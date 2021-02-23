Декан Льотної академії в Кропивницькому за $11,5 тис. гарантував "допуск" курсантів до практичних занять, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
У Кропивницькому Служба безпеки України викрила на корупції декана одного з факультетів Льотної академії Національного авіаційного університету. За хабарі зловмисник забезпечував курсантам допуск до польотів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Так, за даними слідства, посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від старшокурсників за допуск до проходження практичних занять. Гроші він вимагав попри успішність та високий рейтинг майбутніх пілотів. Вартість такого "допуску" для одного курсанта декан оцінював у $11.5 тисяч.
Затримали керівника факультету на робочому місці одразу після одержання першої частини хабара – $5 тисяч.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії. Перевіряються інші факти його корупційної діяльності та можливої причетності іншого керівництва вишу до правопорушення.
Будь ласка, зачекайте...
і мрієш про вільний диплом, але вивчитися за державний кошт, тоді -вибач. Так повинно бути.
Но нам-то не надо, старики пусть уходят, а молодёж мы учить не будем. Пусть иностранцы работают вместо украинцев, а мы поедем клубнику собирать в Польшу.
Тебя, ведь тоже, где-то кто-то учил...
Вот и результат.
И нахрена ей это надо было - непонятно! 😕
12 стульев, Часть2, Глава 19 (с)
Или это, как когда-то про коммунизм?
Интересно, кто?