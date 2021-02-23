Затримано та взято під варту активіста "кримської весни", який сприяв окупації півострова, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Контррозвідники СБУ викрили активіста так званої "кримської весни", який сприяв окупації АР Крим російськими агресорами. Слідчі органів безпеки повідомили чоловікові про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили особу мешканця тимчасово анексованого Криму під час в’їзду на материкову частину України. Задокументовано, що навесні 2014 року він ініціативно вступив до громадської організації "Автоканал Севастополя", у якій сприяв РФ анексії території півострова. Також у складі так званої кримської "Самооборони" зловмисник здійснював спостереження на виборчих дільницях під час незаконних виборів фейкового "парламенту Республіки Крим" та підбурював місцевих жителів до участі у незаконному голосуванні.

Служба має докази, що підозрюваний був нагороджений російською окупаційною адміністрацією медаллю "В ознаменование 5 годовщины начала русской весны 23.02.2014-23.02.2019".

Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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