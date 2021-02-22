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Нацполіція (13914) стрілянина (1677) Харків (3873) аптека (70)

Біля аптеки в Харкові стріляли через те, що провізори без рецепта продали препарати від кашлю. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Провізори без рецепта продали препарат, який мали відпускати лише за рецептом. Коли покупці почали знімати співробітників аптеки на мобільні телефони, до приміщення під'їхали близько 30 осіб. Закінчилося все стріляниною.

Інцидент стався напередодні ввечері на околиці Харкова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації обласної поліції.

"Кілька чоловіків зайшли в приміщення і придбали два блістери медичного препарату без рецепта лікаря. Потім зазначені особи почали знімати дії провізорів на мобільні телефони, ображати їх і блокувати роботу аптеки. Через деякий час біля аптеки зібралися близько 30 громадян. Вони намагалися із застосуванням фізичної сили вигнати відвідувачів аптеки

Все закінчилося стріляниною. Був пошкоджений автомобіль - в поліції не уточнюють, якій зі сторін конфлікту він належав.

Поліцейські затримали 20 осіб віком від 25 до 40 років.

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Слідчі відкрили 2 провадження - про хуліганство (від 3 до 7 років позбавлення волі) і про незаконний збут лікарських засобів (до 3 років позбавлення волі).

Біля аптеки в Харкові стріляли через те, що провізори без рецепта продали препарати від кашлю 01
Біля аптеки в Харкові стріляли через те, що провізори без рецепта продали препарати від кашлю 02
Біля аптеки в Харкові стріляли через те, що провізори без рецепта продали препарати від кашлю 03
Біля аптеки в Харкові стріляли через те, що провізори без рецепта продали препарати від кашлю 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+27
Аптека-точка продажи нарикам.Прибывшие -крыша.
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22.02.2021 15:59
+12
походу, там не только от кашля препараты продавали...
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22.02.2021 16:00
+12
Как я прекрасно понимаю: это популярное лекарство от кашля- с кодеином, в составе его. Трижды проклятые наркоши... Мне надоело убирать шприцы и упаковки таблеточные из под дверей моего гаража. Молодняк наш- конченный, наглухо. Судьба- печальна. Будущего- нет.
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22.02.2021 16:02
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Аптека-точка продажи нарикам.Прибывшие -крыша.
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22.02.2021 15:59 Відповісти
роздати всім українцям зброю - купляти ліки буде нааааааабаааааагато цікавіше Біля аптеки в Харкові стріляли через те, що провізори без рецепта продали препарати від кашлю - Цензор.НЕТ 7971
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22.02.2021 20:21 Відповісти
Какие честные люди в Харькове живут! А также зоркие, с хорошим слухом и фармакологически подкованные
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22.02.2021 16:00 Відповісти
А где честные живут? Рядом с аптекой в Харькове стреляли из-за того, что провизоры без рецепта продали препараты от кашля - Цензор.НЕТ 6930
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22.02.2021 16:03 Відповісти
В Харькове Біля аптеки в Харкові стріляли через те, що провізори без рецепта продали препарати від кашлю - Цензор.НЕТ 9865 Зоркие тоже там Біля аптеки в Харкові стріляли через те, що провізори без рецепта продали препарати від кашлю - Цензор.НЕТ 9865
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22.02.2021 16:10 Відповісти
Я считал, что только во Львове. Біля аптеки в Харкові стріляли через те, що провізори без рецепта продали препарати від кашлю - Цензор.НЕТ 6465
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22.02.2021 16:13 Відповісти
походу, там не только от кашля препараты продавали...
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22.02.2021 16:00 Відповісти
Наверняка там ещё продавали йод, бинты, перчатки, презервативы, дистиллированную воду и спирт. Рядом с аптекой в Харькове стреляли из-за того, что провизоры без рецепта продали препараты от кашля - Цензор.НЕТ 4090
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22.02.2021 16:05 Відповісти
Та мабуть ще й гумками торгували..
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22.02.2021 17:34 Відповісти
Как я прекрасно понимаю: это популярное лекарство от кашля- с кодеином, в составе его. Трижды проклятые наркоши... Мне надоело убирать шприцы и упаковки таблеточные из под дверей моего гаража. Молодняк наш- конченный, наглухо. Судьба- печальна. Будущего- нет.
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22.02.2021 16:02 Відповісти
Прибирайте мовчки, а то гараж ці падли підпалять Біля аптеки в Харкові стріляли через те, що провізори без рецепта продали препарати від кашлю - Цензор.НЕТ 3500
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22.02.2021 16:17 Відповісти
Не смог молчать. Когда менты прочесывали местность, в количестве 7(семеро), позавчера, то я подошел и уведомил: тут этих тварей уже две недели или более- точно нет, ни единого. Они куда-то переместились. Куда- не знаю. Но- точно переместились. Это- результат моих личных наблюдений. Лейтенант поблагодарил. Благодарность сия- ничто, я же понимаю всё... А гараж придется покрасить. Он весь исписан электронными адресами тварей, где можно заказать всё что угодно. Любую наркоту.
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22.02.2021 16:32 Відповісти
Ерунда. Всегда было, что часть населения деградирует.
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22.02.2021 16:33 Відповісти
Да-да... ерунда. Всегда так было. Да-да... Странно, такую Огромную часть, я в своем поколении- не упомню.
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22.02.2021 16:35 Відповісти
Это что же за такое ангельское поколение? Эпохи вкусного пломбира?
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22.02.2021 16:41 Відповісти
Нет, эпохи начала и окончания Афгана.
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22.02.2021 16:45 Відповісти
Как раз, самые "алкогольные" годы и начало эпидемии опиатной наркомании. Так что если в окружении таких не было, это еще ни о чем не говорит.
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22.02.2021 17:19 Відповісти
В 1983-м только в армии впервые увидел как курят коноплю. Да, наверное были и морфинисты, но об их существовании узналось намного позднее. Узбеки "нас" жрали, его в посылках присылали. Пьянство было массовым, это правда, наркошей было очень мало.
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22.02.2021 21:45 Відповісти
Интересно. А город какой?
Я больше про то что какое поколение не возьми - предыдущее поколение будет рассказывать что вот эти молодые точно приведут к гибели человечества. И что в любом поколении и в любой стране, есть определенный процент людей который будет деградировать.
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22.02.2021 22:30 Відповісти
Киев, Лесной массив и Воскресенка. Но речь не о поругании нынешнего поколения, просто в те годы, вместо шприцов, под гаражем валялась бы пустая стеклотара. Ну и жизнь становится более прагматичной и сантиментов в ней с каждым новым поколением все меньше. Хорошо, плохо, не знаю..
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22.02.2021 22:42 Відповісти
Враги сожгли родную хату.....
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22.02.2021 16:08 Відповісти
Провизоры? Біля аптеки в Харкові стріляли через те, що провізори без рецепта продали препарати від кашлю - Цензор.НЕТ 9829
Біля аптеки в Харкові стріляли через те, що провізори без рецепта продали препарати від кашлю - Цензор.НЕТ 6716
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22.02.2021 16:12 Відповісти
Аптечна мафія зара найбільший конкурент наркомафії.
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22.02.2021 16:15 Відповісти
дочернее предприятие....
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22.02.2021 16:19 Відповісти
А може й так Біля аптеки в Харкові стріляли через те, що провізори без рецепта продали препарати від кашлю - Цензор.НЕТ 2056
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22.02.2021 16:22 Відповісти
Кодтерпін IC
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22.02.2021 16:26 Відповісти
и эти люди хотят легализации ношения оружия
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22.02.2021 16:27 Відповісти
Многие люди долгие годы ездят в разные места.....

разговор ни о чем.
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22.02.2021 16:28 Відповісти
Кляті провокатори,на дівчать продавчинь,фармацевтів наїхали,до хозяїв ідіть знімати,очко жим-жим,активісти хренові,там швидко його порвуть ,ато лізуть ,продавчинь,які по 12 годин на ногах ,провокувати,козли.
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22.02.2021 16:37 Відповісти
не читая сказать можно точно - лучше бы застрелились..
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22.02.2021 16:59 Відповісти
Харків став кримінальним містом,от тільки ще добкіна мером і повний комплект!
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22.02.2021 18:00 Відповісти
Там же кернес мер!
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22.02.2021 18:30 Відповісти
от я старий став. і не знав що в ліках від кашлю є наркота. так ось чому іх так рекламують. а я алтейкою лікуюсь. мабуть теж якась зараза.
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22.02.2021 21:08 Відповісти
Наркомафия рулит - полиция крышует, ничего не изменилось за 30 лет, дальше будет хуже
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23.02.2021 08:19 Відповісти
 
 