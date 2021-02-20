Розгортання мобільного госпіталю ДСНС для надання допомоги хворим на COVID-19 в Івано-Франківській області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Здоров'я
Державною Службою на виконання доручення Прем’єр-міністра України 19 лютого 2021 року направлено Мобільний госпіталь ДСНС до Івано-Франківської області, який буде розгорнуто на території Богородчанської центральної районної лікарні для надання медичної допомоги хворим на COVID-19.
Учора близько 21.00 колона медичного госпіталю ДСНС прибула до певного місця зосередження. 20 лютого о 2021 року почалися роботи з його розгортання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
За даними рятувальників, госпіталь має можливість розгорнути 120 койко-місць і, згідно з табелем, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я, укомплектований обладнанням для надання медичної допомоги хворим на COVID-19.
"Роботи щодо розгортання госпіталя, налаштування обладнання та систем життєзабезпечення тривають", - підкреслюється в повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що мобільний госпіталь для інфікованих коронавірусом доставлений в Івано-Франківську область.
Будь ласка, зачекайте...
ставлю на "5%"
Та да, типа хотели зарплату народу повысить, а тут грипп со смертностью 1%- так мы решили 4 млрд на вакцину потратить - народ надо спасать...
Всемирное промывание мозгов. Радио свобода усиленно пропагандирует страхи несуществующей пандемии.
Идет глобальное уничтожение отжившей себя многоликой религии,ислама буддизма и прочая прочая, которые заменяются животным страхом преждевременной смерти под дудку мировых СМИ.
відкрию тобі секрет: в розпал сезону ГРВІ інфекційки завжди забиті
"Потратиш 40 тис. за два тижні плюс кисень 16 тис. І ще повезе, якщо в палаті будеш, а не в коридорі. Не говорю про те, щоб взагалі живим додому вернутися."
99,5% захворівших не потребують шпиталізації. Для того, щоб перебіг хвороби був легкий, достатньо підтримувати вітамін Д в нормі та тіло хоча б у найменшому тонусі.
зате бабла відмиють
А лікарів вистачить???
А кисню, ліків???
А не ліпше було вчасно озаботитись вакцинуванням???
Бо у мене на дільниці є сімейка ковід-дисидентів. Коли похворіли- через київську прокуратуру в лікарні місця вибивали.
про це було відомо ще в березні 2020 року, але для того, щоб це знати, треба відірватися від дебіловізору
Є така невтішна статистика в США і Німеччині. Думаю, і в Україні те саме. Але ж зручно усю смертність на ковід повісити.
Апарат магнітно - лазерної терапії інфрачервоного діапазону. Параметри потужності і частоти лазерного випромінювання можна ставити за допомогою відповідних шкал. Укомплектований
периферійними насадками, які дозволяють проводити внутрішньо порожнинне лікування лазером (вухо, ніс, пряма кишка).
зебіли рулять.. Степанов-барига мовчить..
а заодно і пригальмувати Звіробій на виборах зеленою активністю рятувальників від самих зелених..
корочЄ, лохторату, проблему зробили - проблему порєшалі.. на телекамеру для сватоводів-квартал-овців
20.02.2021, 22:32 • 11 • 0
"Если это правда, то это лютый трэш и новое днище! Пресс-служба посольства Индии в Украине сообщает, что Степанов договорился о поставке 500 тысяч доз «индийской» вакцины Covishield. В ближайшее время Украина ожидает от Индии первый транш вакцины против коронавируса Covishield производителя Serum Institute India", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.
"При этом точно известно, что ВОЗ не сертифицировала индейское средство, а результатов заключительной фазы клинических испытаний именно CoviShield, которые проводили в Индии, все еще нет.
Читайте также: Фурса: Вакцинация провалена - мы отстаем от Зимбабве и Албании, а это уже какое-то извращение
Так что хотят купить за бюджете деньги и привезти в Украину? Кто этим будет колоться? Зеленский? Шмыгаль? Ермак? Степанов? Арахамия? Сомневаюсь. Или остальным украинцам можно колоть то, что себе зелёная власть не уколет? Что там вообще происходит???", - завершает Береза.
И где зрада и ******?