Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер "Сокола" Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Шість років тому, саме цього дня, російські диверсанти в Маріуполі вбили Віталія Мандрика, офіцера спецпідрозділу міліції "Сокіл".
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook заявив ексзаступник голови Нацполіції, ректор Одеського держуніверситету внутрішніх справ В'ячеслав Аброськін.
"Саме 23.02.2015 року я особисто проводив інструктаж спецпідрозділів міліції, які заступали для несення служби в місті. Мета - виявлення і затримання російських диверсантів. У ті часи вже був підірваний залізничний міст, застрелений працівник меткомбінату, який здійснював охорону моста. Серед тих, кому я проводив інструктаж, був і Віталій Мандрик.
І вже під час несення служби, о 18 годині, в районі вул.Пашковського, група швидкого реагування з числа співробітників спецпідрозділу і ДАІ зупинила машину для перевірки документів. Диверсійно-розвідувальна група бойовиків відкрила вогонь. В ході бойового зіткнення були важко поранені три співробітники міліції, один з них, Віталій Мандрик, помер від ран.
Тоді у машині бойовиків була виявлена сумка з вибухівкою. Ціною життя бійця спецпідрозділу "Сокіл", старшого лейтенанта Віталія Мандрика вдалося запобігти скоєнню теракту, який міг забрати за собою десятки життів мирних маріупольців.
Диверсанти живими не залишилися", - розповів Аброськін.
Будь ласка, зачекайте...
сепарня ссала вместе с пиковыми
урками
единственный белый кто с черными воевал
такие простой дрг не дадут даже подержать
этот ствол вообще не предназначен к ношению, кроме как ошейник
я перелапал такие экспонаты и стрелял из практически всего опужия мира
не только ссср
более неудобного к ношению ствола
нужно еще поискать
это чудо было принято на воорудение
только исключительно доя диверсионной деятельности
изьято из оружеек в 1990 году
предпологалось в применении безшумных операций
но даже в тире это лопата
наглялный пример гамняности по тактике этого металлолома -
опер летёха накрыл в харькове диверсанта
из вшивого пм(хотя пм намного скрытнее и надежнее - потому как украден от немцов вальтера)
я бы понял если бы был пб, это вещь
но не 6п9!!!
Ну то , что он не удобен и по "умолчанию" имеет кобуру из кож.зама - это да.
То что "опер" с "ПМа" - это не весть что... кто умеет пользоваться оружием, тому это не проблема
а псс(грау6П28)
этот - реальная вещь
как и нрс1
если мы о разведке и диверсиях
но 6п9- это чисто для кгб(ляпнуть и уйти)
и сняли их с производства в 1989
но в 2003 - ***** возобновил режим отстрела неугодных и возобновил производство
6п9 был в кгб Украины ну и остался в сбу
а стечкин - то вааще оружие для коллекции и дилетантов - любимый понт чичиков, и это хороший трофей
стоит 3к$, за такие бабки на войне можно и роту положить
а случай когда молодой лейтинант ляпнул кацапа из штатного пм
был в Харькове, когда дрг собирались подорвать эшелон топлива
и дело не в том, что наш был опытнее
а как раз в том, что кацап был с пб
и пока он ошейник начал сматывать
на изготовку
лейтенант успел из сссровской кабуры выхватить пм и в темное время суток не промазать
чётко дал в башку
я на 100500% знаю - если кто-то идет на дело
и выбирает пб, то только если за одним телом, скинуть потом и уйти с группой
то что попадаются дрг на нашей территории с пб - это явные дурни из лагерей подготовки за 24 часа
и оружие из оружеек дыры
я не знаю ни одного кто идет бегать с пб....
Ну и что что сняли с ПРОИЗВОДСТВА !? На складах то они и на вооружении есть и были !
То, что кто то не умеет пользоваться оружием - еще не говорит, что оружие какое то плохое... Уж тем более ГЛУПО восхвалять ПМ, с которого проще застрелится , чем кого то подстрелить... Не так много у нас в армии и вообще где-либо, кто вообще умеют пользоваться стрелковым оружием...
а упражняться они там оооочень часто)))
а неудобство в пбС не в обтюраторах и темпе ведения огня
а в спец патроне, дозвуковом
иначе эта трубка до сра..
учитывая аж 7 патронов в 6п9
и патрон, который на грани сверх звука...
такая себе перспектива...
7 и 8 рядом
а пб отдают лягавым и фсб
в войсках псс будет..
нужно покупать...
так дешевле и быстрее
трофейное тоже гамно, хотя ооочень помогло поначалу
Аброськин окружил себя такими же предателями, сформировал из них свою команду!