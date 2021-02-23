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Чоловіка, який погрожував лікарям зброєю, затримано в медцентрі у Вінниці, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Вінниці поліцейські затримали чоловіка, який погрожував зброєю медичному персоналу діагностичного центру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чоловіка, який погрожував лікарям зброєю, затримано в медцентрі у Вінниці, - Нацполіція 01

22 лютого приблизно о 16-й годині до поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення від працівника медичної установи про те, що один з відвідувачів центру поводиться агресивно і погрожує зброєю.

На виклик прибув екіпаж батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Вінниця" і затримав озброєного злочинця. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 39-річний місцевий житель.

У затриманого поліцейські вилучили предмет, схожий на пістолет, і ніж.

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Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 КК України (хуліганство). За такий злочин передбачено покарання - до семи років позбавлення волі.

Автор: Наталя Джума
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За пол часа до - "- у вас последняя попытка! - сказал хирургу николай, потом меняемся местами и дальше резать буду я !" Угрожавший врачам оружием мужчина задержан в медцентре в Виннице, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3948
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23.02.2021 01:43 Відповісти
Мабуть раковий. Від відчаю вирішив помститися якомусь лікарю.
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23.02.2021 01:51 Відповісти
Несчастный сын тети Песи умер не сразу. Через час после того, как его доставили в больницу, туда явился Беня. Он велел вызвать к себе старшего врача и сиделку и сказал им, не вынимая рук из кремовых штанов:
- Я имею интерес, - сказал он, - чтобы больной Иосиф Мугинштейн выздоровел. Представляюсь на всякий случай: Бенцион Крик. Камфору, воздушные подушки, отдельную комнату - давать с открытой душой. Если нет, то на всякого доктора, будь он даже доктором философии, приходится не более трех аршин земли.

(с) Исаак Бабель "Король"
(из цикла "Одесские рассказы")
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23.02.2021 02:30 Відповісти
Придурок. Піде сидіти.А був би сепаром чи держзлодієм,то вийшов би сухим з води.
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23.02.2021 08:40 Відповісти
 
 