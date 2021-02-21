Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених. ФОТОрепортаж
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У підрозділах та управлінні штабу окремої артилерійської бригади, що дислокується на Київщині, пройшли заняття з вогневої та інженерної підготовки, а також з тактичної медицини.
"Заняття проводилися на єдиному тактичному фоні на полігоні, — розповів журналістові АрміяInform командир бригади полковник Олег Шевчук, інформує Цензор.НЕТ. - У нашій військовій частині проходять службу як бувалі воїни, які самі здатні проводити й проводять заняття, так і молодь, яку потрібно вчити. Це і військовослужбовці строкової служби, і ті зі строковиків, які нещодавно уклали контракт, і молоді офіцери, випускники 2020 року. Заняття орієнтовані на молодь. Решта ж військовослужбовців поновлюють у пам’яті те, що вже проходили раніше, так би мовити, відточують свої навички".
Під час практичного заняття з вогневої підготовки гармаші виконували навчальні стрільби з табельної зброї. Сапери відпрацьовували навички у знешкодженні мін за допомогою міношукачів. У ході заняття з інженерної підготовки було виконано імітацію підриву броньованої машини на міні. Крім того, воїни-артилеристи тренувалися в евакуації пораненого з умовно підірваної МТ-ЛБ(у) та у наданні домедичної допомоги.
Заняття пройшли в умовах максимально наближених до бойових — з димовою завісою тощо.
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