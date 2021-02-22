Спалах COVID-19 на Прикарпатті: для запобігання поширенню коронавірусу розгорнули 16 КПП. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Поліцейські разом з медиками, рятувальниками і військовослужбовцями Національної гвардії несуть службу на 16 контрольно-пропускних пунктах області для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Івано-Франківщини.
Згідно з повідомленням, 5 карантинних пунктів працюватимуть у цілодобовому режимі:
- Івано-Франківськ (автошлях Н-10, Калуське шосе);
- Івано-Франківськ (автошлях Н-09, вул. Галицька);
- с. Черніїв (автошлях Т0906);
- с. Делятин, Надвірнянський район (автошлях Н-09);
- с. Яблуниця, Надвірнянський район (автошлях Н-09).
Ще 11 пунктів працюватимуть з 06:00 по 21:00, а саме:
- с. Драгомирчани (автошлях Н-09);
- Івано-Франківськ (автошлях Н-18, вули. Тисменицька);
- с. Отинія, Коломийського району (автошлях Н-10);
- с. Іванівці, Коломийського району (автошлях Т-0905);
- с. Мишин, Коломийського району (автошлях Р-24);
- с. Турка, Коломийського району (автошлях місцевого значення);
- с. Корнич, Коломийського району (автошлях Н-10);
- с. Гвіздець, Коломийського району (автошлях Р-24);
- с. Грохолин ліс, Надвірнянського району (автошлях Н-09);
-с. Цуцилів, Надвірнянського району (автошлях Т-0906);
- смт Ворохта, Надвірнянського району (автошлях Р-24).
Крім того, правоохоронці проводять роз’яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху, пояснюють їм про важливість дотримання карантину та закликають громадян обмежити пересування і виїжджати лише за крайньої необхідності.
Пости розміщені відповідно до вимог рішення позачергового засідання Івано-Франківської регіональної комісії ТЕБ і НС від 19 лютого.
"Наголошуємо, працівники поліції не блокують, не обмежують та не перешкоджають руху транспорту, а здійснюють контроль.
Таким рішенням встановлено особливий режим в’їзду і виїзду з окремих населених пунктів області громадян і транспортних засобів.
Такі заходи вживаються задля протидії поширення коронавірусу. Працівники поліції не блокують, не обмежують та не перешкоджають руху транспорту.
Закликаємо громадян з розумінням поставитися до вимушених заходів і дотримуватися карантинних обмежень!" - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
На вручение кубка теннисного на Australian Open чиновница упомянула о том, что "вакцина" ковидная наконец-то поступила в Австралию и что првительство штата Виктория начинает "вакцинацию". Вместо ожидаемых апплодисментов *бланы-чиновники получили в ответ громкое улюлюканье зрителей:
'The Australian Open trophy presentation at the men's final was at times drowned out by constant crowd booing after mentions of the coronavirus vaccine rollout and the Victorian government.'
https://censor.net/ru/photo_news/3249223/vspyshka_covid19_na_prikarpate_dlya_predotvrascheniya_rasprostraneniya_koronavirusa_razvernuli_16_kpp
Комментаторы на форумах в австралийских СМИ над чиновниками ржут в голос. Это подлинная народная популярность, я так ЩИтаю.
Австралийцы, не подведите: за 30 лет у меня сложилось об австралийцах мнение, что если образование у них и подкачало, то здравым смыслом они кого-угодно за пояс заткнут. Пока реакция репрезентативной выборки населения на теннисном матче мое мнение только укрепило.
В нас хокей при порожніх трибунах.
После последнего локдауна в масках на теннисных матчах сидят зрители, то фанаты тенниса.
Весьма репрезентативная выборка получилась, из совершенно разных слоев населения, разного уровня благосостояния, разных возрастных категорий, люди, которых объединяет только одно: безграничная любовь к теннису (я лично знала таких, которые в теннис сами вообще не играли, но вот матчей Australian Open ни за что не пропускали . "Ты знаешь", - говорил мой сотрудник, - "К концу дня над кортами мыши летучие летают, солнце заходит, красиво так - слов нет; на каждый матч теперь хожу, девушка моя меня приучила". ).
И какая показательная реакция ("средний палец" называется)
Пусть теперь Премьер птата Виктория своим отпрыскам все миллионы завезенных доз шмурдяка вливает, чтобы перед хозяевами отчитаться.
Так, на контрольно-пропускных пунктах правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей направляют в медицинские учреждения.
Я навіть не можу це коментувати.
Приїхали два СПЕСІАЛІСТИ йпт в Прикарпаття - ляшко і Ко після наради в Офісі През .. о як ПІКЛУЮТЬСЯ за Наше ЗДОРОВ"Я ..ПРИЗНАЧИЛИ планово "вибух" епідемії 22-28 лютого .. і знайшли ПРИЧИНУ - КОЛЯДКИ ..ВСЯ ця ІСТЕРІЯ з метою ЗАГАСИТИ намагання Українців захистити СвЗемлю від грабежу сіоністською БАНДОЮ злодійського племені ...їм би до ЧЕРВНЯ протягнути ... Конституційний Суд України "заморозили" ..