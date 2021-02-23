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Затримано та взято під варту активіста "кримської весни", який сприяв окупації півострова, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Затримано та взято під варту активіста

Контррозвідники СБУ викрили активіста так званої "кримської весни", який сприяв окупації АР Крим російськими агресорами. Слідчі органів безпеки повідомили чоловікові про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили особу мешканця тимчасово анексованого Криму під час в’їзду на материкову частину України. Задокументовано, що навесні 2014 року він ініціативно вступив до громадської організації "Автоканал Севастополя", у якій сприяв РФ анексії території півострова. Також у складі так званої кримської "Самооборони" зловмисник здійснював спостереження на виборчих дільницях під час незаконних виборів фейкового "парламенту Республіки Крим" та підбурював місцевих жителів до участі у незаконному голосуванні.

Служба має докази, що підозрюваний був нагороджений російською окупаційною адміністрацією медаллю "В ознаменование 5 годовщины начала русской весны 23.02.2014-23.02.2019".

Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Затримано та взято під варту активіста кримської весни, який сприяв окупації півострова, - контррозвідка СБУ 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
А чего эта кацапская нечисть нышпорила по Украине? Хотела дальше развивать свою деятельность? Расстрел. В нормальной стране только так было бы.
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23.02.2021 10:19
+10
зачем патроны тратить на это гофно! вот способ хороший!
Затримано та взято під варту активіста "кримської весни", який сприяв окупації півострова, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 6872
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23.02.2021 10:41
+7
В Желтых вода открыть рудники и пусть эти козлы ипашат там пока не здохнут . ( я вообще то добрая, но этих не жаль)
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23.02.2021 10:21
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Кацапи - такі...кчцапи! 😁Хотів написати "дебвли", але подумав, що то - синоніми. 😊
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23.02.2021 10:19 Відповісти
А чего эта кацапская нечисть нышпорила по Украине? Хотела дальше развивать свою деятельность? Расстрел. В нормальной стране только так было бы.
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23.02.2021 10:19 Відповісти
И я об этом подумал - к стене!!!
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23.02.2021 10:32 Відповісти
зачем патроны тратить на это гофно! вот способ хороший!
Затримано та взято під варту активіста "кримської весни", який сприяв окупації півострова, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 6872
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23.02.2021 10:41 Відповісти
И многоразового использования! Затримано та взято під варту активіста "кримської весни", який сприяв окупації півострова, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 3160
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23.02.2021 12:21 Відповісти
Пуля - удел солдата. А для предателей веревка вполне сгодится. Мыло надо еще заслужить.
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23.02.2021 10:49 Відповісти
скорей всего ехал за биометрическим паспортом))
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23.02.2021 11:22 Відповісти
Ну ты вообще... Кто так не гуманно поступает? 25 лет колонии усиленного режима без права переписки и УДО! Вот это я понимаю! И гуманно и время ему на подумать есть... А грохнуть - то для него за счастье будет!
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23.02.2021 11:44 Відповісти
Это ХЗ-что называется фото? По моему разумению, такой прием используют в случаях, когда организм с фото будет либо отпущен на все четыре, либо обменян по договоренности.
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23.02.2021 10:20 Відповісти
наверно пенсию ехал оформлять, жрать то охота.
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23.02.2021 10:20 Відповісти
Я бы не сказал . У кацов бюджетники нищенствуют , а пенсы нехило получают . Может не все , но моя тещя точно не мало 18 тыщщщщ. Хотя уже тоже подвывать за Украиной стала . Восьмой десяток , уже земелькой пахнет, а дочурка не ездит проведать , чисто из принципа .
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23.02.2021 10:38 Відповісти
В Желтых вода открыть рудники и пусть эти козлы ипашат там пока не здохнут . ( я вообще то добрая, но этих не жаль)
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23.02.2021 10:21 Відповісти
ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК) - горно-обогатительный комбинат в городе Жёлтые Воды (Днепропетровская область Украины), единственное на Украине предприятие по добыче и переработке урановой руды, способное полностью обеспечить потребности атомной энергетики государства в природном уране. Также ВостГОК является крупнейшим на Украине производителем серной кислоты: технической и улучшенной.В СССР ВостГОК входил в Министерство среднего машиностроения СССР и являлся одним из ведущих предприятий по поставкам урановой руды на объекты атомной промышленности.
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23.02.2021 10:25 Відповісти
Ни в коем случае! В их руках все в говно превращается, так, гляди, и ценнейшее месторождение полиметаллов засрут. Только на разминирование Донбасса, а потом на пожизненную сортировку твердых бытовых отходов.
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23.02.2021 11:35 Відповісти
Якби ж їх наказували так, як вони це заслужили, а то спіймали і випустили під заставу або дали умовно.
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23.02.2021 10:25 Відповісти
Його тре садити за грати на довічний термін.
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23.02.2021 10:26 Відповісти
А це бува не він тут?
Задержан и взят под стражу активист "крымской весны", способствовавший оккупации полуострова, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 1431
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23.02.2021 10:26 Відповісти
Обрыганы из рашистских ипеней воют
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23.02.2021 13:19 Відповісти
Обміняють на якогось таксиста. Як убивцю Шеремета Юлію Прасолова
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23.02.2021 10:30 Відповісти
Допрос и расстрел!
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23.02.2021 10:34 Відповісти
Ви сильно ускладнюєте... Після допиту розстрілювати не можна, бо є документальне підтвердження його затримання і прижиттєвий допит...
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23.02.2021 11:25 Відповісти
Вот бы еще с ЕС и США договориться таких террористов вылавливать и отдавать Украине?!
Это будет серьезным доводом думать головой звать рюзьке мир, или нет для нашей ватки.
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23.02.2021 10:47 Відповісти
фото нет, значит это фейк
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23.02.2021 10:50 Відповісти
Фейк это ты, бот козломордый
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23.02.2021 10:52 Відповісти
Класно, молодці що затримали. Обов'язково на кічу в Тернопіль.
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23.02.2021 10:54 Відповісти
Так покажите фейс. Что за идиотская манера замазывать лица???
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23.02.2021 10:55 Відповісти
Крымский бандеровец всё знает:
Херсонский городской суд арестовал до 16 апреля задержанного накануне при выезде из Крыма Затримано та взято під варту активіста "кримської весни", який сприяв окупації півострова, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 2535 , который помогал оккупантам захватывать Крым. Свою вину Куцарев признал: "Я фактически осознаю то, что допустил ошибку, и начинаю это осознавать. Вот спустя уже некоторое время, вот уже последние два года, я пытаюсь уже осознавать и понимать, что это была действительно ошибка, и пытаюсь как-то с этим дальше жить. Что это действительно была ошибка и надо как-то это исправлять" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1362852544528146432 (фото и ссылки).

Затримано та взято під варту активіста "кримської весни", який сприяв окупації півострова, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 9245

Затримано та взято під варту активіста "кримської весни", який сприяв окупації півострова, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 9068

Затримано та взято під варту активіста "кримської весни", який сприяв окупації півострова, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 9823
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24.02.2021 08:54 Відповісти
О, вот это уже другое дело Спасибо!
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24.02.2021 09:49 Відповісти
Гюльчатай! Покажи личико!
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23.02.2021 11:46 Відповісти
А ехало оно к родственникам в Одесскую область, и может быть не первый раз. Ещё бы их тряхануть, наверняка тоже любители русскага мира.
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24.02.2021 09:03 Відповісти
Ватный длбб ,никто желания спрашивать не будет ,*а не хотите ли назад в Украину* ,пойдете унылыенах на полусогнутых ,отдалится...
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23.02.2021 13:25 Відповісти
В Крыму референдум был фейковый, а результаты нарисованы.
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23.02.2021 13:24 Відповісти
А на підставі якого закону був проведений так званий "референдум"?
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23.02.2021 14:26 Відповісти
Теперь каждый день будут этих предурков ловить.
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23.02.2021 13:26 Відповісти
ТЕПЕРЬ ПУСТЬ ПОСЛУЖИТ СТРАНЕ КАК МУЛЬТИДОНОР ОРГАНОВ !)
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24.02.2021 06:49 Відповісти
 
 