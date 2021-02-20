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Вечір пам'яті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

20 лютого о 17:00 на алеї Героїв Небесної Сотні, під Львівською брамою почався вечір пам'яті Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його даними, тут зібралися рідні Героїв Небесної Сотні, учасники Революції Гідності та небайдужі українці.

Вечір памяті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва 01
Вечір памяті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва 02
Вечір памяті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва 03
Вечір памяті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва 04
Вечір памяті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва 05
Вечір памяті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва 06
Вечір памяті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва 07
Вечір памяті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва 08
Вечір памяті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва 09
Вечір памяті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва 10
Вечір памяті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва 11
Вечір памяті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва 12
Вечір памяті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва 13
Вечір памяті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва 14
Вечір памяті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва 15
Вечір памяті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва 16
Вечір памяті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва 17
Вечір памяті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва 18
Вечір памяті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва 19

Дивіться також: У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ФОТО: Олег Богачук
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Топ коментарі
+20
Вечная Память Героям.
Гибнут стада, родня умирает
Смертен и ты.
Но смерти не ведает
Вечная Слава Деяний Достойных.
(ц) Старшая Эдда.
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20.02.2021 17:56
+18
Місце Сили.
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20.02.2021 18:02
+17
места скорби и гордости......
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20.02.2021 17:59
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Вечная Память Героям.
Гибнут стада, родня умирает
Смертен и ты.
Но смерти не ведает
Вечная Слава Деяний Достойных.
(ц) Старшая Эдда.
показати весь коментар
20.02.2021 17:56 Відповісти
Добре що малорос не прийшов Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева - Цензор.НЕТ 8520
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20.02.2021 17:57 Відповісти
буба с ермаком и мендельшей после захода солнца також наведаются...
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20.02.2021 17:57 Відповісти
места скорби и гордости......
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20.02.2021 17:59 Відповісти
Місце Сили.
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20.02.2021 18:02 Відповісти
Людей Волі.
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20.02.2021 18:39 Відповісти
Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева - Цензор.НЕТ 8627
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20.02.2021 18:02 Відповісти
Вже 7 років...а так ніби вчора...RIP
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20.02.2021 18:03 Відповісти
Людей мало. Киянам все до сраки. Як було до сраки й тоді. А тоді ми ходили величезною свободівською колоною й гукали: Київ, вставай! Не встав. До того, як почалася жесть, приходили лише на вихідні послухати виступальників. А коли почалося жорстке протистояння, то й на вихідні перестали приходити. Бо всралися. Вечір пам'яті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва - Цензор.НЕТ 8447
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20.02.2021 18:19 Відповісти
Я тут комментировать не стану. Просто уйду. Я видел как их убивали. Как бы это выразить: бедные, несчастные пацаны. Им ведь тоже тогда нравился "95 Квартал".

И вот он- результат... Кошмар...
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20.02.2021 18:06 Відповісти
Джо Байден выступил на конференции по безопасности в Мюнхене...Приоритет, полная поддержка Украины,и особенно военная!!!
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20.02.2021 18:14 Відповісти
звучит красиво... но пока только "звучит"
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20.02.2021 18:18 Відповісти
Згоден, потрібні не тільки промови, а і дії з нашої і американської сторін.
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20.02.2021 18:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1OxMZZ7MKpk&t=2s
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20.02.2021 18:23 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
Вечір пам'яті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва - Цензор.НЕТ 9306
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20.02.2021 18:35 Відповісти
Вечір пам'яті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва - Цензор.НЕТ 5304
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20.02.2021 18:39 Відповісти
Бедные и несчастные в автозаках на Параше сидят, да ллей от росгвардии получают. Разницу понимаешь?
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20.02.2021 18:40 Відповісти
Вечір пам'яті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва - Цензор.НЕТ 5119
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20.02.2021 18:40 Відповісти
СЛАВА НА ВІКИ!
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20.02.2021 18:41 Відповісти
Вічна пам`ять героям!
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20.02.2021 18:55 Відповісти
Боюсь, щоб Майдан і Небесну сотню, теперішні олігархічні політики (які є перелицьованою комуністично-комсомольською номенклатурою СССР, та їх діти) не осідлали для своєї користі. Як їх попередники осідлали повстання народу 1917 року.
Треба розуміти, що в 1917 році, в рос імперії, також було повстання проти царизму, якщо не всього народу, то найбільш активної частини. І комуністи тоді обманули народ, захопили владу і сказали, що це буде влада народу. І ці що зараз у нас політики, бувши ще номенклатурою СССР до останнього розказували, що їхня влада, це влада народу. Ім не вчитись подібним технологіям, вони з ними прийшли, як глибокі спеціалісти в них.
Схоже, що ознаки дій по осідланню вже є.
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20.02.2021 18:56 Відповісти
Вечір пам'яті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва - Цензор.НЕТ 2887

..
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20.02.2021 19:08 Відповісти
ВІчна Шана.
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20.02.2021 21:51 Відповісти
Убийц нашли? Нет, только деревья со следами пуль спилили.
Теперь можете скорбеть - вы нам не мешаете.
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21.02.2021 11:33 Відповісти
 
 