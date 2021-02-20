Рятувальники ліквідували загоряння у пологовому будинку Одеси, евакуйовано 74 людини, зокрема, 16 немовлят, - ДСНС. ФОТО

20 лютого в 3:02 в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в пологовому будинку №5 в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

На місці події рятувальники встановили, що горить майно в побутовому приміщенні на третьому поверсі пологового будинку.

"До прибуття підрозділів ДСНС адміністрація установи евакуювала 74 людини, з яких 46 жінок, 16 немовлят і 12 медичних працівників. Загиблих і постраждалих немає", - підкреслюють рятувальники.

Пожежники локалізували загоряння в 3:24, а о 3:31 воно було ліквідовано.

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Уточнюється також, що ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки в холодильнику.







