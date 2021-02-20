У районі проведення ООС нагородили морпіхів. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
За професіоналізм, старанність та самовіддану службу під час виконання бойових завдання в районі проведення ООС, військовослужбовців окремої бригади морської піхоти нагородили відзнаками Міністерства оборони України – нагрудним знаком "Знак пошани" та "За зразкову службу".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на штаб ООС.
За даними штабу, Нагороди морпіхам вручив заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко під час робочої поїздки до району проведення ООС.
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