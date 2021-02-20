Вечір пам'яті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
20 лютого о 17:00 на алеї Героїв Небесної Сотні, під Львівською брамою почався вечір пам'яті Небесної Сотні.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За його даними, тут зібралися рідні Героїв Небесної Сотні, учасники Революції Гідності та небайдужі українці.
ФОТО: Олег Богачук
Топ коментарі
+20 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар20.02.2021 17:56
+18 віктор федорович 31ee1569
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+17 Артм Воронцов
показати весь коментар20.02.2021 17:59
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Гибнут стада, родня умирает
Смертен и ты.
Но смерти не ведает
Вечная Слава Деяний Достойных.
(ц) Старшая Эдда.
И вот он- результат... Кошмар...
Треба розуміти, що в 1917 році, в рос імперії, також було повстання проти царизму, якщо не всього народу, то найбільш активної частини. І комуністи тоді обманули народ, захопили владу і сказали, що це буде влада народу. І ці що зараз у нас політики, бувши ще номенклатурою СССР до останнього розказували, що їхня влада, це влада народу. Ім не вчитись подібним технологіям, вони з ними прийшли, як глибокі спеціалісти в них.
Схоже, що ознаки дій по осідланню вже є.
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