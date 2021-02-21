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Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У підрозділах та управлінні штабу окремої артилерійської бригади, що дислокується на Київщині, пройшли заняття з вогневої та інженерної підготовки, а також з тактичної медицини.

"Заняття проводилися на єдиному тактичному фоні на полігоні, — розповів журналістові АрміяInform командир бригади полковник Олег Шевчук, інформує Цензор.НЕТ. -  У нашій військовій частині проходять службу як бувалі воїни, які самі здатні проводити й проводять заняття, так і молодь, яку потрібно вчити. Це і військовослужбовці строкової служби, і ті зі строковиків, які нещодавно уклали контракт, і молоді офіцери, випускники 2020 року. Заняття орієнтовані на молодь. Решта ж військовослужбовців поновлюють у пам’яті те, що вже проходили раніше, так би мовити, відточують свої навички".

Під час практичного заняття з вогневої підготовки гармаші виконували навчальні стрільби з табельної зброї. Сапери відпрацьовували навички у знешкодженні мін за допомогою міношукачів. У ході заняття з інженерної підготовки було виконано імітацію підриву броньованої машини на міні. Крім того, воїни-артилеристи тренувалися в евакуації пораненого з умовно підірваної МТ-ЛБ(у) та у наданні домедичної допомоги.

Заняття пройшли в умовах максимально наближених до бойових — з димовою завісою тощо.

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Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених 01
Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених 02
Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених 03
Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених 04

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Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених 05
Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених 06
Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених 07
Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених 08

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Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених 09
Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених 10
Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених 11
Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених 12

Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених 13
Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених 14
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Топ коментарі
+3
Арт бригада у нас в Девичках находиться , у них ППД на полигоне . При том что в центре Фастова до сих пор стоит заброшенный военный городок , сквозь казармы деревья поросли , а там в свое время целый реактивный полк стоял , РСЗО Ураган которыми Киев прикрывали . То есть при минимальных вложениях вполне реально все восстановить , при том , что Фастов это не зачуханное село на отшибе области , а там школы, садики и рабочие места для членов семей есть. Но кому ж это надо , военные у нас и в палатках зимой поживут .
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21.02.2021 09:21
+2
Стесняюсь спросить, на какой из фото артиллеристы упражняются в стрельбе? Вы бы еще летчиков бегающих с раскрытыми в стороны руками и жужжащие ртом показали как они упражняются в полетах. Главное бомбардировщиков не показывать
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21.02.2021 07:51
+2
Лучше тренироваться на Донбассе. Тренировочный огонь по позициям рашистким оккупантам
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21.02.2021 09:18
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село Мала Половецька - а шо не так ?
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21.02.2021 07:24 Відповісти
То есть учения по твоему на фиг не нужны , сразу в бой необученных солдат.
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21.02.2021 09:14 Відповісти
В каждой области Украины есть свой тренировочный полигон и территориальные силы Самооброны от Львова до Донбасса,дятел ты тупой
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21.02.2021 07:38 Відповісти
Учения украинских войск с 2014 года и по сегодня посетило 127 генералов войск НАТО...усохни гранатометчик..
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21.02.2021 07:44 Відповісти
Учатся мочить в сортире рюсских мудаков Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых - Цензор.НЕТ 6063
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21.02.2021 08:06 Відповісти
Взагалі то Мале Половецьке трохи в стороні, а полігон біля Великого Половецького. І тому у ньго назва Великополовецький. Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых - Цензор.НЕТ 1516
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21.02.2021 09:39 Відповісти
Навпаки .
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21.02.2021 10:48 Відповісти
Лучше такие новости и не выкладывать. При нынешней власти учения превратились в имитацию и показуху состоящую из пару человек и с одной единицей техники. зебобики начали планомерный развал и ослабление армии на радость кацапам.
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21.02.2021 06:47 Відповісти
зачем писать под технику? кто фотограф?! дать 15 суток ареста!
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21.02.2021 07:01 Відповісти
Крысы Мавзолейные над Чечней 2 раза тренировались... Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых - Цензор.НЕТ 8012а Норд Ост и Беслан то были учения
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21.02.2021 07:04 Відповісти
Стесняюсь спросить, на какой из фото артиллеристы упражняются в стрельбе? Вы бы еще летчиков бегающих с раскрытыми в стороны руками и жужжащие ртом показали как они упражняются в полетах. Главное бомбардировщиков не показывать
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21.02.2021 07:51 Відповісти
Это плановые занятия по боевой подготовке,а не учения..
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21.02.2021 11:21 Відповісти
Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых - Цензор.НЕТ 1367 Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых - Цензор.НЕТ 686
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21.02.2021 08:04 Відповісти
Лучше тренироваться на Донбассе. Тренировочный огонь по позициям рашистким оккупантам
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21.02.2021 09:18 Відповісти
Арт бригада у нас в Девичках находиться , у них ППД на полигоне . При том что в центре Фастова до сих пор стоит заброшенный военный городок , сквозь казармы деревья поросли , а там в свое время целый реактивный полк стоял , РСЗО Ураган которыми Киев прикрывали . То есть при минимальных вложениях вполне реально все восстановить , при том , что Фастов это не зачуханное село на отшибе области , а там школы, садики и рабочие места для членов семей есть. Но кому ж это надо , военные у нас и в палатках зимой поживут .
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21.02.2021 09:21 Відповісти
В воинских частях, где я срочку служил - учебке и радиотехнической бригаде, то же самое. Отличные казармы, брошенные ещё в начале нулевых при Кучме. При чём одна из них, имеет капитальные казармы с мощными стенами, в которых квартировались ещё австрийские гусары, потом сичевики, потом советская армия, опять украинская, а при нынешней власти они пустуют, зато у многих ППД в голых полях. Сюрр какой-то. Подозреваю МО их намеренно доводит до полного дестроя, чтобы потом территорию продать под гражданскую застройку. Какой-нибудь ЖК с ТРЦ выстроить. На большее ж ума не хватает.
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21.02.2021 11:01 Відповісти
 
 