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ДТП (4208) Київська область (3131)

Під Києвом сталася ДТП за участю п'яти авто: є загиблі і травмовані. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У Київській області на 40-му кілометрі автодороги Київ-Чернігів сталася ДТП за участю п'яти транспортних засобів. Є загиблі і травмовані.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області в Telegram, передає Цензор.НЕТ

Зазначається, що ДТП сталася біля села Залісся.

Під Києвом сталася ДТП за участю пяти авто: є загиблі і травмовані 01

Нині патрульні поліцейські займаються регулюванням руху, оскільки, на цій ділянці рух тимчасово заблоковано. На місці працюють рятувальники, медики і слідчі.

Об'їзд здійснюється зустрічною смугою руху.

"Просимо вас врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними. За можливості утримуйтеся від поїздки за вищевказаним маршрутом. Водії, дотримуйтеся правил дорожнього руху та жестів регулювальника", - закликали водіїв правоохоронці.

Під Києвом сталася ДТП за участю пяти авто: є загиблі і травмовані 02

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Автор: Наталя Джума
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сейчас Антонина запоет о повышении штрафов
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23.02.2021 09:59 Відповісти
І скаже що всі хто винен в ДТП - безробітні.
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23.02.2021 10:09 Відповісти
уже нужно не повышать штрафа а расстреливать на месте, страна хот вздохнет
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23.02.2021 10:23 Відповісти
И правильно сделает! Не виноват же асфальт?!
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23.02.2021 12:04 Відповісти
Нет видеокамер на дорогах, нет полиции ,нет контроля, нет порядка. Геть зеленых нечистей с власти!
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23.02.2021 10:17 Відповісти
Не камеры на дорогах нужны, а дополнительные камеры в тюрмах для уродов и алкашей за рулем!
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23.02.2021 12:05 Відповісти
Соблюдайте скоростной режим и дистанцию !
От ДТП вы не застрахованы, но последствия меньше......
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23.02.2021 10:19 Відповісти
Потужний Аваков вже 8-й рік радари встановлює...
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23.02.2021 10:21 Відповісти
Зробіть ідіотам нормальну дорогу, дайте нормальне авто... й ідіотів стане меньше але нажаль вони з собою й нормальних, невинних людей забирають.
Куди вони бл#дь постійно летять, невстигають?!
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23.02.2021 10:23 Відповісти
Так, Аваков винен, зРада теж винна, Кабмін і Шмигаль теж винні, але не в тому, що тут усі їм закидають. Винні вони зовсім в іншому - досі на державному рівні не створена дієва система навчання керуванню авто - зі справжніми жорсткими екзаменами і можливістю позбавити прав за порушення і направити на перенавчання. Корупція у цій надважливій для держави сфері величезна, я б сказав тотальна, і вбиває саме вона! А оці вищезгадані пани, що займають державні посади, нічого не роблять для виправлення цієї ганьби. Ось у чому вони винні.
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23.02.2021 10:29 Відповісти
 
 