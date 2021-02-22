У Харкові вшанували пам'ять жертв теракту біля Палацу спорту. ФОТОрепортаж

Жителі Харкова і гості міста зібралися біля пам'ятного знака біля Палацу спорту, щоб вшанувати пам'ять загиблих під час теракту 22 лютого 2015 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

22 лютого 2015 року в Харкові відбулася хода на підтримку єдності України. Активісти почали ходу від Палацу Спорту, вишикувалися в колону і рушили в напрямку площі Свободи. Біля колони пролунав вибух. Російські найманці, недалеко від того місця, де мала проходити хода, заклали вибухівку і в певний момент - підірвали її.

Смертельні поранення дістали 4 людини, серед них - 15-річний Данило Дідік. Російські терористи таким чином помстилися жителям Харкова за їхній український вибір.

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З того моменту минуло шість років. Сьогодні на тому ж місці, знову зібралися жителі Харкова, гості міста, щоб вшанувати пам'ять українців, які виступили проти російських окупантів і ціною власного життя, зберегли для свого міста свободу.

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції Гідності стався вибух. Унасілідок теракту загинуло двоє людей (зокрема один із координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), було поранено 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні. Зокрема, 15-річний школяр Данило Дідік.

За фактом вибуху до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про порушення кримінальної справи за ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт).

26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітниками Служби безпеки України затримано трьох жителів області за підозрою в здійсненні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

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22 квітня 2015 року обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського райсуду Харкова.

У 2019 році суд визнав винними в теракті трьох харків'ян - Володимира Дворникова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова. 28 грудня їм призначили покарання у вигляді довічного ув'язнення і звільнили з-під варти в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб.

Вирок ще не набув чинності - обвинувачені його оскаржать. Харківський апеляційний суд відкрив апеляційне провадження. Як звільнені під час обміну братимуть участь у засіданнях, наразі не відомо.