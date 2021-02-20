Вечір пам'яті Небесної Сотні відбувається в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

20 лютого о 17:00 на алеї Героїв Небесної Сотні, під Львівською брамою почався вечір пам'яті Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його даними, тут зібралися рідні Героїв Небесної Сотні, учасники Революції Гідності та небайдужі українці.







































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ФОТО: Олег Богачук