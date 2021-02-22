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Колишні в'язні Кремля створили спільну Платформу "Звільнення в'язнів". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Колишні кремлівські бранці створили і незабаром презентують спільну платформу зі звільнення українців, які утримуються в місцях неволі.

Як повідомив Олег Сенцов у фейсбуці, презентація Платформи "Звільнення в'язнів" відбудеться 4 березня о 11.00 в актовому залі Київської православної богословської академії ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.

"Засновники Платформи: Олег Сенцов, Герой України Володимир Жемчугов, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Едем Бекіров, Павло Гриб, Ахтем Чийгоз, Станіслав Асєєв, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Ігор Козловський, Євген Панов, Ільмі Умеров, Микола Семена, Ісмаїл Рамазанов, Олександр Шумков, Ігор Мовенко зроблять Заяву для ЗМІ про мету і завдання Платформи, шляхи звільнення в'язнів", - йдеться в повідомленні.

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Як наголошується, в заході візьме участь предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, представники УГКЦ та мусульмани. Запрошені представники посольств.

Координатор Платформи - Ігор Гриб.

Колишні вязні Кремля створили спільну Платформу Звільнення вязнів 01
Колишні вязні Кремля створили спільну Платформу Звільнення вязнів 02
Колишні вязні Кремля створили спільну Платформу Звільнення вязнів 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
А ти казламорда наволоч, де харчуєшся ?
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22.02.2021 10:57
+1
Нехай щастить !!!
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22.02.2021 11:05
+1
Dobre ! Uspixu vam, Gidni Ukrainci !
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22.02.2021 11:27
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Меркель и Макрона почетными членами туда.
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22.02.2021 10:42 Відповісти
А ти казламорда наволоч, де харчуєшся ?
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22.02.2021 10:57 Відповісти
В каком городе?
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22.02.2021 11:03 Відповісти
Это понятно.А страна?
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22.02.2021 11:10 Відповісти
Так ты коцап?
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22.02.2021 11:13 Відповісти
Так тут люди общаются.
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22.02.2021 11:15 Відповісти
Ерунду написал.Подумай.
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22.02.2021 11:18 Відповісти
Чего удрал?
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22.02.2021 11:31 Відповісти
Передай куратору-у тебя уже мало времени.Запускайте другой ник😂🌷
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22.02.2021 11:40 Відповісти
Ты же в США?Какой город?
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22.02.2021 11:05 Відповісти
Грибная платформа
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22.02.2021 11:02 Відповісти
Нехай щастить !!!
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22.02.2021 11:05 Відповісти
Dobre ! Uspixu vam, Gidni Ukrainci !
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22.02.2021 11:27 Відповісти
 
 