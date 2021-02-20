Сім років військової агресії РФ проти України створили постійно зростаючу загрозу для безпеки країн Європи і Близького Сходу, - МЗС. ІНФОГРАФІКА
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7 років агресії Росії проти України спричинили військову експансію на південному фланзі Європи та створили постійно зростаючу безпекову і гібридну загрозу для Східної та Південно-Східної Європи, Азово-Чорноморського регіону, Середземномор'я, Близького Сходу. Російська агресія вже принесла і продовжує нести із собою численні жертви як серед цивільних, так і військових осіб.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ (МЗС) України, передає Цензор.НЕТ.
"Агресія РФ проти України продовжує дестабілізацію Європейського континенту. Росія використовує широкий арсенал гібридних інструментів для створення нестабільності на території сусідніх країн та підриву їхньої державності й суверенітету.
Демократичний світ повинен жорстко відповідати на постійні порушення Росією прав людини та міжнародного гуманітарного права. Тимчасова окупаційна влада РФ перетворила окуповані території на гетто безправ’я посеред Європейського континенту. Українські Крим та окремі райони Донбасу, окуповані Росією, стали місцями терору та свавілля.
Російська окупація також заклала далекосяжні екологічні загрози для Європи та Чорноморського регіону.
Україна та міжнародне співтовариство мають разом непохитно протидіяти агресивній війні Російської Федерації, підтримувати на міжнародному порядку денному відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.
Міжнародні санкції допомагають стримувати агресивну політику Росії, але необхідні більш ефективні заходи, щоб повернути ситуацію в правове поле та відновити безпеку в регіоні", -пишуть у МВС.
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Але ви не засмучуйтесь та знову шукайте зрадозрадну зраду.
Зрада!!!
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Рафаэль Глюксманн ткнул позорную правду в физиономии руководителей европейских государств во время одного из своих выступлений в Европарламенте. Трусость, соглашательство и пособничество банде Путина стало позорным пятном Европы
https://twitter.com/i/status/1362445308882518016
Россия атакует западные демократии, пытается ослабить НАТО и «европейский проект». Такое заявление сделал американский президент Джо Байден, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Российские лидеры хотят, чтобы люди думали, что наша система также или еще более коррумпирована, чем их. Но весь мир знает, что это не так, - включая самих граждан России», - сказал Байден (цитата по «Медузе»).
«Путин стремится ослабить европейский проект [Евросоюз] и союз НАТО… потому что Кремлю гораздо проще запугать отдельные страны, чем вести переговоры с объединенным трансатлантическим сообществом», - продолжил Байден.
Байден отметил, что для США и Европы важно отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также реагировать на хакерские атаки со стороны России, «чтобы защитить нашу коллективную безопасность».
"Завершення війни залежить тільки від Путіна." - Зеленский. 20 лютого, 2021