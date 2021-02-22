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СБУ на Луганщині виявила два закладені диверсантами в 2014-му схрони з гранатами і вибухівкою. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України виявила в Луганській області два приховані арсенали із засобами ураження. За оперативною інформацією, схрони заклали в 2014 році учасники незаконних збройних формувань.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, в створенні схрону брали участь "бойовики диверсійної угруповання, причетного до мінування декількох мостів у Луганській і Донецькій областях".

Так, з покинутої будівлі неподалік скляного заводу в Лисичанську правоохоронці вилучили:

- 10 тротилових шашок загальною вагою 4 кг,

- реактивну протитанкову гранату РПГ-18,

- електродетонатор,

- 7 артилерійських снарядів,

- 7 гранатометних пострілів ВОГ-17 та ВОГ-25,

- 14 бойових гранат різних модифікацій.

Також читайте: Протитанкові гранати і сотні набоїв: СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон найманців РФ. ФОТОрепортаж

З іншого тайнику, облаштованого у лісосмузі між селищами Біла Гора та Устинівка Попаснянського району, виявлено:

- 3 тротилові шашки загальною вагою понад кілограм,

- артилерійський снаряд калібру 152 мм,

- три гранати Ф-1,

- 500 набоїв різного калібру.

За обома фактами вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Вилучали засоби ураження спільно з підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій.

СБУ на Луганщині виявила два закладені диверсантами в 2014-му схрони з гранатами і вибухівкою 01
СБУ на Луганщині виявила два закладені диверсантами в 2014-му схрони з гранатами і вибухівкою 02
СБУ на Луганщині виявила два закладені диверсантами в 2014-му схрони з гранатами і вибухівкою 03
СБУ на Луганщині виявила два закладені диверсантами в 2014-му схрони з гранатами і вибухівкою 04

Смотрите также: Более 1600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов: в Мариуполе обнаружен огромный тайник с оружием и боеприпасами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Интересно зачем артиллерийские снаряды 152 калибра диверсантам? С рогатки их запускать собирались?
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22.02.2021 17:18 Відповісти
Нет деточка, это для фугаса. Посмотри "повелитель бурь".
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22.02.2021 17:22 Відповісти
дядя , у разведки, и дрг полно штатных средств , и таскать офс - так себе затея , по фильмам выводы не делай
да и нет их на фото , там муха и от 42 ( могу ошибатся ) несколько снарядов
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22.02.2021 17:34 Відповісти
значит это была не дрг, а инопланетяне.
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22.02.2021 19:05 Відповісти
уже ошибся ..(((- это 37мм патроны для зенитной спарки)
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22.02.2021 23:22 Відповісти
валера , 37 - таких нет , есть 27 от 13той ( но это не точно )
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23.02.2021 16:28 Відповісти
Основа для самодельногр взрывного устройства...Фугас
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22.02.2021 17:36 Відповісти
Похожо "добро" уже пропало...закладчики видимо давно общаются с кобздоном... выглядит все очень бесхозным....
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22.02.2021 17:36 Відповісти
Погода на фотографиях на зимнюю как-то совсем не тянет, халтура...)))
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22.02.2021 19:04 Відповісти
в данный момент на Луганщине весь снег сошел. Знакомые там служат, только сегодня обсуждали.
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22.02.2021 19:06 Відповісти
 
 