
 