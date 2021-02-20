УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12644 відвідувача онлайн
Новини Фото Події Силовики
5 535 16
Луганщина (4422) Правоохоронні органи (2660) СБУ (10053) махінації (390)

Комерсант за допомогою ексчиновників присвоїв 4 млн грн на опаленні лікарень і шкіл Луганщини, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України викрила масштабну оборудку на теплопостачанні лікарень, шкіл та інших соціальних установ Кремінського району Луганщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередніми даними, учасники схеми вивели в тінь понад 4 млн грн. Протиправну діяльність організував керівник місцевої комерційної структури. Використовуючи свої зв'язки серед колишніх посадових осіб райдержадміністрації, він забезпечив підконтрольному підприємству замовлення на теплопостачання об’єктам соціальної сфери району.

Для одержання "прибутку" учасники шахрайства закладали у стандартні тарифи вартість екопалива – брикетів. Але насправді вони використовували для опалення бюджетних установ класичні матеріали. Отриману "різницю" ділки переводили в готівку через афілійовані фірми і "конвертаційні" центри в Києві.

Читайте також: У 2020 році в Україні намагалися відмити 76 млрд грн, - Держфінмоніторинг

Під час обшуків за місцем проживання та в офісних приміщеннях учасників оборудки правоохоронці виявили фінансову документацію, печатки шести "транзитних" фірм, комп'ютерну техніку та чорнові записи з доказами протиправної діяльності, а також майже 3,5 млн грн.

Щодо учасників цієї схеми вже завершено попереднє досудове розслідування за фактом виявленого СБУ привласнення грошей місцевої громади на ремонті шкіл і лікарень у листопаді минулого року.

За цим фактом зловмисникам повідомлено вісім підозр у скоєнні злочинів. Матеріали буде направлено до суду.

Комерсант за допомогою ексчиновників присвоїв 4 млн грн на опаленні лікарень і шкіл Луганщини, - СБУ 01
Комерсант за допомогою ексчиновників присвоїв 4 млн грн на опаленні лікарень і шкіл Луганщини, - СБУ 02
Комерсант за допомогою ексчиновників присвоїв 4 млн грн на опаленні лікарень і шкіл Луганщини, - СБУ 03
Комерсант за допомогою ексчиновників присвоїв 4 млн грн на опаленні лікарень і шкіл Луганщини, - СБУ 04

Дивіться також: Затримано ватажків злочинного угруповання, що тримали в страху і вимагали гроші у жителів Миколаєва. Задокументовано факт "вибивання" $37 тис., - СБУ. ФОТО
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Коммерсант при помощи экс-чиновников присвоил 4 млн грн на отоплении больниц и школ Луганщины

Как бы красиво после данного заголовка прозвучала бы фраза - Расстрелян. Ммммм. Просто бомба бы была.
показати весь коментар
20.02.2021 19:07
+2
некому стоять на майдане, некому шины жечь и останавливать броню.
73% придурков - ето все шо имеем на выхлопе .
показати весь коментар
20.02.2021 20:31
+1
"Использовали Брикеты" - нет они использовали "дрова".
Разница 4 млн. грн.
показати весь коментар
20.02.2021 18:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хай це гівно присяде років на 10!
показати весь коментар
20.02.2021 18:53 Відповісти
И ЭТИМ СКТОГИДОРАМ ЕЩЕ И ПЛАТИТЬ ЗА КОМУНАЛКУ ?
показати весь коментар
21.02.2021 01:38 Відповісти
"Использовали Брикеты" - нет они использовали "дрова".
Разница 4 млн. грн.
показати весь коментар
20.02.2021 18:55 Відповісти
А какая разніца?

Це все наше! Наші люди, наші схеми. ЦЕ МИ(
показати весь коментар
20.02.2021 19:05 Відповісти
Коммерсант при помощи экс-чиновников присвоил 4 млн грн на отоплении больниц и школ Луганщины

Как бы красиво после данного заголовка прозвучала бы фраза - Расстрелян. Ммммм. Просто бомба бы была.
показати весь коментар
20.02.2021 19:07 Відповісти
коммерсант? вы точно уверены, шо не тварь потная?
показати весь коментар
20.02.2021 19:12 Відповісти
А остальные ни при делах? Только его обвинили? И по всех областях провести проверки и будет радость....
показати весь коментар
20.02.2021 19:15 Відповісти
никогда не пойму с какого зуя мы такие добрые.

видимо гены...
показати весь коментар
20.02.2021 19:19 Відповісти
да какие там гены, ублюдки у власти, там свой отбор другие туда не попадают. Мочить олигархов нужно, вот главная причина воровства и бардака как судебной власти так и исполнительной
показати весь коментар
20.02.2021 20:24 Відповісти
некому стоять на майдане, некому шины жечь и останавливать броню.
73% придурков - ето все шо имеем на выхлопе .
показати весь коментар
20.02.2021 20:31 Відповісти
сейчас постоять не дадут и шины жечь тоже, максимум что так это покричать с плакатиками походить сможем а от криков и плакатиков выхлоп почти нулевой, но что то делать же нужно... вон рифмастер до сих пор сидит ни за что, и отбить не могут
показати весь коментар
20.02.2021 20:37 Відповісти
те, кого рыговская кацапня 7 лет назад убивала в центре Киева - хорошо знали шо делать
показати весь коментар
20.02.2021 20:47 Відповісти
может и знали но не доделали! а сейчас хоть снова начинай...
показати весь коментар
20.02.2021 21:00 Відповісти
и они сделали - ето вы просрали все ...
показати весь коментар
20.02.2021 20:49 Відповісти
Кому война, кому мать родна.
показати весь коментар
20.02.2021 19:59 Відповісти
и комерсанта и чиновников осудить по китайски на стадионе...
показати весь коментар
21.02.2021 02:29 Відповісти
 
 