Під Києвом сталася ДТП за участю п'яти авто: є загиблі і травмовані. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
У Київській області на 40-му кілометрі автодороги Київ-Чернігів сталася ДТП за участю п'яти транспортних засобів. Є загиблі і травмовані.
Про це повідомляє патрульна поліція Київської області в Telegram, передає Цензор.НЕТ
Зазначається, що ДТП сталася біля села Залісся.
Нині патрульні поліцейські займаються регулюванням руху, оскільки, на цій ділянці рух тимчасово заблоковано. На місці працюють рятувальники, медики і слідчі.
Об'їзд здійснюється зустрічною смугою руху.
"Просимо вас врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними. За можливості утримуйтеся від поїздки за вищевказаним маршрутом. Водії, дотримуйтеся правил дорожнього руху та жестів регулювальника", - закликали водіїв правоохоронці.
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От ДТП вы не застрахованы, но последствия меньше......
Куди вони бл#дь постійно летять, невстигають?!