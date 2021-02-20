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У районі проведення ООС нагородили морпіхів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

За професіоналізм, старанність та самовіддану службу під час виконання бойових завдання в районі проведення ООС, військовослужбовців окремої бригади морської піхоти нагородили відзнаками Міністерства оборони України – нагрудним знаком "Знак пошани" та "За зразкову службу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на штаб ООС.

За даними штабу, Нагороди морпіхам вручив заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко під час робочої поїздки до району проведення ООС.

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У районі проведення ООС нагородили морпіхів 01
У районі проведення ООС нагородили морпіхів 02
У районі проведення ООС нагородили морпіхів 03
У районі проведення ООС нагородили морпіхів 04
У районі проведення ООС нагородили морпіхів 05
У районі проведення ООС нагородили морпіхів 06
У районі проведення ООС нагородили морпіхів 07
У районі проведення ООС нагородили морпіхів 08
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У районі проведення ООС нагородили морпіхів 10
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Топ коментарі
+5
сепарские твиттеры пишут, что у них 5 - 200, и 2 - 300.. говорят, в сепарском блиндаже что-то взорвалось и пять трупов..
и это еще вечер не наступил..
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20.02.2021 15:51
+5
100% согласен!.. Меткости и удачи нашим украинским войнам!..

В районе проведения ООС наградили морпехов - Цензор.НЕТ 7469
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20.02.2021 16:00
+3
это правильно....коболеву с витренко по торбе шекелей,а бойцам знак почёта...
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20.02.2021 15:47
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А добровольцев судят: Теперь все ясно с тем что и как происходило...и продолжает происходить.. Смотрится как книга
https://youtu.be/nVw62HSZ_KA
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20.02.2021 15:46 Відповісти
это правильно....коболеву с витренко по торбе шекелей,а бойцам знак почёта...
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20.02.2021 15:47 Відповісти
сепарские твиттеры пишут, что у них 5 - 200, и 2 - 300.. говорят, в сепарском блиндаже что-то взорвалось и пять трупов..
и это еще вечер не наступил..
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20.02.2021 15:51 Відповісти
Остается пожелать, не менее "урожайного", вечера!
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20.02.2021 15:59 Відповісти
100% согласен!.. Меткости и удачи нашим украинским войнам!..

В районе проведения ООС наградили морпехов - Цензор.НЕТ 7469
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20.02.2021 16:00 Відповісти
читал из рашаговносми, что под Горловкой идут бои. ВСУ обстреливает 120 мм по 50 за раз... но они хероически подавили все огневые позиции врага, о своих неединичныых потерях тоже намекают)
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20.02.2021 16:00 Відповісти
ага.. последние 1,5 суток идут крепкие обстрелы..
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20.02.2021 16:01 Відповісти
ну...помогай нашим Боженька!
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20.02.2021 16:08 Відповісти
наче добре...але морська піхота має трохи інші завдання, ніж війна в окопах. В районе проведения ООС наградили морпехов - Цензор.НЕТ 1937
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20.02.2021 15:57 Відповісти
Та й визови гибриднi!
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20.02.2021 16:00 Відповісти
я не військовий, але вбачається,системна криза армії. коли навчаний стрибати з парашута та різати горлянки сидить в окопі під обстрілами - це криза та глухий кут.
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20.02.2021 16:18 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
У районі проведення ООС нагородили морпіхів - Цензор.НЕТ 4825
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20.02.2021 18:52 Відповісти
 
 