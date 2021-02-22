Колишні в'язні Кремля створили спільну Платформу "Звільнення в'язнів". ФОТОрепортаж

Колишні кремлівські бранці створили і незабаром презентують спільну платформу зі звільнення українців, які утримуються в місцях неволі.

Як повідомив Олег Сенцов у фейсбуці, презентація Платформи "Звільнення в'язнів" відбудеться 4 березня о 11.00 в актовому залі Київської православної богословської академії ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.

"Засновники Платформи: Олег Сенцов, Герой України Володимир Жемчугов, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Едем Бекіров, Павло Гриб, Ахтем Чийгоз, Станіслав Асєєв, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Ігор Козловський, Євген Панов, Ільмі Умеров, Микола Семена, Ісмаїл Рамазанов, Олександр Шумков, Ігор Мовенко зроблять Заяву для ЗМІ про мету і завдання Платформи, шляхи звільнення в'язнів", - йдеться в повідомленні.

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Як наголошується, в заході візьме участь предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, представники УГКЦ та мусульмани. Запрошені представники посольств.

Координатор Платформи - Ігор Гриб.





