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На Рівненщині чиновник ДПС упіймався на хабарі 150 тис. грн за зниження штрафу, - ДБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На Рівненщині чиновник ДПС упіймався на хабарі 150 тис. грн за зниження штрафу, - ДБР. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали під час одержання хабаря начальника одного з управлінь ГУ ДПС у Рівненській області та посередника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Оперативні працівники ДБР встановили, що чиновник вимагав 150 тис. гривень за зменшення на 400 тис. грн розміру штрафних санкцій за недоліки, виявлені в ході перевірки одної із заправних станцій на території Рівненської області та нестворення штучних перешкод у подальшій господарській діяльності.

19 лютого податківця разом із посередником затримали після передачі обумовленого хабаря в сумі 120 тис. гривень.

На Рівненщині чиновник ДПС упіймався на хабарі 150 тис. грн за зниження штрафу, - ДБР 01

На Рівненщині чиновник ДПС упіймався на хабарі 150 тис. грн за зниження штрафу, - ДБР 02

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На Рівненщині чиновник ДПС упіймався на хабарі 150 тис. грн за зниження штрафу, - ДБР 03

Проведено обшуки в службових кабінетах Головного управління ДПС у Рівненській області та за місцем проживання фігурантів.

На Рівненщині чиновник ДПС упіймався на хабарі 150 тис. грн за зниження штрафу, - ДБР 04
На Рівненщині чиновник ДПС упіймався на хабарі 150 тис. грн за зниження штрафу, - ДБР 05

Двом особам повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди посадовою особою за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років із конфіскацією майна.
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а-ха) если заложила АЗС то проверят еще раз и мало не покажется.
А деятель выйдет завтра под залог 5000 грн. Если уже не вышел
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22.02.2021 19:37 Відповісти
Поэтому и лиц не показывают.
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22.02.2021 20:00 Відповісти
 
 