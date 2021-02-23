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Маріуполь (2816) пам'ять (1149) Аброськін (465) Мандрик Віталій (1)

Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер "Сокола" Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Шість років тому, саме цього дня, російські диверсанти в Маріуполі вбили Віталія Мандрика, офіцера спецпідрозділу міліції "Сокіл".

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook заявив ексзаступник голови Нацполіції, ректор Одеського держуніверситету внутрішніх справ В'ячеслав Аброськін.

"Саме 23.02.2015 року я особисто проводив інструктаж спецпідрозділів міліції, які заступали для несення служби в місті. Мета - виявлення і затримання російських диверсантів. У ті часи вже був підірваний залізничний міст, застрелений працівник меткомбінату, який здійснював охорону моста. Серед тих, кому я проводив інструктаж, був і Віталій Мандрик.

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І вже під час несення служби, о 18 годині, в районі вул.Пашковського, група швидкого реагування з числа співробітників спецпідрозділу і ДАІ зупинила машину для перевірки документів. Диверсійно-розвідувальна група бойовиків відкрила вогонь. В ході бойового зіткнення були важко поранені три співробітники міліції, один з них, Віталій Мандрик, помер від ран.

Тоді у машині бойовиків була виявлена сумка з вибухівкою. Ціною життя бійця спецпідрозділу "Сокіл", старшого лейтенанта Віталія Мандрика вдалося запобігти скоєнню теракту, який міг забрати за собою десятки життів мирних маріупольців.

Диверсанти живими не залишилися", - розповів Аброськін.

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Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер Сокола Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін 01
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер Сокола Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін 02
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер Сокола Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін 03
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер Сокола Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін 04
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер Сокола Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін 05
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер Сокола Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін 06
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер Сокола Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін 07
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер Сокола Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін 08
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер Сокола Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін 09
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер Сокола Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін 10
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер Сокола Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін 11
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер Сокола Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін 12
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер Сокола Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін 13

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер "Сокола" Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин - Цензор.НЕТ 4399
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23.02.2021 08:42
+19
Донбасс готовили к оккупации задолго до Майдана...
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23.02.2021 08:51
+12
Герою слава!!!
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер "Сокола" Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін - Цензор.НЕТ 3450
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23.02.2021 09:13
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23.02.2021 08:40 Відповісти
Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер "Сокола" Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин - Цензор.НЕТ 4399
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23.02.2021 08:42 Відповісти
Донбасс готовили к оккупации задолго до Майдана...
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23.02.2021 08:51 Відповісти
а я помню как его вся
сепарня ссала вместе с пиковыми
урками
единственный белый кто с черными воевал
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23.02.2021 09:06 Відповісти
а стволы явно фсб
такие простой дрг не дадут даже подержать
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23.02.2021 09:08 Відповісти
Это штатное оружие развед. подразделений даже у нас ! У меня в том числе. 6П9
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23.02.2021 19:11 Відповісти
украинских?
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24.02.2021 02:29 Відповісти
В том числе. Это оружие еще с ССР
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24.02.2021 10:16 Відповісти
не смеши мои седые косы
этот ствол вообще не предназначен к ношению, кроме как ошейник
я перелапал такие экспонаты и стрелял из практически всего опужия мира
не только ссср
более неудобного к ношению ствола
нужно еще поискать
это чудо было принято на воорудение
только исключительно доя диверсионной деятельности
изьято из оружеек в 1990 году
предпологалось в применении безшумных операций
но даже в тире это лопата
наглялный пример гамняности по тактике этого металлолома -
опер летёха накрыл в харькове диверсанта
из вшивого пм(хотя пм намного скрытнее и надежнее - потому как украден от немцов вальтера)
я бы понял если бы был пб, это вещь
но не 6п9!!!
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24.02.2021 17:53 Відповісти
Не были они изъяты "у нас" из оружеек. Ни в 90х ни сейчас.
Ну то , что он не удобен и по "умолчанию" имеет кобуру из кож.зама - это да.
То что "опер" с "ПМа" - это не весть что... кто умеет пользоваться оружием, тому это не проблема
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24.02.2021 19:34 Відповісти
не пб,поспешил
а псс(грау6П28)
этот - реальная вещь
как и нрс1
если мы о разведке и диверсиях
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24.02.2021 18:00 Відповісти
НЕТ! Именно 6П9 !
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24.02.2021 19:30 Відповісти
У нас были они и Стечкины
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24.02.2021 19:31 Відповісти
мне сложно судить о вашей специализации...
но 6п9- это чисто для кгб(ляпнуть и уйти)
и сняли их с производства в 1989
но в 2003 - ***** возобновил режим отстрела неугодных и возобновил производство
6п9 был в кгб Украины ну и остался в сбу
а стечкин - то вааще оружие для коллекции и дилетантов - любимый понт чичиков, и это хороший трофей
стоит 3к$, за такие бабки на войне можно и роту положить
а случай когда молодой лейтинант ляпнул кацапа из штатного пм
был в Харькове, когда дрг собирались подорвать эшелон топлива
и дело не в том, что наш был опытнее
а как раз в том, что кацап был с пб
и пока он ошейник начал сматывать
на изготовку
лейтенант успел из сссровской кабуры выхватить пм и в темное время суток не промазать
чётко дал в башку
я на 100500% знаю - если кто-то идет на дело
и выбирает пб, то только если за одним телом, скинуть потом и уйти с группой
то что попадаются дрг на нашей территории с пб - это явные дурни из лагерей подготовки за 24 часа
и оружие из оружеек дыры
я не знаю ни одного кто идет бегать с пб....
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24.02.2021 20:43 Відповісти
Что то ты такого нагородил... несусветного и малозначащего...
Ну и что что сняли с ПРОИЗВОДСТВА !? На складах то они и на вооружении есть и были !
То, что кто то не умеет пользоваться оружием - еще не говорит, что оружие какое то плохое... Уж тем более ГЛУПО восхвалять ПМ, с которого проще застрелится , чем кого то подстрелить... Не так много у нас в армии и вообще где-либо, кто вообще умеют пользоваться стрелковым оружием...
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24.02.2021 20:56 Відповісти
как раз лейтенант был из полиции
а упражняться они там оооочень часто)))
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24.02.2021 21:32 Відповісти
Та не ОЧЕНь часто... ! Просто кому то дано, уметь, а кому то нет... Я знаю СТОЛЬКИХ, которые "упражнялись" 20-25 лет ..., а толку НУЛЬ !
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24.02.2021 21:36 Відповісти
Ну ладно... хер с ним...Это не суть важно... А суть осталась такой какой и была... " кому то дано-уметь, а кому то нет... "
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24.02.2021 21:44 Відповісти
Мы БСэсами пользовались регулярно, но в основном на калашах. Я с тобой не согласен, что БСэс не нужен - НУЖЕН !
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24.02.2021 21:07 Відповісти
Ясно, что во всём есть свои "обратные стороны" - например - неудобство быстро вынуть из кобуры... Других существенны недостатков, которые выделялись на фоне другого оружия - я не припомню... Разве что на калашах... там неудобств попольше... например. изменёная балистика..., нельзя стрелять очередями, контролировать кол-во выстрелов для замены обтюратора..., смена прицельной планки... Но даже с этими неудобствами - ПБС - нужная вещь !!!
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24.02.2021 21:11 Відповісти
учитывая что пб(грау6п9) и пбС это мы про разное
а неудобство в пбС не в обтюраторах и темпе ведения огня
а в спец патроне, дозвуковом
иначе эта трубка до сра..
учитывая аж 7 патронов в 6п9
и патрон, который на грани сверх звука...
такая себе перспектива...
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24.02.2021 21:29 Відповісти
А чего о УэСах вспоминать... !? То, что они особенные..., это и так ясно...
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24.02.2021 21:31 Відповісти
Но не проблема занть и помнить чем у тебя что заряженоо... А вот запомнить "когда менял" абтюратор..., может быть проблемой... У нас были неприятные моменты с этим...
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24.02.2021 21:32 Відповісти
ПБ - это пистоль, а ПБс - это прибор бесшумной стрельбы ...
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24.02.2021 21:34 Відповісти
И если ты в курсе то у ПБ есть свой ПБс ...
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24.02.2021 21:34 Відповісти
С чего это 7 патронов !? Ты ничего не путаешь !?
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24.02.2021 21:37 Відповісти
кнопки маленькие на телефоне)))
7 и 8 рядом
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24.02.2021 21:52 Відповісти
)) ясно
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24.02.2021 22:04 Відповісти
а кацапы с 17 переводят всех на псс...
а пб отдают лягавым и фсб
в войсках псс будет..
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24.02.2021 22:16 Відповісти
Ну что сделаешь... если у нас НИЧЕГО не производят...!
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24.02.2021 22:16 Відповісти
это целая школа, а у нас ее нет...
нужно покупать...
так дешевле и быстрее
трофейное тоже гамно, хотя ооочень помогло поначалу
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24.02.2021 22:30 Відповісти
Герою слава!!!
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер "Сокола" Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін - Цензор.НЕТ 3450
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23.02.2021 09:13 Відповісти
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер "Сокола" Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін - Цензор.НЕТ 7963
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23.02.2021 09:22 Відповісти
А сепаров хоть поубивали?
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23.02.2021 09:48 Відповісти
В статті написано.
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23.02.2021 09:55 Відповісти
Світла пам'ять Віталію.
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23.02.2021 11:14 Відповісти
Мразь Вячеслав Аброскин, который сначала пытался устроиться у российских оккупантов главментом в Севастополе и Симферополе, а когда не получилось, через полгода после оккупации Крыма приехал к Авакову и моментально стал главментом на Донбассе. Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер "Сокола" Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін - Цензор.НЕТ 8417

Аброськин окружил себя такими же предателями, сформировал из них свою команду!
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23.02.2021 11:18 Відповісти
Хоть бы написали, кто был диверсантами - явно люди в форме на официальном фото.
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23.02.2021 13:04 Відповісти
 
 