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СБУ викрила підполковника податкової міліції, який "зливав" стратегічно важливу інформацію терористам "ДНР". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У Києві СБ України задокументувала і заблокувала злочинну діяльність посадовця державної податкової служби, який сприяв терористичній організації "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що підполковник податкової міліції Головного оперативного управління ДФС України протягом тривалого часу несанкціоновано копіював інформацію, що обробляється в автоматизованих системах.

Зловмисник передавав кураторам:

- персональні дані працівників правоохоронних та розвідувальних органів України;

- інформацію про проведені установами закупівлі, стан виконання державного оборонного замовлення;

- іншу стратегічно важливу для держави інформацію.

Правоохоронці затримали податківця за місцем проживання після переправлення таємного документа. Затримання відбувалося згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

СБУ викрила підполковника податкової міліції, який зливав стратегічно важливу інформацію терористам ДНР 01

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї), ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 328 (розголошення державної таємниці) Кримінального кодексу України.

Також читайте: Колишнього співробітника СБУ підозрюють у співпраці з терористами "ДНР", - Офіс Генпрокурора

Проведено обшуки за місцем проживання, роботи та імовірних місць зберігання доказів протиправної діяльності. У ході слідчих дій вилучено технічні прилади та документи, які беззаперечно підтверджують злочинну діяльність підозрюваного.

СБУ викрила підполковника податкової міліції, який зливав стратегічно важливу інформацію терористам ДНР 02

До суду внесено клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Операція проводилась спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань та співробітниками Головного управління власної безпеки ДФС України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Також дивіться: СБУ викрила терористку "ЛНР", яка коригувала обстріли українських позицій у 2014 році. ФОТО

СБУ викрила підполковника податкової міліції, який зливав стратегічно важливу інформацію терористам ДНР 03
СБУ викрила підполковника податкової міліції, який зливав стратегічно важливу інформацію терористам ДНР 04
СБУ викрила підполковника податкової міліції, який зливав стратегічно важливу інформацію терористам ДНР 05
Фото: сайт СБУ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+34
У меня есть данные ещё на одну сепаршу, прошу СБУ предпринять меры СБУ разоблачила подполковника налоговой милиции, который "сливал" стратегически важную информацию террористам "ДНР" - Цензор.НЕТ 4119
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22.02.2021 14:00
+13
Шото подсобка бомжацкая какая то. То точно подполковник налоговой?
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22.02.2021 14:00
+5
Расстрелять к чертям собачьим! Хватит читаться, у предателей должен быть животный страх! Только страх за свою жизнь прекратит этот беспредел!
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22.02.2021 14:04
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Гад .
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22.02.2021 13:58 Відповісти
Пересилав гад сєпарам інформацію, кого можна взяти за дупіту із українських високопосадовців за корупцію?
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22.02.2021 14:05 Відповісти
Откуда у налоговика были данные разведовательных органов Украины?
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22.02.2021 13:59 Відповісти
Так разведчики тоже налоги платят
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22.02.2021 14:08 Відповісти
У меня есть данные ещё на одну сепаршу, прошу СБУ предпринять меры СБУ разоблачила подполковника налоговой милиции, который "сливал" стратегически важную информацию террористам "ДНР" - Цензор.НЕТ 4119
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22.02.2021 14:00 Відповісти
Я вообще живу в окружении сепаров,как и весь юго-восток.Никто никого не задержит,СБУ нужен бизнес,а не сепары
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22.02.2021 15:39 Відповісти
Шото подсобка бомжацкая какая то. То точно подполковник налоговой?
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22.02.2021 14:00 Відповісти
А для чого йому апартаменти?
Він же ж збирався звідси звалити чи до сепарів чи в кацапію.
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22.02.2021 14:12 Відповісти
О, еще одного таксиста (а то и двоих !) зелепетух сможет вернуть на родину из дамбабвы в рамках благотворительной акции "тамжинашилюди" )
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22.02.2021 14:03 Відповісти
Расстрелять к чертям собачьим! Хватит читаться, у предателей должен быть животный страх! Только страх за свою жизнь прекратит этот беспредел!
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22.02.2021 14:04 Відповісти
Из податковой?
Завтра віпустят. Откупится.
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22.02.2021 14:04 Відповісти
через год-полтора..с компенсацией 2-3 лимончика... СБУ разоблачила подполковника налоговой милиции, который "сливал" стратегически важную информацию террористам "ДНР" - Цензор.НЕТ 3009
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22.02.2021 14:06 Відповісти
Пещерный суд даст 15 лет условно
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22.02.2021 14:06 Відповісти
И с отсрочкой условного срока еще на 15 лет.
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22.02.2021 14:13 Відповісти
при попытке к бегству ..маслину ! На нет и суда нет
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22.02.2021 14:41 Відповісти
молодці
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22.02.2021 14:04 Відповісти
Походу США слили разведданные, это уже третье задержание за 10 дней и походу далеко не последнее.

Таким особам светит от 10 лет с конфискацией.
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22.02.2021 14:08 Відповісти
В условиях военной агрессии против нас, можно и вмн.
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22.02.2021 14:14 Відповісти
а статью об измене родине уже отменили? там по-моему светило сразу 15 с конфискацией. и тут по моему все признаки налицо.
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22.02.2021 20:58 Відповісти
Сейчас многие русские агенты побегут с Украины, нужно брать уже сейчас или брать при переходе границы.
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22.02.2021 14:10 Відповісти
Конкуруюча фірма. Мабуть наші спецушніки тарифи для росіян за держтаємниці підняли дуже високо і ті почали шукати інформаторів подешевше
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22.02.2021 14:12 Відповісти
Расстрелять к чертям собачьим! Хватит читаться, у предателей должен быть животный страх! Только страх за свою жизнь прекратит этот беспредел!
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22.02.2021 14:14 Відповісти
Я думаю в Украине работают секретные службы типа ФБР или что то подобное, про какие никакие СБУ даже не знают, может знает Зеленский и от силы ещё пару человек.
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22.02.2021 14:14 Відповісти
Гм, налоговый мусор - сепар, имеет право на ношение огнестрела. А вы, дорогие платники податків - ніт. Театр абсурда...
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22.02.2021 14:15 Відповісти
Нам и не надо, потому что пьяные неадекваты начнут бегать по улицам с оружием.
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22.02.2021 14:17 Відповісти
Что то затихло дело с закрытием коллаборант канала "НАШ".
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22.02.2021 14:16 Відповісти
подполковник налоговой милиции Главного оперативного управления ГФС УкраиныИсточник: https://censor.net/ru/p3249322

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СБУ разоблачила подполковника налоговой милиции, который "сливал" стратегически важную информацию террористам "ДНР" - Цензор.НЕТ 5642 Щось для такої посади та звання помешкання як у алконавта: "витерта" підлога, вікна, ліжко та обої а-ля СРСР. Навіть для "явки" помешкання "не по чину"...Знов якись "Фунт" від СБУ у стилі "вбивця бабченка"?
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22.02.2021 14:17 Відповісти
Удостоверение действительно до 31.12.2020 г., дождался пенсии и слил инфу.
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22.02.2021 14:17 Відповісти
мытарская "работа" у нас в стране считается особо вредным производством и поэтому их отправляют на очень хорошую пенсию в 45 лет.
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22.02.2021 14:30 Відповісти
Я думал что в 40, пашут бедные до последнего переданного врагам файла СБУ викрила підполковника податкової міліції, який "зливав" стратегічно важливу інформацію терористам "ДНР" - Цензор.НЕТ 5284.
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22.02.2021 15:32 Відповісти
Полковник налоговой милиции живет в такой убитой квартире?!
Или он всю жизнь был святым, а под конец службы пустился во все тяжкие?
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22.02.2021 14:23 Відповісти
треба дивитися на квартиру дітей, коханки, загородний домік на маму.
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22.02.2021 15:59 Відповісти
а мама любить "скорость" СБУ викрила підполковника податкової міліції, який "зливав" стратегічно важливу інформацію терористам "ДНР" - Цензор.НЕТ 6532
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22.02.2021 16:08 Відповісти
фанткстика !!!
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22.02.2021 14:27 Відповісти
онжыдеть . он просто хотел мыролюбно нареформировать немного баблишка.
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22.02.2021 14:28 Відповісти
зарабатывал на пластиковые окна и ламинат
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22.02.2021 14:29 Відповісти
А хто призначає тих зрадників на керівні посади?! Такі ж зрадники, тільки рангом вище.
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22.02.2021 16:02 Відповісти
 
 