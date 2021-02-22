Фура впала з моста в річку в Чернігівській області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція Чернігівщини встановлює обставин падіння вантажівки з моста в р. Десна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції в Чернігівській області.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Сьогодні близько опівночі до поліції надійшло повідомлення, що на 137 км дороги М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі в районі села Шестовиця вантажний автомобіль пробив огородження мосту та впав у річку Десна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Водій у наркотичному сп'янінні не впорався з керуванням Mercedes і травмував перехожих у Києві, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

Заявник розповів диспетчеру 102, що з кабіни вантажівки ніхто не вибрався. На місце події миттєво виїхали група реагування патрульної поліції, екіпаж Управління патрульної поліції, слідчо-оперативна група, керівництво Головного управління Нацполіції в Чернігівській області", - йдеться в повідомленні.

На місце події також направилися рятувальники та водолази. Оскільки вода в річці замерзла, а вантажне авто має велику вагу, ускладнюється процес витягування транспортного засобу.

Слідчі відкрили провадження за статтею 286 Кримінального кодексу Украхни – порушення правил дорожнього руху.

Наразі встановлюється, хто перебував в автомобілі під час аварії. Деталі правоохоронці обіцяють повідомити пізніше.





Фото: сайт Нацполіції