П'яний водій на "Форді" збив двох пішоходів на Волині: хлопець загинув, дівчина в лікарні, - поліція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Правоохоронці з'ясовують обставини летальної ДТП в Ковельському районі на Волині. Водія затримали. Триває слідство.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сектор комунікації поліції Волинської області, автопригода сталася в суботу, 20 лютого, на автодорозі в селі Білин Ковельського району.
За кермом автомобіля Ford перебував 35-річний житель району. Керуючи транспортним засобом в стані сп'яніння, водій скоїв наїзд на пішоходів, які перебували за межами проїжджої частини.
В результаті ДТП 17-річний житель Ковельського району загинув на місці. Ще одну постраждалу, 15-річну дівчину, з тілесними ушкодженнями доставили до відділення травматології Ковельської районної лікарні.
Водія затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу - утримання під вартою.
Триває слідство.
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"Тому і написали бо постійно лише дебіли на бляхах збивають, троха розбавляють новини..."
А раз писали то мабуть на якійсь підставі, тому вас і попрохав дати таку статистику.
Так і скажіть що статистики в мене нема, а то шо вище писав так то я просто так брякнув, ну тіпа повітря іспортіл по прівичке, а зараз чи кловуна ізображаю чи ідіота, решіл прікальнуцца
каждый день погибшие на дорогах , власть не делает ничего , даже виновных на реальные сроки не закрывает