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Фура впала з моста в річку в Чернігівській області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Поліція Чернігівщини встановлює обставин падіння вантажівки з моста в р. Десна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції в Чернігівській області.

"Сьогодні близько опівночі до поліції надійшло повідомлення, що на 137 км дороги М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі в районі села Шестовиця вантажний автомобіль пробив огородження мосту та впав у річку Десна.

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Заявник розповів диспетчеру 102, що з кабіни вантажівки ніхто не вибрався. На місце події миттєво виїхали група реагування патрульної поліції, екіпаж Управління патрульної поліції, слідчо-оперативна група, керівництво Головного управління Нацполіції в Чернігівській області", - йдеться в повідомленні.

На місце події також направилися рятувальники та водолази. Оскільки вода в річці замерзла, а вантажне авто має велику вагу, ускладнюється процес витягування транспортного засобу.

Фура впала з моста в річку в Чернігівській області 01

Слідчі відкрили провадження за статтею 286 Кримінального кодексу Украхни – порушення правил дорожнього руху.

Наразі встановлюється, хто перебував в автомобілі під час аварії. Деталі правоохоронці обіцяють повідомити пізніше.

Фура впала з моста в річку в Чернігівській області 02
Фура впала з моста в річку в Чернігівській області 03
Фото: сайт Нацполіції

Автор: Наталя Джума
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Такограф не даремно є й у ЄС жорстко слідкують за дотриманням дозволеного часу роботи водіїв.
Може бути серцевий напад але скоріше за все перевтома.
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22.02.2021 11:02 Відповісти
Чувак просто заснув. Як виявилося - назавжди. Фура впала з моста в річку в Чернігівській області - Цензор.НЕТ 198
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22.02.2021 14:26 Відповісти
Там дорога хреновая, понамерзало , и разворот с подьемом а потом со снижением, видать сложился.
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22.02.2021 11:09 Відповісти
Хз.А полуторка там еще есть?
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22.02.2021 11:13 Відповісти
удивляет!!что за лайтпланки??(такое ощущение что из папье маше сделаны)в дойчланде никогда не видел чтоб её разрывало и автомобиль уходил за её пределы??(максимум гнутся на внешнюю сторону может быть пару стоек вырывает но чтоб саму планку рвало??и автомобиль за неё уходил??) тем более на мосту!!(там как правило ещё более усиленные ставятся.)
Фура впала з моста в річку в Чернігівській області - Цензор.НЕТ 7478 Фура впала з моста в річку в Чернігівській області - Цензор.НЕТ 4863
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22.02.2021 11:42 Відповісти
Огородження з листового алюмінію, навіть вигнуте під профіль, не витримає імпульсу від удару об нього багатотонної вантажівки з причепом.
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22.02.2021 13:46 Відповісти
Я видел в Германии фуру ушедшую в лес с автомагистрали.
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22.02.2021 20:06 Відповісти
сорри!!я не доказывал что в дойчланде не может такого быть!!безусловно бывают случаи(но это и будут случаи и как правило единичные)а вот на украинских снимках это выглядит как закономерность!!(я об этом)при чём удивляет что даже легковушки их рвут. Фура впала з моста в річку в Чернігівській області - Цензор.НЕТ 2902 Фура впала з моста в річку в Чернігівській області - Цензор.НЕТ 7456
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23.02.2021 09:16 Відповісти
Впевнений що причина падіння авто з мосту ожеледиця на мосту в той час як на ділянках до мосту цього явища не спостерігається !! Ожеледиця виникає внаслідок того що холодне повітря так би мовити "піддуває" охолоджує дорожнє покриття знизу в результаті чого і виникає ця проблема. Такі аварії саме тут на цьому мосту траплялись і раніше!!
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22.02.2021 12:05 Відповісти
ВОТ ЛУЧШЕ Б МОСТ БЛИЖЕ К КИЕВУ ПОСТРОИЛИ ЧЕРЕЗ ДЕСНУ И ДАМБУ РАЗГРУЗИЛИ !!! А ТО БОЛЬШАЯ СТРОЙКА, ОКРУЖНАЯ, АЭРОПОРТ, ПРИЧАЛ...!!!
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22.02.2021 13:43 Відповісти
Невисип скоріш за все, та ще мабуть без напарника і не спав мабуть довго,
щоб більше рейсів зробити от тобі і зарплатня яку вже не витратиш...
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22.02.2021 15:21 Відповісти
 
 