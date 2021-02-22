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Розгорнуто мобільний госпіталь для надання допомоги хворим на COVID-19 в Івано-Франківській області, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Здоров'я

В Івано-Франківській області розгорнули мобільний госпіталь ДСНС для надання медичної допомоги хворим на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр  ДСНС.

За даними рятувальників, госпіталь укомплектований 120 койко-місцями і, згідно з табелем, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я, забезпечений устаткуванням для надання медичної допомоги хворим на COVID-19.

"Роботи з розгортання госпіталю, налаштування обладнання та систем життєзабезпечення тривають", - підкреслюється в повідомленні.

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Розгорнуто мобільний госпіталь для надання допомоги хворим на COVID-19 в Івано-Франківській області, - ДСНС 01
Розгорнуто мобільний госпіталь для надання допомоги хворим на COVID-19 в Івано-Франківській області, - ДСНС 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
забирайте под госпиталь Буковель - раз он и стал причиной столь массового заражения...
(или каламойша против?)
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22.02.2021 12:48
+5
Докерувалися зебобіки до ручки - намети на снігу !
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22.02.2021 12:38
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Докерувалися зебобіки до ручки - намети на снігу !
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22.02.2021 12:38 Відповісти
забирайте под госпиталь Буковель - раз он и стал причиной столь массового заражения...
(или каламойша против?)
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22.02.2021 12:48 Відповісти
А пожежні до вікон сможуть швидко під'їхати, не дай Боже?
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22.02.2021 12:52 Відповісти
зашибись врачам работать будет - бегать по морозу из теплого в холодное
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22.02.2021 13:02 Відповісти
Зачем бегать, там даже канализация с водопроводом подведена. Шо, не видно?
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22.02.2021 13:32 Відповісти
и оказывать помощь пациентам медперсонал будет через канализационные трубы?
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22.02.2021 13:34 Відповісти
которых кстати я и не вижу
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22.02.2021 13:36 Відповісти
Розгорнуто мобільний госпіталь для надання допомоги хворим на COVID-19 в Івано-Франківській області, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6951
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22.02.2021 13:40 Відповісти
Похоже на какое-то ганьбище! свободных помещений не нашлось?
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22.02.2021 13:39 Відповісти
В таком госпитале можно еще и похлеще простудиться!
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22.02.2021 13:42 Відповісти
Нарид, ппц, вы доголосовались до того, шо они думают, шо даже такой бред вам зайдет на ура.
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22.02.2021 13:45 Відповісти
Українцям зараз одна дорога - на цвинтар.
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22.02.2021 13:49 Відповісти
 
 