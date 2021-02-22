СБУ на Луганщині виявила два закладені диверсантами в 2014-му схрони з гранатами і вибухівкою. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України виявила в Луганській області два приховані арсенали із засобами ураження. За оперативною інформацією, схрони заклали в 2014 році учасники незаконних збройних формувань.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, в створенні схрону брали участь "бойовики диверсійної угруповання, причетного до мінування декількох мостів у Луганській і Донецькій областях".

Так, з покинутої будівлі неподалік скляного заводу в Лисичанську правоохоронці вилучили:

- 10 тротилових шашок загальною вагою 4 кг,

- реактивну протитанкову гранату РПГ-18,

- електродетонатор,

- 7 артилерійських снарядів,

- 7 гранатометних пострілів ВОГ-17 та ВОГ-25,

- 14 бойових гранат різних модифікацій.

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З іншого тайнику, облаштованого у лісосмузі між селищами Біла Гора та Устинівка Попаснянського району, виявлено:

- 3 тротилові шашки загальною вагою понад кілограм,

- артилерійський снаряд калібру 152 мм,

- три гранати Ф-1,

- 500 набоїв різного калібру.

За обома фактами вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Вилучали засоби ураження спільно з підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій.









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