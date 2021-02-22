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Поліцейські затримали зловмисника, який застрелив чоловіка у Харкові. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Харківські правоохоронці оперативно провели затримання за скоєння вбивства в Шевченківському районі міста. Нападником виявився 50-річний чоловік.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, зловмисника виявили та затримали за межами Харкова.

Правоохоронці встановили особу того, хто стріляв і ввели план "Сирена".

"В даний час його доставили в Харківське районне управління поліції №3 для проведення подальших слідчих дій. Вирішується питання щодо повідомлення йому підозри у вчиненні злочину. З санкції статті йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. Всі обставини злочину встановлюються", - сказано в повідомленні.

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Поліцейські затримали зловмисника, який застрелив чоловіка у Харкові 01

Нагадаємо, 22 лютого о 19:40 до чергової частини Харківського районного управління поліції № 3 зі служби "102" надійшло повідомлення про те, що на провулку Отакара Яроша чути звук пострілу.

За адресою виїхало керівництво ГУНП в Харківській області, слідчо-оперативна група і керівництво районного управління поліції, криміналістична лабораторія. На місці події правоохоронці виявили тіло 40-річного харків'янина з вогнепальним пораненням голови.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У місті вводили в дію поліцейську операцію "Сирена".
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Топ коментарі
+7
А вот если будет у всех оружие , то даже бухому не захочется высовывать свой ствол без нужды , бо будет знать что с любой стороны может прилететь ответочка.
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22.02.2021 23:59
+5
Не ломай картину мира старому совку Поліцейські затримали зловмисника, який застрелив чоловіка у Харкові - Цензор.НЕТ 6310 У него "мусора" "чешутся" и другие галлюцинации Поліцейські затримали зловмисника, який застрелив чоловіка у Харкові - Цензор.НЕТ 2218
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22.02.2021 23:53
+4
Преступник всегда найдет себе оружие , а вот мы обычные люди беззащитны , пришли убивать , расслабься и получи удовольствие , полиция приедет не ранее 10 минут
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22.02.2021 23:57
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Да вроде писали совсем молодой, занимался ювелирными делами
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22.02.2021 23:34 Відповісти
Не ломай картину мира старому совку Поліцейські затримали зловмисника, який застрелив чоловіка у Харкові - Цензор.НЕТ 6310 У него "мусора" "чешутся" и другие галлюцинации Поліцейські затримали зловмисника, який застрелив чоловіка у Харкові - Цензор.НЕТ 2218
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22.02.2021 23:53 Відповісти
Хех, как уж совсем сказочно история выглядит...
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22.02.2021 23:33 Відповісти
це не він
не схожий навіть
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22.02.2021 23:37 Відповісти
Добкин?
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22.02.2021 23:42 Відповісти
Дайош кожному лівольверт!
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22.02.2021 23:47 Відповісти
Поліцейські затримали зловмисника, який застрелив чоловіка у Харкові - Цензор.НЕТ 6532
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23.02.2021 00:03 Відповісти
Наградний. 1942 рік випуску.
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23.02.2021 00:24 Відповісти
парабелум!!!
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23.02.2021 10:21 Відповісти
Преступник всегда найдет себе оружие , а вот мы обычные люди беззащитны , пришли убивать , расслабься и получи удовольствие , полиция приедет не ранее 10 минут
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22.02.2021 23:57 Відповісти
если тебя прийдут убивать киллеры, тебе никакое оружие не поможет. так что не пиши чушь, "обычный человек".
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23.02.2021 12:30 Відповісти
поверь, у меня по стрельбе "отлично" , а вот в борьбе 0
я бы и киллеров пристрелил не задумываясь
в Америке уже давно так - зашел на чужую территорию , будь готов получить пулю в лоб .
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24.02.2021 16:18 Відповісти
ты правильно сказал чужая территория. это дом. дома храни что хочешь из магазина.
пс. если будет задача тебя ликвидировать, никакие зачеты по стрельбе тебе не помогут не строй иллюзий
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24.02.2021 17:31 Відповісти
ну Стерненко же отбился с ножичком )
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27.02.2021 16:45 Відповісти
то такие киллеры были ))
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27.02.2021 19:55 Відповісти
Ооо , так мы придем к интересному факту ))) к Сереже приходили клоуны
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28.02.2021 01:45 Відповісти
А вот если будет у всех оружие , то даже бухому не захочется высовывать свой ствол без нужды , бо будет знать что с любой стороны может прилететь ответочка.
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22.02.2021 23:59 Відповісти
"высовывать свой ствол без нужды" звучить доволі не однозначно
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23.02.2021 00:03 Відповісти
Каждый думает в меру своей распущенности ....
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24.02.2021 16:21 Відповісти
Полицейские задержали злоумышленника ?
В Украине виновность определяет только суд!
Злой умысел не доказан и не подтвержден в суде.
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23.02.2021 08:52 Відповісти
 
 