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У бригаді зенітних ракетних військ імені Пилипа Орлика відбулися тактичні навчання дивізіону С-300В1. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

У бригаді зенітних ракетних військ імені Пилипа Орлика відбулися тактичні навчання з висуванням окремого зенітного ракетного дивізіону С-300В1 у новий район оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

У бригаді зенітних ракетних військ імені Пилипа Орлика відбулися тактичні навчання дивізіону С-300В1 01

Завдання дивізіону — виконати оперативне передислокування сил та засобів, обладнати й замаскувати позиції, привести комплекси в повну бойову готовність і заступити на бойове чергування з охорони і оборони військ та важливих державних об’єктів.

У бригаді зенітних ракетних військ імені Пилипа Орлика відбулися тактичні навчання дивізіону С-300В1 02
У бригаді зенітних ракетних військ імені Пилипа Орлика відбулися тактичні навчання дивізіону С-300В1 03

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У бригаді зенітних ракетних військ імені Пилипа Орлика відбулися тактичні навчання дивізіону С-300В1 04

Командування бригади й особовий склад дивізіону практично відпрацювали нові тактичні прийоми, планування й організацію заходів безпосереднього прикриття, ведення протиповітряного бою та відновлення боєздатності підрозділу. Бойові обслуги тренувалися діяти по реальній авіації за різної обстановки в умовах, максимально наближених до бойових дій.

У бригаді зенітних ракетних військ імені Пилипа Орлика відбулися тактичні навчання дивізіону С-300В1 05
У бригаді зенітних ракетних військ імені Пилипа Орлика відбулися тактичні навчання дивізіону С-300В1 06

Крім того, маскували стартові позиції, вводили противника в оману, обладнували інженерні захисні споруди, відпрацьовували практичні нюанси надання медичної допомоги на полі бою та евакуацію поранених.

До навчання також залучали підрозділи Сил спеціальних операцій, Військової служби правопорядку та Національної поліції України. Їхнім завданням була протидія диверсійно-розвідувальним групам і агентам-провокаторам противника.

У бригаді зенітних ракетних військ імені Пилипа Орлика відбулися тактичні навчання дивізіону С-300В1 07

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У бригаді зенітних ракетних військ імені Пилипа Орлика відбулися тактичні навчання дивізіону С-300В1 08
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Топ коментарі
+6
Гарні ви хлопці люди,але занадто добрі з запоребриковими гнидами не треба базікати,просто ******.
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22.02.2021 23:31
+4
Гобліна -Аксенова пора вже взяти барки - напаскудив Україні забагато!
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22.02.2021 23:36
+3
Такую штуку надо от беспилотников научится оборонять. Война в Карабахе показала уязвимость и ПВО в том числе.
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23.02.2021 00:03
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Гарні ви хлопці люди,але занадто добрі з запоребриковими гнидами не треба базікати,просто ******.
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22.02.2021 23:31 Відповісти
Гобліна -Аксенова пора вже взяти барки - напаскудив Україні забагато!
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22.02.2021 23:36 Відповісти
за барки,за барки,а крім гобліна там за шкірку вже брати нікого?.Потрібен закон про колоборантів,щоб срались курви як при кобі.
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23.02.2021 00:05 Відповісти
Ну вониии ж ахрінівають від коби(******* ви почитайте,що цей ленінець з такім гімном як ви робив,ідіоти).
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23.02.2021 00:09 Відповісти
Такую штуку надо от беспилотников научится оборонять. Война в Карабахе показала уязвимость и ПВО в том числе.
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23.02.2021 00:03 Відповісти
как показала война в Карабахе, а так же в Ливии, Сирии...ПВО очень уязвимы против БПЛА...потому у турков нужно больше закупить Bayraktar TB2. для ВСУ.
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23.02.2021 03:28 Відповісти
от беспилотников научится оборонять

Я бы даже сказал - научиться быстро выявлять и поражать мелкие зависающие для подсветки квадрокоптеры.

Все эти видео о попаданиях "Байрактаров", сняты не с "Байрактара". Судя по картинке - это снимает мелкий квадракоптер. Оператор с помощью него ищет цель. Когда увидит, зависает и начинает чем то подсвечивать. А собственно "Байрактар" - просто автономно патрулирует заданный район. Видит подсветку, в автоматическом режиме бьёт по помеченной ей цели, и улетает.
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23.02.2021 11:52 Відповісти
Какие ещё щиты и дубинки ? Уже не весна 2014 года. По агентам провокаторам выстрел в воздух, потом огонь на поражение
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23.02.2021 03:07 Відповісти
Пацаны, фильтруйте картинки! такие фотки потом будут показывать и говорить про фашистов: https://*********.censor.net/images/a/7/e/3/a7e31bf741d64d8fa54abf34ee164fae/original.jpgУ бригаді зенітних ракетних військ імені Пилипа Орлика відбулися тактичні навчання дивізіону С-300В1 - Цензор.НЕТ 4У бригаді зенітних ракетних військ імені Пилипа Орлика відбулися тактичні навчання дивізіону С-300В1 - Цензор.НЕТ 4
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23.02.2021 05:10 Відповісти
Покатушки дело нужное. А оно боеспособно? Вот это вот "С 300" сорокалетней давности. Стрелять не пробовали?
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23.02.2021 10:09 Відповісти
Якась цікава і ******* техніка. Шишигі впізнаю та ті пускові бачу, що кремезні. Радянська зброя. І не зрозуміти. То на москалів тут серуть, що в них усе лайно. Так це ж лайно таке саме москальське і ще й дико застаріле. Чи ні?
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23.02.2021 11:31 Відповісти
Ну так "старі", але (дата статті)

Нова армія: Україна відновлює ракети до ЗРК С-300В1
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24.02.2021 16:34 Відповісти
 
 