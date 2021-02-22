Розгорнуто мобільний госпіталь для надання допомоги хворим на COVID-19 в Івано-Франківській області, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Івано-Франківській області розгорнули мобільний госпіталь ДСНС для надання медичної допомоги хворим на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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За даними рятувальників, госпіталь укомплектований 120 койко-місцями і, згідно з табелем, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я, забезпечений устаткуванням для надання медичної допомоги хворим на COVID-19.

"Роботи з розгортання госпіталю, налаштування обладнання та систем життєзабезпечення тривають", - підкреслюється в повідомленні.

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