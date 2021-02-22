Водій вантажівки, яка впала з моста в Десну на Чернігівщині, загинув, - МВС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Рятувальники Держслужби України з НС підняли з річки Десна на Чернігівщині разом із загиблим водієм вантажний автомобіль, який впав у неї з моста близько опівночі 22 лютого.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку МВС України.
"На автодорозі М-01 "Київ-Чернігів-Нові Яриловичі" біля с. Шестовиця Чернігівського району вантажний автомобіль із причепом "Mercedes-Benz Actros", зруйнувавши конструктивні елементи огорожі моста і відбійника, впав із майже 20-метрової висоти в р.Десна і частково затонув. Водій 1990 року народження, громадянин Турецької республіки, загинув", - сказано в повідомленні.
Згідно з інформацією, рятувальники розчистили берег річки, водолази ДСНС обстежили затонулий транспортний засіб, закріпили троси і за допомогою автокрана й автомобіля "КрАЗ" витягли з води вантажівку із загиблим водієм.
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изъяли
Любов до срібла, ось розплата.
а может любовь к водке, или к шоколаду? А может пьяный ездун на велике выскочичи? Или просто придурок на кедах?
ты что, Ванг, или Нострадама чтоб утверждать как было?
у той час катався велосепидист чи по мосту йшов хтось у кедах.
ШО ТИ КУРИШ І НАВІЩО ?