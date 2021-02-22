УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8461 відвідувач онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж
20 523 7
СБУ (10002) Укрзалізниця (2038) крадіжка (527)

Викрито схему розкрадання коштів "Укрзалізниці" на ремонті об'єкта критичної інфраструктури, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України викрила масштабну протиправну схему розкрадання державних коштів АТ "Укрзалізниця". Гроші були виділені на утримання одного з об'єктів критичної інфраструктури залізничної галузі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як встановили співробітники спецслужби, ділки організували оборудку під час відновлення залізничного мосту на ділянці міжнародного сполучення Гомель – Чернігів – Київ. Від належного утримання цього об’єкта залежить функціонування транспортного коридору, що проходить територією України.

Оперативники СБУ встановили, що посадовці регіональної філії "Південно-західна залізниця" діяли за змовою із менеджментом підрядної організації. Під час капітального ремонту об’єкту критичної інфраструктури, вони штучно завищили обсяги виконаних робіт і вартість матеріалів.

СБ України у межах досудового розслідування ініціювала експертизи, які підтвердили завищення вдвічі вартості виконання контракту. Своїми діями зловмисники поставили під загрозу стабільне та безпечне функціонування мосту, Завдяки зусиллям СБУ, профільні фахівці відновили його надійну роботу.

Наразі організаторам оборудки повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала в Харкові агента Генштабу ЗС РФ, який планував передати розробки нового типу броні, - Цаплієнко. ВIДЕО (оновлено)

Викрито схему розкрадання коштів Укрзалізниці на ремонті обєкта критичної інфраструктури, - СБУ 01
Викрито схему розкрадання коштів Укрзалізниці на ремонті обєкта критичної інфраструктури, - СБУ 02
Викрито схему розкрадання коштів Укрзалізниці на ремонті обєкта критичної інфраструктури, - СБУ 03

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хотелось бы увидеть примерную сумму убытка.
показати весь коментар
22.02.2021 10:00 Відповісти
Укроборонпром затіює чергове своє переформатування - на цей раз в холдинг....

І в мене виникає цілий ряд запитань:

-А де техніко-економічне обгрунтування цього кроку?

-Скільки коштуватиме це Україні? Де взяти на це кошти?
-Коли завершиться реорганізація?
-Яка його мета?
-Що це дасть в поліпшенні керованості підгалуззю?
-Який економічний ефект отримає Україн? Коли т
очікувати результатів?
-На скільки це скоротить цикл від розробки до випуску озброєнь?
-На скільки це пришвидшить зріст якості та обсягів розроблюваних озброєнь?
-Коли вони поступлять в війська?
-Чи розроблена програма навчання майбутнього керівного складу структури та підрозділів - для вдосконалення їх координації та взаємодії?
-Чи вивчений досвід помилок в створенні холдингів в Україні?
-Бо досвід показує, що ніякого ефекту, а лише збитки, отримувала Україна від функціонування абсолютно ВСІХ, без виключення, холдингів!
Чим відрізнятиметься методологія створення, функціонування цього холдингу від попередніх, "упокоїщивхся в бозі"?
-Чи це просто шлях штучного обезцінення його активів з метою полегшення наступної прихватизації?
показати весь коментар
22.02.2021 10:39 Відповісти
мелкие, раздробленные предприятия легче продать.
показати весь коментар
22.02.2021 11:33 Відповісти
Набсовет бездействует, разогнать к чёртовой матери!
показати весь коментар
22.02.2021 10:00 Відповісти
А деньги вернут или как всегда...
показати весь коментар
22.02.2021 10:14 Відповісти
Что, опять лещ отличился?
показати весь коментар
22.02.2021 10:26 Відповісти
Ну, вот, кажется, что все ясно: вскрыто организованное воровство на обекте критической инфраструктуры. Определился круг причастных лиц. Ну посадите всех по полной программе!, конфискуйте все наворованное до нитки. Иначе все это никогда не прекратится.
показати весь коментар
22.02.2021 10:35 Відповісти
 
 