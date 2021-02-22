Поліцейські затримали зловмисника, який застрелив чоловіка у Харкові. ФОТО

Харківські правоохоронці оперативно провели затримання за скоєння вбивства в Шевченківському районі міста. Нападником виявився 50-річний чоловік.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, зловмисника виявили та затримали за межами Харкова.

Правоохоронці встановили особу того, хто стріляв і ввели план "Сирена".

"В даний час його доставили в Харківське районне управління поліції №3 для проведення подальших слідчих дій. Вирішується питання щодо повідомлення йому підозри у вчиненні злочину. З санкції статті йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. Всі обставини злочину встановлюються", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, 22 лютого о 19:40 до чергової частини Харківського районного управління поліції № 3 зі служби "102" надійшло повідомлення про те, що на провулку Отакара Яроша чути звук пострілу.

За адресою виїхало керівництво ГУНП в Харківській області, слідчо-оперативна група і керівництво районного управління поліції, криміналістична лабораторія. На місці події правоохоронці виявили тіло 40-річного харків'янина з вогнепальним пораненням голови.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У місті вводили в дію поліцейську операцію "Сирена".