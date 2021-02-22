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У Харкові застрелили чоловіка, введено план "Сирена", - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Харкові на вул. Отакара Яроша застрелили чоловіка. У місті введено в дію поліцейську операцію "Сирена".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

У Харкові застрелили чоловіка, введено план Сирена, - Нацполіція 01

О 19:40 до чергової частини Харківського районного управління поліції № 3 зі служби 102 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Отакара Яроша чути звук пострілу. На місце події виїхали керівництво та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

У Харкові застрелили чоловіка, введено план Сирена, - Нацполіція 02

Особа загиблого встановлюється. Для затримання осіб, причетних до злочину, введено в дію поліцейську операцію "Сирена".

У Харкові застрелили чоловіка, введено план Сирена, - Нацполіція 03

Зараз поліцейські оглядають місце події, збирають речові докази, встановлюють і опитують свідків.
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У Харкові застрелили чоловіка, введено план "Сирена", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3129
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22.02.2021 22:03 Відповісти
Судя по тачке, застреленный был не простым чалавеком в Харькаве. Держим пальцы
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22.02.2021 22:09 Відповісти
Піпець, знову Харків! Ей аваков, ти де,що це є?
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22.02.2021 22:12 Відповісти
"Харьков - ментовский город" (вечный мент)
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22.02.2021 22:31 Відповісти
Да застрелили и хер с ним, главное, что в Харькове, в этой жемчужине ментовского мира, "никогда не будут править националисты"
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22.02.2021 22:37 Відповісти
Хутин-пУЙЛО.
РФ- мерзотний, підлий Ворог.
Хутин&рф+ватнікі - ПНХ!
В Україні будуть керувати Українці.
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22.02.2021 22:45 Відповісти
Глава ювелирной фирмы 81года рождения
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22.02.2021 22:58 Відповісти
..хня какая-то...= гильза от резинки..- походу, если летально, - стреляли в голову...
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22.02.2021 23:54 Відповісти
Гильза 9 мм - ПМ и т.д....
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23.02.2021 01:05 Відповісти
 
 