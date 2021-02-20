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Сім років військової агресії РФ проти України створили постійно зростаючу загрозу для безпеки країн Європи і Близького Сходу, - МЗС. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж Війна в Україні

7 років агресії Росії проти України спричинили військову експансію на південному фланзі Європи та створили постійно зростаючу безпекову і гібридну загрозу для Східної та Південно-Східної Європи, Азово-Чорноморського регіону, Середземномор'я, Близького Сходу. Російська агресія вже принесла і продовжує нести із собою численні жертви як серед цивільних, так і військових осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ (МЗС) України, передає Цензор.НЕТ.

"Агресія РФ проти України продовжує дестабілізацію Європейського континенту. Росія використовує широкий арсенал гібридних інструментів для створення нестабільності на території сусідніх країн та підриву їхньої державності й суверенітету.

Демократичний світ повинен жорстко відповідати на постійні порушення Росією прав людини та міжнародного гуманітарного права. Тимчасова окупаційна влада РФ перетворила окуповані території на гетто безправ’я посеред Європейського континенту. Українські Крим та окремі райони Донбасу, окуповані Росією, стали місцями терору та свавілля.

Російська окупація також заклала далекосяжні екологічні загрози для Європи та Чорноморського регіону.

Україна та міжнародне співтовариство мають разом непохитно протидіяти агресивній війні Російської Федерації, підтримувати на міжнародному порядку денному відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Міжнародні санкції допомагають стримувати агресивну політику Росії, але необхідні більш ефективні заходи, щоб повернути ситуацію в правове поле та відновити безпеку в регіоні", -пишуть у МВС.

Сім років військової агресії РФ проти України створили постійно зростаючу загрозу для безпеки країн Європи і Близького Сходу, - МЗС 01
Сім років військової агресії РФ проти України створили постійно зростаючу загрозу для безпеки країн Європи і Близького Сходу, - МЗС 02
Сім років військової агресії РФ проти України створили постійно зростаючу загрозу для безпеки країн Європи і Близького Сходу, - МЗС 03
Сім років військової агресії РФ проти України створили постійно зростаючу загрозу для безпеки країн Європи і Близького Сходу, - МЗС 04
Сім років військової агресії РФ проти України створили постійно зростаючу загрозу для безпеки країн Європи і Близького Сходу, - МЗС 05
Сім років військової агресії РФ проти України створили постійно зростаючу загрозу для безпеки країн Європи і Близького Сходу, - МЗС 06
Сім років військової агресії РФ проти України створили постійно зростаючу загрозу для безпеки країн Європи і Близького Сходу, - МЗС 07
Сім років військової агресії РФ проти України створили постійно зростаючу загрозу для безпеки країн Європи і Близького Сходу, - МЗС 08
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Топ коментарі
+7
Пока на планете Земля существует Фашистская Федерация - угроза будет всегда. Тут без вариантов.
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20.02.2021 14:03
+6
"Что касается главнокомандующего. Сейчас война. Вы мне задаете вопросы, на которые отвечать должны вы. Почему война до сих пор не окончена? Вот такой вы главнокомандующий."- заявил Зеленский. 19 апреля 2019

"Завершення війни залежить тільки від Путіна." - Зеленский. 20 лютого, 2021
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20.02.2021 14:25
+3


Kavkaz Center



Рафаэль Глюксманн ткнул позорную правду в физиономии руководителей европейских государств во время одного из своих выступлений в Европарламенте. Трусость, соглашательство и пособничество банде Путина стало позорным пятном Европы

https://twitter.com/i/status/1362445308882518016
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20.02.2021 14:06
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Пока на планете Земля существует Фашистская Федерация - угроза будет всегда. Тут без вариантов.
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20.02.2021 14:03 Відповісти
Волею долі ,Україна повсякчас опиняється в епіцентрі боротьби євроцивілізаціі з Московською ордою !!! )))
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20.02.2021 14:12 Відповісти
Скорее, ботоксное альфа-чучело сдохнет в своем бункере (как Гитлер) в лужи мочи в обосранных штанах, как Сралин в свое время. Тогда ***** как и мечтает, вберет в себя лучшии качества своих кумиров. Сдохнуть в бункере и в лужи мочи.
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20.02.2021 14:30 Відповісти
Та ні. То просто мантра про котопуляцію в черговий раз лопнула.
Але ви не засмучуйтесь та знову шукайте зрадозрадну зраду. Семь лет военной агрессии РФ против Украины создали постоянно растущую угрозу для безопасности стран Европы и Ближнего Востока, - МИД - Цензор.НЕТ 4203
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20.02.2021 14:09 Відповісти
Що шукати , неозброєним оком видко ,як зелена пліснява, поступово та наполеглево ,нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!))
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20.02.2021 14:14 Відповісти
Точно! "Папутчіка рєвалюції" та й просто кума сивочолого гетьмана Мертвечука абіжають!
Зрада!!!
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20.02.2021 14:19 Відповісти


Kavkaz Center



Рафаэль Глюксманн ткнул позорную правду в физиономии руководителей европейских государств во время одного из своих выступлений в Европарламенте. Трусость, соглашательство и пособничество банде Путина стало позорным пятном Европы

https://twitter.com/i/status/1362445308882518016
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20.02.2021 14:06 Відповісти
«Россия атакует западные демократии, пытается ослабить НАТО и Евросоюз» - Джо Байден

Семь лет военной агрессии РФ против Украины создали постоянно растущую угрозу для безопасности стран Европы и Ближнего Востока, - МИД - Цензор.НЕТ 1123

Россия атакует западные демократии, пытается ослабить НАТО и «европейский проект». Такое заявление сделал американский президент Джо Байден, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Российские лидеры хотят, чтобы люди думали, что наша система также или еще более коррумпирована, чем их. Но весь мир знает, что это не так, - включая самих граждан России», - сказал Байден (цитата по «Медузе»).
«Путин стремится ослабить европейский проект [Евросоюз] и союз НАТО… потому что Кремлю гораздо проще запугать отдельные страны, чем вести переговоры с объединенным трансатлантическим сообществом», - продолжил Байден.
Байден отметил, что для США и Европы важно отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также реагировать на хакерские атаки со стороны России, «чтобы защитить нашу коллективную безопасность».
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20.02.2021 14:13 Відповісти
Де ***** звали, туди воно і прийшло.
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20.02.2021 14:17 Відповісти
Хм. Ты про Байдена?
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20.02.2021 14:35 Відповісти
Тобі на Соломонових островах не зрозуміти.
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20.02.2021 14:44 Відповісти
На какую страну, для тебя флажок поменять? Хоть и заморачиватся лишних секунд 30, не охота.
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20.02.2021 14:47 Відповісти
Сиди на бутылке молча Сім років військової агресії РФ проти України створили постійно зростаючу загрозу для безпеки країн Європи і Близького Сходу, - МЗС - Цензор.НЕТ 9714
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20.02.2021 17:52 Відповісти
Как ты?
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20.02.2021 17:54 Відповісти
Покажи, только со *****.
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20.02.2021 17:55 Відповісти
"Что касается главнокомандующего. Сейчас война. Вы мне задаете вопросы, на которые отвечать должны вы. Почему война до сих пор не окончена? Вот такой вы главнокомандующий."- заявил Зеленский. 19 апреля 2019

"Завершення війни залежить тільки від Путіна." - Зеленский. 20 лютого, 2021
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20.02.2021 14:25 Відповісти
Сім років військової агресії РФ проти України створили постійно зростаючу загрозу для безпеки країн Європи і Близького Сходу, - МЗС - Цензор.НЕТ 7075 .. А хто у нас, зараз, "Главнокомандующий"?...
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20.02.2021 14:54 Відповісти
 
 