Суд заарештував водія, підозрюваного в заподіянні смертельного удару пішоходу в Києві, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Печерський районний суд Києва на засіданні 20 лютого обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою водієві, якого підозрюють у побитті пішохода до смерті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

"За клопотанням Київської місцевої прокуратури №6 водієві автомобіля Hyundai, який підозрюється в заподіянні смертельного удару пішоходу, обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 КК України.

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Нагадаємо, 19 лютого на вулиці Архітектора Городецького в Печерському районі Києва стався спонтанний конфлікт між пішоходом, який переходив проїжджу частину в дозволеному місці, і водієм автомобіля Hyundai, який проїжджав вулицею.

Унаслідок суперечки водій вибіг з автомобіля і завдав пішоходу кілька ударів у голову, від яких той впав на бруківку і помер на місці події.

Водій Hyundai зник із місця інциденту. Після оголошення оперативного плану "Перехоплення" його зупинили патрульні на розі вулиць Братиславської і Стальського на Лівому березі.

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Втікач виявився громадянином Азербайджану, 1992 року народження, який має посвідку на проживання в Україні. Померлий пішохід - киянин, 1969 року народження.

Слідчі дії в кримінальному провадженні тривають.