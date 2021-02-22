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Спалах COVID-19 на Прикарпатті: для запобігання поширенню коронавірусу розгорнули 16 КПП. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Поліцейські разом з медиками, рятувальниками і військовослужбовцями Національної гвардії несуть службу на 16 контрольно-пропускних пунктах області для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Івано-Франківщини.

Згідно з повідомленням, 5 карантинних пунктів працюватимуть у цілодобовому режимі:

- Івано-Франківськ (автошлях Н-10, Калуське шосе);
- Івано-Франківськ (автошлях Н-09, вул. Галицька);
- с. Черніїв (автошлях Т0906);
- с. Делятин, Надвірнянський район (автошлях Н-09);
- с. Яблуниця, Надвірнянський район (автошлях Н-09).

Читайте: В Івано-Франківській області через спалах коронавірусу вводять особливий режим в'їзду і виїзду: розгортають карантинні блокпости

Ще 11 пунктів працюватимуть з 06:00 по 21:00, а саме:

- с. Драгомирчани (автошлях Н-09);
- Івано-Франківськ (автошлях Н-18, вули. Тисменицька);
- с. Отинія, Коломийського району (автошлях Н-10);
- с. Іванівці, Коломийського району (автошлях Т-0905);
- с. Мишин, Коломийського району (автошлях Р-24);
- с. Турка, Коломийського району (автошлях місцевого значення);
- с. Корнич, Коломийського району (автошлях Н-10);
- с. Гвіздець, Коломийського району (автошлях Р-24);
- с. Грохолин ліс, Надвірнянського району (автошлях Н-09);
-с. Цуцилів, Надвірнянського району (автошлях Т-0906);
- смт Ворохта, Надвірнянського району (автошлях Р-24).

Крім того, правоохоронці проводять роз’яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху, пояснюють їм про важливість дотримання карантину та закликають громадян обмежити пересування і виїжджати лише за крайньої необхідності.

Пости розміщені відповідно до вимог рішення позачергового засідання Івано-Франківської регіональної комісії ТЕБ і НС від 19 лютого.

"Наголошуємо, працівники поліції не блокують, не обмежують та не перешкоджають руху транспорту, а здійснюють контроль.

Таким рішенням встановлено особливий режим в’їзду і виїзду з окремих населених пунктів області громадян і транспортних засобів.

Такі заходи вживаються задля протидії поширення коронавірусу. Працівники поліції не блокують, не обмежують та не перешкоджають руху транспорту.

Закликаємо громадян з розумінням поставитися до вимушених заходів і дотримуватися карантинних обмежень!" - йдеться в повідомленні.

Спалах COVID-19 на Прикарпатті: для запобігання поширенню коронавірусу розгорнули 16 КПП 01
Спалах COVID-19 на Прикарпатті: для запобігання поширенню коронавірусу розгорнули 16 КПП 02
Спалах COVID-19 на Прикарпатті: для запобігання поширенню коронавірусу розгорнули 16 КПП 03
Спалах COVID-19 на Прикарпатті: для запобігання поширенню коронавірусу розгорнули 16 КПП 04
Спалах COVID-19 на Прикарпатті: для запобігання поширенню коронавірусу розгорнули 16 КПП 05
Спалах COVID-19 на Прикарпатті: для запобігання поширенню коронавірусу розгорнули 16 КПП 06
Спалах COVID-19 на Прикарпатті: для запобігання поширенню коронавірусу розгорнули 16 КПП 07
Спалах COVID-19 на Прикарпатті: для запобігання поширенню коронавірусу розгорнули 16 КПП 08

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Топ коментарі
+10
"- Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калужское шоссе)" - Цензор, це дорога на Калуш, а не на Калугу. Тому шоссе КАЛУСЬКЕ!!!, або російською КАЛУШССКОЕ".
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22.02.2021 07:35
+7
Полицейские совместно с медиками, спасателями и военнослужащими Национальной гвардии несут службу на 16 контрольно-пропускных пунктах области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.



Так, на контрольно-пропускных пунктах правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей направляют в медицинские учреждения.

Я навіть не можу це коментувати.
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22.02.2021 07:32
+5
Ці б зусилля та на боротьбу з незаконною вирубкою лісів, ціни б не було. А так просто пшик для галочки.
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22.02.2021 07:46
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Поколядували та посвяткували Маланку.
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22.02.2021 07:38 Відповісти
У вас хоч теоретично можна дістатися як то до Карпат на покатушки, все ж відкрито там, все працює, а у нас все витяги закриті, і 15 км зона з якої не можна виїжджати .. в цьому сезоні пролетів як фанера над Бердичевим i снiгу ж було повно .. (
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22.02.2021 07:40 Відповісти
кожен мусор, зупиняя безпричинно тисячі і тисячі авто, мимоволі стає розповсюджувачем зарази
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22.02.2021 07:22 Відповісти
Учитесь Степанов и Ляшко, на чужих ошибках или о том, как важно чинвникам все-таки интересоваться общественным мнением, чтобы публично не сесть в некую субстанцию:

На вручение кубка теннисного на Australian Open чиновница упомянула о том, что "вакцина" ковидная наконец-то поступила в Австралию и что првительство штата Виктория начинает "вакцинацию". Вместо ожидаемых апплодисментов *бланы-чиновники получили в ответ громкое улюлюканье зрителей:
'The Australian Open trophy presentation at the men's final was at times drowned out by constant crowd booing after mentions of the coronavirus vaccine rollout and the Victorian government.'
https://censor.net/ru/photo_news/3249223/vspyshka_covid19_na_prikarpate_dlya_predotvrascheniya_rasprostraneniya_koronavirusa_razvernuli_16_kpp

Комментаторы на форумах в австралийских СМИ над чиновниками ржут в голос. Это подлинная народная популярность, я так ЩИтаю.

Австралийцы, не подведите: за 30 лет у меня сложилось об австралийцах мнение, что если образование у них и подкачало, то здравым смыслом они кого-угодно за пояс заткнут. Пока реакция репрезентативной выборки населения на теннисном матче мое мнение только укрепило. Вспышка COVID-19 на Прикарпатье: для предотвращения распространения коронавируса развернули 16 КПП - Цензор.НЕТ 3689
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22.02.2021 07:32 Відповісти
В Австралії люди на стадіонах є ?
В нас хокей при порожніх трибунах.
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22.02.2021 07:33 Відповісти
Ага.
После последнего локдауна в масках на теннисных матчах сидят зрители, то фанаты тенниса. Вспышка COVID-19 на Прикарпатье: для предотвращения распространения коронавируса развернули 16 КПП - Цензор.НЕТ 3018
Весьма репрезентативная выборка получилась, из совершенно разных слоев населения, разного уровня благосостояния, разных возрастных категорий, люди, которых объединяет только одно: безграничная любовь к теннису (я лично знала таких, которые в теннис сами вообще не играли, но вот матчей Australian Open ни за что не пропускали Вспышка COVID-19 на Прикарпатье: для предотвращения распространения коронавируса развернули 16 КПП - Цензор.НЕТ 7945 . "Ты знаешь", - говорил мой сотрудник, - "К концу дня над кортами мыши летучие летают, солнце заходит, красиво так - слов нет; на каждый матч теперь хожу, девушка моя меня приучила". Вспышка COVID-19 на Прикарпатье: для предотвращения распространения коронавируса развернули 16 КПП - Цензор.НЕТ 7402 ).

И какая показательная реакция ("средний палец" называется)
Пусть теперь Премьер птата Виктория своим отпрыскам все миллионы завезенных доз шмурдяка вливает, чтобы перед хозяевами отчитаться.
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22.02.2021 07:39 Відповісти
Полицейские совместно с медиками, спасателями и военнослужащими Национальной гвардии несут службу на 16 контрольно-пропускных пунктах области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.



Так, на контрольно-пропускных пунктах правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей направляют в медицинские учреждения.

Я навіть не можу це коментувати.
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22.02.2021 07:32 Відповісти
Что не сделает холуй, чтобы перед хозяевами выслужиться или сага о том, что делает кот, когда ему нечего делать. Вспышка COVID-19 на Прикарпатье: для предотвращения распространения коронавируса развернули 16 КПП - Цензор.НЕТ 330
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22.02.2021 07:41 Відповісти
"- Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калужское шоссе)" - Цензор, це дорога на Калуш, а не на Калугу. Тому шоссе КАЛУСЬКЕ!!!, або російською КАЛУШССКОЕ".
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22.02.2021 07:35 Відповісти
Вони переплутали з московськими шосами )
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22.02.2021 07:44 Відповісти
це шоб маскалі заблукали )))
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22.02.2021 08:22 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣👍
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22.02.2021 09:55 Відповісти
Ці б зусилля та на боротьбу з незаконною вирубкою лісів, ціни б не було. А так просто пшик для галочки.
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22.02.2021 07:46 Відповісти
Ефективність від Авакова :вибірковий температурний скринінг і перевірка документів.Й скількох коронавірусних відправили в лікарню ?
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22.02.2021 07:46 Відповісти
создают видимость бурной деятельности! а просто в области мало подготовлено койкомест!
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22.02.2021 07:47 Відповісти
Спалах COVID-19 на Прикарпатті: для запобігання поширенню коронавірусу розгорнули 16 КПП - Цензор.НЕТ 4559Спалах COVID-19 на Прикарпатті: для запобігання поширенню коронавірусу розгорнули 16 КПП - Цензор.НЕТ 8515
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22.02.2021 07:51 Відповісти
..ось таким НЕЗАТІЙЛИВИМ способом ПУСКАЮТЬ ДИМ в очі ... НІкому НЕпотрібна показуха .. ХТО в стані хвороби ХТО кудись їде .. що це за ДЕБІЛІЗМ .. скільки напруги і ресурсних затрат на БУЛЬКУ ...якийсь там шпиталь БЕЗ обігріву на вулиці .. ..скільки в ЗахУкраїні САНАТОРІЇВ ПРОФІЛАКТОРІЇВ ЗДРАВНИЦЬ ... які ЗИМОЮ не нагружені .. .. таке.. а сезонне загострення ОРЗ .. видають за ковід ...так ЧИСТО маланське НАГНІТАННЯ Істерії .. вже ВСІ горобці СМІЮТЬСЯ над цими ублюдками злодійського племені ...
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22.02.2021 07:56 Відповісти
а ЧТО, наДО каК в изРАиле чтО_лИ? тАМ дажЕ с бПлА конТРОллИруют.
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22.02.2021 08:18 Відповісти
...поїзжайте в Ізраїль ... НЕ мучте Себе ...
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22.02.2021 08:21 Відповісти
У бутусова одни коронобесы коменты дают. Где мнение мера ,облсовета , и вирусологов с эпидемиолагами. Все это голимая пропоганда вакцинации и освоение средств на ловле сусликов которых нет. Власть ублюдков на большее не способна.
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22.02.2021 08:03 Відповісти
Личную гигиену никто не отменял.Молодёжь,не соблюдающая личную гигиену,заражает своих пожилых.Происходит естественный отбор,как не жестоко это звучит.И я заметил,что ковид косит злых в душе.Человек,стоящий в троллейбусе без маски-быдло интеллегентного вида.Если бы это была Чума или сибирская язва -хотел бы я посмотреть на безмасочников.
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22.02.2021 08:08 Відповісти
це Ви про це ..= Причиною посилення епідемії коронавірусу на Прикарпатті стали колядки, - Держпродспоживслужба.. =
Приїхали два СПЕСІАЛІСТИ йпт в Прикарпаття - ляшко і Ко після наради в Офісі През .. о як ПІКЛУЮТЬСЯ за Наше ЗДОРОВ"Я ..ПРИЗНАЧИЛИ планово "вибух" епідемії 22-28 лютого .. і знайшли ПРИЧИНУ - КОЛЯДКИ ..ВСЯ ця ІСТЕРІЯ з метою ЗАГАСИТИ намагання Українців захистити СвЗемлю від грабежу сіоністською БАНДОЮ злодійського племені ...їм би до ЧЕРВНЯ протягнути ... Конституційний Суд України "заморозили" ..
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22.02.2021 08:11 Відповісти
а гдЕ жЫрнЫЙ шРифТ? нЕ вИднО вОплей!!111!!!
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22.02.2021 08:19 Відповісти
...з прописаними на ЦН ТРОЛЯми раша МЕНТАЛ - ноу спіік .. соррі ..гоу хоум ..
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22.02.2021 08:22 Відповісти
 
 