Викрито схему розкрадання коштів "Укрзалізниці" на ремонті об'єкта критичної інфраструктури, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Служба безпеки України викрила масштабну протиправну схему розкрадання державних коштів АТ "Укрзалізниця". Гроші були виділені на утримання одного з об'єктів критичної інфраструктури залізничної галузі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як встановили співробітники спецслужби, ділки організували оборудку під час відновлення залізничного мосту на ділянці міжнародного сполучення Гомель – Чернігів – Київ. Від належного утримання цього об’єкта залежить функціонування транспортного коридору, що проходить територією України.
Оперативники СБУ встановили, що посадовці регіональної філії "Південно-західна залізниця" діяли за змовою із менеджментом підрядної організації. Під час капітального ремонту об’єкту критичної інфраструктури, вони штучно завищили обсяги виконаних робіт і вартість матеріалів.
СБ України у межах досудового розслідування ініціювала експертизи, які підтвердили завищення вдвічі вартості виконання контракту. Своїми діями зловмисники поставили під загрозу стабільне та безпечне функціонування мосту, Завдяки зусиллям СБУ, профільні фахівці відновили його надійну роботу.
Наразі організаторам оборудки повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
І в мене виникає цілий ряд запитань:
-А де техніко-економічне обгрунтування цього кроку?
-Скільки коштуватиме це Україні? Де взяти на це кошти?
-Коли завершиться реорганізація?
-Яка його мета?
-Що це дасть в поліпшенні керованості підгалуззю?
-Який економічний ефект отримає Україн? Коли т
очікувати результатів?
-На скільки це скоротить цикл від розробки до випуску озброєнь?
-На скільки це пришвидшить зріст якості та обсягів розроблюваних озброєнь?
-Коли вони поступлять в війська?
-Чи розроблена програма навчання майбутнього керівного складу структури та підрозділів - для вдосконалення їх координації та взаємодії?
-Чи вивчений досвід помилок в створенні холдингів в Україні?
-Бо досвід показує, що ніякого ефекту, а лише збитки, отримувала Україна від функціонування абсолютно ВСІХ, без виключення, холдингів!
Чим відрізнятиметься методологія створення, функціонування цього холдингу від попередніх, "упокоїщивхся в бозі"?
-Чи це просто шлях штучного обезцінення його активів з метою полегшення наступної прихватизації?