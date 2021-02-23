УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14754 відвідувача онлайн
Новини Фото Події Хабарники
17 787 57
авіація (1644) хабар (3988) виш, ЗВО (462) Кропивницький (283) СБУ (10003)

Декан Льотної академії в Кропивницькому за $11,5 тис. гарантував "допуск" курсантів до практичних занять, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У Кропивницькому Служба безпеки України викрила на корупції декана одного з факультетів Льотної академії Національного авіаційного університету. За хабарі зловмисник забезпечував курсантам допуск до польотів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, за даними слідства, посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від старшокурсників за допуск до проходження практичних занять. Гроші він вимагав попри успішність та високий рейтинг майбутніх пілотів. Вартість такого "допуску" для одного курсанта декан оцінював у $11.5 тисяч.

Затримали керівника факультету на робочому місці одразу після одержання першої частини хабара – $5 тисяч.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Перевіряються інші факти його корупційної діяльності та можливої причетності іншого керівництва вишу до правопорушення.

Також дивіться: На Рівненщині чиновник ДПС упіймався на хабарі 150 тис. грн за зниження штрафу, - ДБР. ФОТОрепортаж

Декан Льотної академії в Кропивницькому за $11,5 тис. гарантував допуск курсантів до практичних занять, - СБУ 01
Декан Льотної академії в Кропивницькому за $11,5 тис. гарантував допуск курсантів до практичних занять, - СБУ 02

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Такое впечатление что там учатся курсанты как минимум миллионеры.
показати весь коментар
23.02.2021 09:35
+9
А скільки ще таких хабарників пасеться на моряках та льотчиках?
показати весь коментар
23.02.2021 09:39
+8
И на врачах!
показати весь коментар
23.02.2021 09:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такое впечатление что там учатся курсанты как минимум миллионеры.
показати весь коментар
23.02.2021 09:35 Відповісти
Не совсем так. Но дети не бедных родителей. Без крупной суммы летную программу не закончишь. Государство полеты практически не оплачивает.
показати весь коментар
23.02.2021 09:48 Відповісти
Раньше курсанты с канистрами топлива носились,теперича с баксами..Прогресс..
показати весь коментар
23.02.2021 13:46 Відповісти
Країна можливостей, *****.
показати весь коментар
23.02.2021 09:38 Відповісти
А що ви так скептично? Ви пропонуєте за державний бюджет вчити людей, які завтра після випуску підуть на комерційні авіалінії? Чому я повинен оплачувати його навчання? У нього є батько.
показати весь коментар
23.02.2021 10:02 Відповісти
я обожаю просто когда люди начинают запевать песенку о том что они кому то что то там оплачивать будут )
показати весь коментар
23.02.2021 10:09 Відповісти
А як ти бачиш цей процес, обожатель? Як формується держбюджет?
показати весь коментар
23.02.2021 10:17 Відповісти
А налоги и пенсионный фонд авиакомпании и пилоты куда платят? Не в бюджет случайно страны, умник херов
показати весь коментар
23.02.2021 14:57 Відповісти
А ти впевнений, що пілот буде працювати на авіалінії Бердичів-Жмеринка?, умник геров? А потім, наведи приклади держав, де навчання пілотів (цивільної авіації) здійснюється за кошти держави, дважди умник геровий .
показати весь коментар
23.02.2021 15:04 Відповісти
Какие примеры тебе ещё приводить, если у тебя разрыв шаблона. Исходя из твоей же логики - давай вообще закроем все ВУЗы в стране. Инженеры, архитекторы, медики - никто стране не нужен, пусть все учатся за свой счёт. Реально - ты какой-то неадекват. В стране есть государственный ВУЗ, где учат специалистов за бюджет этого же государства. В чем проблема? С украинской лицензией пилот сможет работать только в украинской авиакомпании. Но тебе как-то похер - лично тебе не надо, поэтому умножаем на ноль
показати весь коментар
24.02.2021 16:23 Відповісти
Шановний, я ціню суцільність твоїх шаблонів, але не розділяю твоїх совдеповських "хватательних" рефлексов: все повинно бути для мене і на шару. Якщо ти свого отприска відправив у державний вуз, і воно зобовязується відпрацювати визначений термін у визначеній галузі визначеної території- то навчання безкоштовне. А якщо ти, хитро вимаханий
і мрієш про вільний диплом, але вивчитися за державний кошт, тоді -вибач. Так повинно бути.
показати весь коментар
24.02.2021 16:54 Відповісти
Хитро вымаханый тут исключительно ты. Шановный, ты вообще о чем? При чем тут совок? Есть ВУЗ, готовит специалистов. Они работают в украинских авиапредприятиях, кто-то даже в государственных и платят налоги государству. В стране есть своя транспортная инфраструктура - и она работает. ВУЗ даёт образование, система работает, люди трудятся. Какой к черту вільний диплом. Ты вообще имеешь понятие о чем пишешь или тебе абы своё очень важное мнение вставить?
показати весь коментар
24.02.2021 17:06 Відповісти
Приведи пример страны с бесплатным обучением пилотов гражданской авиации.
показати весь коментар
24.02.2021 17:15 Відповісти
Тебя забанили в гугле? В мире есть очень много государственных авиакомпаний. И если принимается решение для расширения флота и географии полетов, то эти самые компании(государственные) испытывают дефицит кадров и создают специальные программы подготовки для своих граждан. Иногда полностью спонсируемые авиакомпанией, иногда частично, при условии отработать условия контракта. В настоящий момент, открытые программы есть у WizzAir, Condor, Aer Lingus, Cathay Pacific, airArabia, Qatar Airways, easyJet, Emirates, Dragonair, Thai Air Asia, Jetairfly и Virgin Atlantic.

Но нам-то не надо, старики пусть уходят, а молодёж мы учить не будем. Пусть иностранцы работают вместо украинцев, а мы поедем клубнику собирать в Польшу.
показати весь коментар
24.02.2021 17:37 Відповісти
А я о чём говорю?
показати весь коментар
24.02.2021 19:04 Відповісти
О чем-то о своём. Учат ли другие другие страны за государственный бюджет пилотов гражданской авиации? Ответ - да, учат. А вот в Украине не надо учить, потому что тебе так хочется
показати весь коментар
24.02.2021 19:10 Відповісти
"...если принимается решение для расширения флота и географии полетов, то эти самые компании(государственные) испытывают дефицит кадров и создают специальные программы подготовки для своих граждан. Иногда полностью спонсируемые авиакомпанией, иногда частично, при условии отработать условия контракта." -это то, как хочется мне? Восстанавливай свои разорванные шаблоны и учи матчасть, не пытаясь учить других. Тем более -так грубо.
показати весь коментар
24.02.2021 20:12 Відповісти
Ясно-понятно. Дядя Коля, твой уровень компетентности находится ниже плинтуса. Иди лучше сам поучись, почитай литературу какую. Может поумнеешь
показати весь коментар
24.02.2021 20:20 Відповісти
А скільки ще таких хабарників пасеться на моряках та льотчиках?
показати весь коментар
23.02.2021 09:39 Відповісти
И на врачах!
показати весь коментар
23.02.2021 09:41 Відповісти
да хабарники повсюду в Украине,давайте говорить откровенно
показати весь коментар
23.02.2021 09:56 Відповісти
я и хочу туда, лучше ректором, буквально на полгода!
показати весь коментар
23.02.2021 09:39 Відповісти
Декану-декан с конфискацией...
показати весь коментар
23.02.2021 09:40 Відповісти
🎪
показати весь коментар
23.02.2021 09:41 Відповісти
а кто не забашлял, к практическим занятиям не допускается. Классные будут пилоты!
показати весь коментар
23.02.2021 09:42 Відповісти
На фото 5 тыс., а где еще $6,5 тыс.замылили?
показати весь коментар
23.02.2021 09:42 Відповісти
При задержании испортились.
показати весь коментар
23.02.2021 10:03 Відповісти
Перша половина хабара.
показати весь коментар
23.02.2021 13:17 Відповісти
Сколько верёвочке не виться. Там это процветает лет 20. Но самое печальное, что благодаря взяткам на летную работу попадают личности которым и автомобиль стремно доверить.
показати весь коментар
23.02.2021 09:44 Відповісти
Стесняюсь спросить, там учат курсантов для полетов на Боингов и Аэробусов для элитных мировых авиакомпаний????
Декан Летной академии в Кропивницком за $11,5 тыс. гарантировал "допуск" курсантов к практическим занятиям, - СБУ - Цензор.НЕТ 1339
показати весь коментар
23.02.2021 09:45 Відповісти
"на БоингАХ и АэробусАХ" Декан Летной академии в Кропивницком за $11,5 тыс. гарантировал "допуск" курсантов к практическим занятиям, - СБУ - Цензор.НЕТ 4752
Тебя, ведь тоже, где-то кто-то учил...
Вот и результат.
показати весь коментар
23.02.2021 09:48 Відповісти
ну это была опечатка, а тебя видимо тоже учили взятки брать, раз так опа подгорела))))
показати весь коментар
23.02.2021 09:53 Відповісти
Ты не поверишь, но ДА: у знакомых там училась дочка, "летали" в основном на тренажёре, но на последнем курсе ей "даже" дали "порулить" на Боинге!) Мы все гадали: неужели ей дадут летать, ан нет: девица выскочила замуж и чухнула в накацапию!
И нахрена ей это надо было - непонятно! 😕
показати весь коментар
23.02.2021 12:32 Відповісти
"Десять рублей уходило на обучение Лизы кройке и шитью на курсах с правами строительного техникума."
12 стульев, Часть2, Глава 19 (с)
показати весь коментар
23.02.2021 09:45 Відповісти
Грёбаный стыд, а деньги 💰 вернут ,тем кто уже заплатили 😡
показати весь коментар
23.02.2021 09:46 Відповісти
А тем, кто с ними не долетел?
показати весь коментар
23.02.2021 09:49 Відповісти
70-80%тех кто уже заплатил, опосля выпуска, сматываются в рассеюшку,где их всегда рады принять.Жалеть таких не стоит..Отработают..
показати весь коментар
23.02.2021 13:55 Відповісти
Вот это армия,самая сильная в Европе...
показати весь коментар
23.02.2021 09:48 Відповісти
Ты совсем баран или прикидываешься? ВУЗ готовил гражданских пилотов.
показати весь коментар
23.02.2021 09:50 Відповісти
Яблоко от яблони далеко не падает.
показати весь коментар
23.02.2021 09:51 Відповісти
Эта зараза везде!
показати весь коментар
23.02.2021 09:52 Відповісти
А Яценюк говорил, что Евросоюз на горизонте...
Или это, как когда-то про коммунизм?
показати весь коментар
23.02.2021 09:52 Відповісти
все продается,все покупается в этой стране....
показати весь коментар
23.02.2021 09:54 Відповісти
А вот нары ему у нас за такие "мелочи" совсем не гарантированы.
показати весь коментар
23.02.2021 10:01 Відповісти
вот почему не убивать при задержании?
показати весь коментар
23.02.2021 10:02 Відповісти
Тю, копейки какие то... Лучше поинтересуйтесь как самолеты академии оказались в собственности авиакомпании Урга и кто в этой компании хозяин..
показати весь коментар
23.02.2021 10:03 Відповісти
"авиакомпании Урга и кто в этой компании хозяин.".
Интересно, кто?
показати весь коментар
23.02.2021 10:40 Відповісти
Внуитрішніх ворогів держави потрібно знищувати, як і зовнішніх.
показати весь коментар
23.02.2021 10:16 Відповісти
Сильно сказано... Накипело видимо... А Вы не задавали себе вопрос почему так происходит? Неужели во всем виноваты ох..ші тварі, которые берут??? Вы не думали что они берут потому что 90% населения предпочитает идти по наименьшему пути сопротивления и дают? Сами никому не даете? Но, виноваты, почему то, только ох...ие твари и чиновники, народ, который плодит коррупцию на бытовом уровне тут ни при чем...
показати весь коментар
23.02.2021 10:27 Відповісти
Я це знаю. І тому кажу і сам, що 90% нашого люду це безнадійні виродки.
показати весь коментар
23.02.2021 11:39 Відповісти
Так ведь "Ох***ші тварі" ставят людей в условия. Не дашь - не получишь.. Тысячи "законных" причин найдут... Эти схемы они не ленятся продумывать.. Карать нужно. Иначе никак.
показати весь коментар
23.02.2021 11:52 Відповісти
Тысячи причин найдут себе в оправдание те кто дает. Как правило это делают те, кто не особо хочет напрягаться, избавляет себя от лишних хлопот и не знает своих прав, или же те, кто поступает не совсем законно. Но, давая взятки, необходимо понимать, что делая это он не имеет морального права требовать нормальной жизни для себя и своих детей...
показати весь коментар
23.02.2021 12:09 Відповісти
Цивільна авіація, як і військово-транспортна, що в СРСР, що в теперішній Україні, завжди вважалися і вважаються - блатними. Літають в них помазані єлітним, навіть не божественним, єлєєм. Гроші там водяться і зовсім не маленькі. Не дарма ж в Генштабі завили нещодавно, коли в них забрали цю кормушку. Тому, на заміну цьому невдасі, обов'язково прийдуть інші (святе місце пусте не буває) й як платили мзду, так і будуть платити. Залюбки!
показати весь коментар
23.02.2021 10:31 Відповісти
Ну і хто нам винен россія чи США , це ужас просто до чого ми докотилися
показати весь коментар
23.02.2021 22:37 Відповісти
А НЕ ДЕБИЛИЗМ 10 ЛЕТ УЧИТЬСЯ ЧТОБЫ НА КУКУРУЗНИКЕ ЛЕТАТЬ !!!???
показати весь коментар
24.02.2021 07:00 Відповісти
 
 