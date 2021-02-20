Розгортання мобільного госпіталю ДСНС для надання допомоги хворим на COVID-19 в Івано-Франківській області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Державною Службою на виконання доручення Прем’єр-міністра України 19 лютого 2021 року направлено Мобільний госпіталь ДСНС до Івано-Франківської області, який буде розгорнуто на території Богородчанської центральної районної лікарні для надання медичної допомоги хворим на COVID-19.

Учора близько 21.00 колона медичного госпіталю ДСНС прибула до певного місця зосередження. 20 лютого о 2021 року почалися роботи з його розгортання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

За даними рятувальників, госпіталь має можливість розгорнути 120 койко-місць і, згідно з табелем, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я, укомплектований обладнанням для надання медичної допомоги хворим на COVID-19.

"Роботи щодо розгортання госпіталя, налаштування обладнання та систем життєзабезпечення тривають", - підкреслюється в повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що мобільний госпіталь для інфікованих коронавірусом доставлений в Івано-Франківську область.





