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Водій вантажівки, яка впала з моста в Десну на Чернігівщині, загинув, - МВС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Рятувальники Держслужби України з НС підняли з річки Десна на Чернігівщині разом із загиблим водієм вантажний автомобіль, який впав у неї з моста близько опівночі 22 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку МВС України.

"На автодорозі М-01 "Київ-Чернігів-Нові Яриловичі" біля с. Шестовиця Чернігівського району вантажний автомобіль із причепом "Mercedes-Benz Actros", зруйнувавши конструктивні елементи огорожі моста і відбійника, впав із майже 20-метрової висоти в р.Десна і частково затонув. Водій 1990 року народження, громадянин Турецької республіки, загинув", - сказано в повідомленні.

Згідно з інформацією, рятувальники розчистили берег річки, водолази ДСНС обстежили затонулий транспортний засіб, закріпили троси і за допомогою автокрана й автомобіля "КрАЗ" витягли з води вантажівку із загиблим водієм.

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Водій вантажівки, яка впала з моста в Десну на Чернігівщині, загинув, - МВС 01
Водій вантажівки, яка впала з моста в Десну на Чернігівщині, загинув, - МВС 02
Водій вантажівки, яка впала з моста в Десну на Чернігівщині, загинув, - МВС 03
Водій вантажівки, яка впала з моста в Десну на Чернігівщині, загинув, - МВС 04
Водій вантажівки, яка впала з моста в Десну на Чернігівщині, загинув, - МВС 05
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Топ коментарі
+3
Ну так тільки придурки як ти можуть вважати що по ожеледі на мосту

у той час катався велосепидист чи по мосту йшов хтось у кедах.
ШО ТИ КУРИШ І НАВІЩО ?
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22.02.2021 23:07
+2
Отчет полиции...у них своя атмосфера...
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22.02.2021 20:31
+1
Этот мент в проруби точно не водолаз.
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22.02.2021 21:02
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с помощью автокрана и автомобиля "КрАЗ" изъяли из воды грузовик...
изъяли
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22.02.2021 20:19 Відповісти
Отчет полиции...у них своя атмосфера...
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22.02.2021 20:31 Відповісти
странно, что не "прибор для перевозки грузов, похожий на самоходную повозку (грузовик)". обычно они такое вот дерьмо пишут
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23.02.2021 04:16 Відповісти
Це ж надо... Все таки без напарника водій їхав, 100% не спав довго...
Любов до срібла, ось розплата.
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22.02.2021 20:32 Відповісти
Дооо?
а может любовь к водке, или к шоколаду? А может пьяный ездун на велике выскочичи? Или просто придурок на кедах?
ты что, Ванг, или Нострадама чтоб утверждать как было?
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22.02.2021 20:46 Відповісти
Ну так тільки придурки як ти можуть вважати що по ожеледі на мосту

у той час катався велосепидист чи по мосту йшов хтось у кедах.
ШО ТИ КУРИШ І НАВІЩО ?
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22.02.2021 23:07 Відповісти
Так там мост километровый? а перед мостом не мог никто лезть под колеса. И да - а что, "непридурок", никто на мосту точно не мог быть? Может там где ты живешь никто и бычка не кинет вне урны, даже если его к ней нести 5км., да? Водій вантажівки, яка впала з моста в Десну на Чернігівщині, загинув, - МВС - Цензор.НЕТ 106
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23.02.2021 17:51 Відповісти
Брєд якийсь пишешь...інтернет є - почитай про водіїв дальнобоїв і не позорься.
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24.02.2021 00:31 Відповісти
Хай спочиває з Богом. Турки- наші довготривалі союзники. Жаль.
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22.02.2021 21:01 Відповісти
Этот мент в проруби точно не водолаз.
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22.02.2021 21:02 Відповісти
Турки часто за рулем бухие в рот напихают приправы одной и жуют
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22.02.2021 21:20 Відповісти
 
 