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Одеса (4014) Стерненко (374)

Біля будівлі суду в Одесі зібралися прихильники Стерненка. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

У Приморському райсуді Одеси проходить засідання, на якому мають намір оголосити вирок активістам Сергію Стерненку і Руслану Демчуку у справі про викрадення депутата райради Сергія Щербіча. Біля будівлі суду збиралися люди, які підтримують активістів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як на 10 ранку, просто круті люди, які приїхали з Харкова, Дніпра, Києва, Львова, Франик, Вінниці. Всередині теж повно. Чекаємо оголошення вироку", - написав у Facebook Віталій Коломієць.

Біля будівлі суду в Одесі зібралися прихильники Стерненка 01
Біля будівлі суду в Одесі зібралися прихильники Стерненка 02
Біля будівлі суду в Одесі зібралися прихильники Стерненка 03

За версією обвинувачення, 24 квітня 2015 року новообраного депутата Комінтернівської районної ради Сергія Щербича викрали п'ять чоловіків і катували, вимагаючи відмовитися від мандата, який він повинен був отримати 30 квітня. Коли Щербіча відпустили, він повідомив про те, що трапилося, в поліцію.

8 вересня 2015 року за підозрою у викраденні заарештували Сергія Стерненка, який тоді був лідером одеського Правого сектору, і його соратника Руслана Демчука. Разом зі Стерненком за підозрою в хуліганстві і насильстві щодо працівника прокуратури був заарештований лідер одеського Автомайдану Євген Резвушкін.

11 вересня 2015 року Апеляційний суд дозволив Стерненку вийти під заставу в розмірі 60 тисяч гривень. В цей же день гроші на заставу зібрали, і Стерненка, і Демчука звільнили з-під варти.

Прокуратура клопоче про 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна для одеського активіста Сергія Стерненка у справі про викрадення Сергія Щербича в 2015 році.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Нормально так земрази исполняют...
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23.02.2021 11:37
+7
Не в Одесі, а в Києві потрібно збиратися. І не прибічники Стерненка, а ті хто підтримує свободу, незалежність та розвиток цивілізований держави Україна. Писакижурнашлюхи не намагайтеся маніпулівати громадською думкою. Ці виродки прикриваючись так званими санкціями медведчуку, яких навіть визначення цього слова юридичного не має в наших законодавчих актах, садять до вязниць патріотів, а справжніх ворогів держави відпускають, як тих зайців та вовків в тернові кущі.
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23.02.2021 11:47
+6
Это если бы сепар какой-то, так максимум условное было бы как обычно
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23.02.2021 11:38
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Нормально так земрази исполняют...
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23.02.2021 11:37 Відповісти
Это если бы сепар какой-то, так максимум условное было бы как обычно
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23.02.2021 11:38 Відповісти
крім заяви ''потерпілого'' ніяких доказів немає.
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23.02.2021 13:26 Відповісти
чого чекаємо?? де шини.....??
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23.02.2021 11:41 Відповісти
Это решалось в Киеве.
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23.02.2021 11:53 Відповісти
Не в Одесі, а в Києві потрібно збиратися. І не прибічники Стерненка, а ті хто підтримує свободу, незалежність та розвиток цивілізований держави Україна. Писакижурнашлюхи не намагайтеся маніпулівати громадською думкою. Ці виродки прикриваючись так званими санкціями медведчуку, яких навіть визначення цього слова юридичного не має в наших законодавчих актах, садять до вязниць патріотів, а справжніх ворогів держави відпускають, як тих зайців та вовків в тернові кущі.
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23.02.2021 11:47 Відповісти
Аби не Порох.. Дурная привычка учиться на своём горбу, вместо чтения книг по истории делает своё дело.
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23.02.2021 11:47 Відповісти
При порохе Медведчук и Труханов тоже были в полном шоколаде.
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23.02.2021 11:58 Відповісти
Що ти среш тут своїм порохом?! Тупа гнида! При пороху опг труханова очолило Одесу і таких виродків свинарчуків поставлених твоїм порохом тьма, він за 5 років нічого так і не зробив, щоб дійсно змінити Україну та знищити в ній злочинно-корупційну ракову пухлину, яка знищує державу та веде Україну в рюсскій мір. Тож завали свого гнилого дурного рота!
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23.02.2021 11:58 Відповісти
А сейчас как, тупица? По-другому? Стало лучше? Нет, стало хуже. И ещё станет. Учиться, болван, ВСЕГДА проще на книжках истории. Там есть все ответы. Вопрос в том, в состоянии ли ты учиться. Вот это вопрос-вопросов.
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23.02.2021 12:04 Відповісти
Свинарчуки - дебілдетект.
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23.02.2021 12:42 Відповісти
 
 