Затримано та взято під варту активіста "кримської весни", який сприяв окупації півострова, - контррозвідка СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Контррозвідники СБУ викрили активіста так званої "кримської весни", який сприяв окупації АР Крим російськими агресорами. Слідчі органів безпеки повідомили чоловікові про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили особу мешканця тимчасово анексованого Криму під час в’їзду на материкову частину України. Задокументовано, що навесні 2014 року він ініціативно вступив до громадської організації "Автоканал Севастополя", у якій сприяв РФ анексії території півострова. Також у складі так званої кримської "Самооборони" зловмисник здійснював спостереження на виборчих дільницях під час незаконних виборів фейкового "парламенту Республіки Крим" та підбурював місцевих жителів до участі у незаконному голосуванні.
Служба має докази, що підозрюваний був нагороджений російською окупаційною адміністрацією медаллю "В ознаменование 5 годовщины начала русской весны 23.02.2014-23.02.2019".
Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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Это будет серьезным доводом думать головой звать рюзьке мир, или нет для нашей ватки.
Херсонский городской суд арестовал до 16 апреля задержанного накануне при выезде из Крыма , который помогал оккупантам захватывать Крым. Свою вину Куцарев признал: "Я фактически осознаю то, что допустил ошибку, и начинаю это осознавать. Вот спустя уже некоторое время, вот уже последние два года, я пытаюсь уже осознавать и понимать, что это была действительно ошибка, и пытаюсь как-то с этим дальше жить. Что это действительно была ошибка и надо как-то это исправлять" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1362852544528146432 (фото и ссылки).