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П'яний водій на "Форді" збив двох пішоходів на Волині: хлопець загинув, дівчина в лікарні, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Правоохоронці з'ясовують обставини летальної ДТП в Ковельському районі на Волині. Водія затримали. Триває слідство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сектор комунікації поліції Волинської області, автопригода сталася в суботу, 20 лютого, на автодорозі в селі Білин Ковельського району.

За кермом автомобіля Ford перебував 35-річний житель району. Керуючи транспортним засобом в стані сп'яніння, водій скоїв наїзд на пішоходів, які перебували за межами проїжджої частини.

В результаті ДТП 17-річний житель Ковельського району загинув на місці. Ще одну постраждалу, 15-річну дівчину, з тілесними ушкодженнями доставили до відділення травматології Ковельської районної лікарні.

Водія затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу - утримання під вартою.

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Триває слідство.

Пяний водій на Форді збив двох пішоходів на Волині: хлопець загинув, дівчина в лікарні, - поліція 01
Пяний водій на Форді збив двох пішоходів на Волині: хлопець загинув, дівчина в лікарні, - поліція 02
Пяний водій на Форді збив двох пішоходів на Волині: хлопець загинув, дівчина в лікарні, - поліція 03

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Ну главное что не *евробляха*. Иначе бы сейчас срача на 5 страниц было бы. Ну как вам ваша антиаварийная рехворма, где за непристегнутые ремень наказывают строже чем за пьянство? За пьянство вам дадут три попытки прежде чем наказать по всей строгости до конфискации авто или водительских прав. А так на первый раз $500 штраф если поймают. А если поймают то отпустят по звонку свыше.
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22.02.2021 16:42
+2
Фокус вагон
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22.02.2021 16:48
+2
Форд впринципе гавно кроме раптора мустанга и эксплорера
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22.02.2021 16:58
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Мне неприятно это видеть. Почти мой "Форд-Куга". Только это, похоже- американский вариант "Эскейп". Цвет- такой же, как и мой. Что ж ты так, водила??? Людей погубил... В этом "Форде"- всё прекрасно. Он- умница. А вот ты, водила- мудак.
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22.02.2021 16:41 Відповісти
Фокус вагон
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22.02.2021 16:48 Відповісти
Не похож. Это Фокус- был "Форд-Куга-1". Это- реально-гавно. Второй- совсем иное дело.
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22.02.2021 16:53 Відповісти
Форд впринципе гавно кроме раптора мустанга и эксплорера
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22.02.2021 16:58 Відповісти
А-а-а-а-а-а... у нас крутой. Такой крутой, что не имеет двже понятия о "Форд-Бронко" и считает сраный "Эксрлориер" лучше его, даже не упоминая. Свободен, икзперд, мля.
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22.02.2021 17:00 Відповісти
Форд Бронко второй серии толковые были.
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22.02.2021 18:39 Відповісти
эдж также потянет,,)))
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22.02.2021 22:54 Відповісти
П'яний водій на "Форді" збив двох пішоходів на Волині: хлопець загинув, дівчина в лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 3567
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22.02.2021 17:23 Відповісти
П'яний водій на "Форді" збив двох пішоходів на Волині: хлопець загинув, дівчина в лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 1280
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22.02.2021 17:25 Відповісти
Ну, этого гавна я даже ни разу не встречал. Хотя- он реально укладывается в фотку, которая в новости. То есть- точно он. Реально, ни разу не встречал, только на моем фордовском автосервисе мне говорили, что такая хрень- есть, где-то в Европе.
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22.02.2021 17:42 Відповісти
4-дверный, 3-й факус
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22.02.2021 23:01 Відповісти
угомонитесь, знатоки...))) это фокус3, хэтч.. всго лишь...)))
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22.02.2021 22:58 Відповісти
какой такой фьорд кукуха? ты о чем?
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22.02.2021 16:51 Відповісти
Это ты о чем. детка?
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22.02.2021 16:52 Відповісти
о том что на фотке машина очень похожа на старинный фьорд факус
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22.02.2021 16:53 Відповісти
Человеческий детеныш, чтобы это утверждать надо сравнить подвеску "Куги-1" и "Куги-2". Воочию сравнить. Потом- болтать.
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22.02.2021 16:55 Відповісти
Там же начебто написано: "почти, как мой "Куга". Пьяный водитель на Ford сбил двух пешеходов на Волыни: парень погиб, девушка в больнице, - полиция - Цензор.НЕТ 4960
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22.02.2021 16:52 Відповісти
Ну главное что не *евробляха*. Иначе бы сейчас срача на 5 страниц было бы. Ну как вам ваша антиаварийная рехворма, где за непристегнутые ремень наказывают строже чем за пьянство? За пьянство вам дадут три попытки прежде чем наказать по всей строгости до конфискации авто или водительских прав. А так на первый раз $500 штраф если поймают. А если поймают то отпустят по звонку свыше.
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22.02.2021 16:42 Відповісти
Откуда инфа что не бляха????!!очень даже прхоже
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22.02.2021 16:59 Відповісти
Если бы бляха то об етом в первую очередь бы тебе написали для большего хайпа. А так видишь, новость уже 40 минут висит а возмущенных коментаторов нету. Вроде как так и надо.
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22.02.2021 17:07 Відповісти
Тому і написали бо постійно лише дебіли на бляхах збивають, троха розбавляють новини...
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22.02.2021 17:23 Відповісти
Так *евробляхи* сбивают людей или дебилы которым мусора продали права сбивают людей на *евробляхах*? Как всегда виноваты автомобили а не мусора торгующие направо и налеко водительскими удостоверениями за $300-400? Хотя даже если верить статистике то мусора и чиновники больше сбили людей чем *евробляхеры*
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22.02.2021 17:48 Відповісти
у вас є статистика скажімо за 2020р. по ДТП з бляхами і не з бляхами? Якщо є дайте нам ми подивимось.
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22.02.2021 19:09 Відповісти
Давайте вашу переглянемо спочатку, аде ДТП з бляхами у нашому місті 75% точно...
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22.02.2021 19:19 Відповісти
Кого нашу ви переглянете? В нас немає статистики, то ж ви писали ось це:
"Тому і написали бо постійно лише дебіли на бляхах збивають, троха розбавляють новини..."
А раз писали то мабуть на якійсь підставі, тому вас і попрохав дати таку статистику.
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22.02.2021 21:58 Відповісти
Я сказав давайте вашу спочатку переглянемо а не "кого нашу" ти сказав давайте а не "попрохав")) євробляхарі у більшості бидло і контрабасери...
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22.02.2021 22:04 Відповісти
Я вічливо звернувся до вас на ви і попрохав статистику, а ви намагаєтесь розвести тут клоунаду.
Так і скажіть що статистики в мене нема, а то шо вище писав так то я просто так брякнув, ну тіпа повітря іспортіл по прівичке, а зараз чи кловуна ізображаю чи ідіота, решіл прікальнуцца
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22.02.2021 22:11 Відповісти
Я ще більш ввічливіше за вас відповів, просто у вас нестача IQ і ви не дуже розумієте що вам відповідають...)))
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22.02.2021 22:16 Відповісти
З цим дегенератами потрібно щось робити! Може примусово пристрій в кожний автомобіль який відразу вимикає всі системи якщо водій випив хоть чарку? Вже звикли паском чіплятися. Звикнуть і в "дірку" дихати! П'яний водій на "Форді" збив двох пішоходів на Волині: хлопець загинув, дівчина в лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 3819
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22.02.2021 17:24 Відповісти
водилу- сученка на кол , или сжечь вместе с машиной ,
каждый день погибшие на дорогах , власть не делает ничего , даже виновных на реальные сроки не закрывает
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22.02.2021 17:44 Відповісти
помогли новые штрафы?
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22.02.2021 18:40 Відповісти
ГОСПОДИ !! ДОПОКИ ПЯНЬ БУДЕ УБИВАТИ ТА КАЛІЧИТИ ЛЮДЕЙ ????
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22.02.2021 20:54 Відповісти
пьянь сраная, таких лишать прав навсегда, чтоб другим неповадно было.
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22.02.2021 22:14 Відповісти
Тут че одни дебилы собрались ,вы о чем тут олени рассуждаете?Какие нах евробляхи П'яний водій на "Форді" збив двох пішоходів на Волині: хлопець загинув, дівчина в лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 1663
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23.02.2021 01:35 Відповісти
 
 