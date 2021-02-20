Суд заарештував водія, підозрюваного в заподіянні смертельного удару пішоходу в Києві, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Печерський районний суд Києва на засіданні 20 лютого обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою водієві, якого підозрюють у побитті пішохода до смерті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
"За клопотанням Київської місцевої прокуратури №6 водієві автомобіля Hyundai, який підозрюється в заподіянні смертельного удару пішоходу, обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 КК України.
Нагадаємо, 19 лютого на вулиці Архітектора Городецького в Печерському районі Києва стався спонтанний конфлікт між пішоходом, який переходив проїжджу частину в дозволеному місці, і водієм автомобіля Hyundai, який проїжджав вулицею.
Унаслідок суперечки водій вибіг з автомобіля і завдав пішоходу кілька ударів у голову, від яких той впав на бруківку і помер на місці події.
Водій Hyundai зник із місця інциденту. Після оголошення оперативного плану "Перехоплення" його зупинили патрульні на розі вулиць Братиславської і Стальського на Лівому березі.
Втікач виявився громадянином Азербайджану, 1992 року народження, який має посвідку на проживання в Україні. Померлий пішохід - киянин, 1969 року народження.
Слідчі дії в кримінальному провадженні тривають.
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нужно вводить санкции против таксопарка
Зеленский указ подпишет
век воли не видать
но все же лучше против директора и главбуха таксопарка
СНБО введет санкции, Зеленский подпишет указ
такси не будет и все будут пешком ходить и ездить на велосипедах
"гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"
Интересно, старейшина общины его пожурил или похвалил ?
На камеру видно: піщохід не нападав,не бив пляшкою по машині, не розмахував руками -
за що людину позбавили життя ?.
Успокоительное сегодня еще не кушал.Спасибо.
не маючи що відповісти - вискочити з машини, накинутись з кулаками і убити.
Почему бы не взять у старейшин интервью ? Боятся засветиться ?