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Новини Фото Політика України Вирок Стерненку
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Вирок Стерненку виніс суддя з Донецька Попревич, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Сергія Стерненка судив суддя Віктор Попревич з Донецька, який ще до війни був добре відомий на все місто тим, що встановив біля воріт власного особняка бюсти Леніна і Сталіна.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Виявляється, Сергія Стерненка судив суддя Віктор Попревич із Донецька, який ще до війни був добре відомий на все місто тим, що встановив біля воріт власного особняка бюсти Леніна і Сталіна. Треба ж, я думав він давно на пенсії або в Росії. Мабуть, ніхто інший виконувати замовлення ОПЗЖ і Портнова не погодився. Тому й перенесли засідання на 23 лютого. Спеціально захотіли поглумитися. Зрозуміло, що все це мракобісся не має з правосуддям нічого спільного. У нормальній країні цього любителя ГУЛАГу і сталінщини до суду навіть не підпустили б", - заявив Казанський.

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"Я знаю суддю Віктора Попревича, який виніс вирок Сергієві Стерненку. У 2017 році я брав на поруки 23-річну виховательку, на яку хотіли повісити обвинувачення у справі дитячого табору "Вікторія", де під час пожежі загинуло троє дітей. А Віктор Попревич - це той самий суддя, який всупереч вимогам прокуратури, без повідомлення сторони звинувачення й адвокатів сімей загиблих у таємному режимі провів засідання суду і звільнив з-під варти директора табору "Вікторія", який безпосередньо відповідав за стан пожежної безпеки дитячого комплексу. Не вірив цьому судді тоді. Не вірю йому і зараз. І ще. Що біліші нитки, якими шиються докази в подібних кримінальних процесах, то чорніша ненависть і недовіра до судової системи", - додав екснардеп Мустафа Найєм.

Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.

Вирок Стерненку виніс суддя з Донецька Попревич, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський 01
Вирок Стерненку виніс суддя з Донецька Попревич, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський 02
Вирок Стерненку виніс суддя з Донецька Попревич, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський 03
Вирок Стерненку виніс суддя з Донецька Попревич, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський 04

Вирок Стерненку виніс суддя з Донецька Попревич, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський 05
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Топ коментарі
+91
Как неожиданно, судья тупой ватник
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23.02.2021 14:12
+58
Приговор Стерненко вынес судья из Донецка Попревич, установивший у ворот своего особняка бюсты Ленина и Сталина, - Казанский - Цензор.НЕТ 2536
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23.02.2021 14:17
+50
Когда рыги, сепары и ЗЕ-коллаборанты хватали националистов, я молчал: я не был националистом...
Когда они сажали АТОшников, я молчал: я не был АТОшником...
Когда они хватали критиков власти, я молчал: я не был критиком этой власти...
Когда они пришли за мной - заступиться за меня было уже некому.........................
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23.02.2021 14:14
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ватная тварь
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23.02.2021 21:30 Відповісти
Так завалить падлу донецкую
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23.02.2021 21:42 Відповісти
пришло время кардинально обновить судебную систему
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23.02.2021 22:04 Відповісти
оте "суддя" що сьогодні виніс вирок Стерненку- то відрижка ригівська...але ж. всьому свій час...
і все змінюється...він явно добре не подумав...
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23.02.2021 22:28 Відповісти
Есть неумолимая логика в том, что е**тый судья понадобился е***й власти, чтобы устроить такой же е***й, как они сами беспредел... потому что судом это невозможно назвать вааще...
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23.02.2021 23:01 Відповісти
Надо опротестовать решение судом высшей инстанции, а Попревича лишить звания судьи с отменой судейской пенсии. И все.
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23.02.2021 23:07 Відповісти
попревича надо посадить на пустую бутылку "Мадам Клико"...
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24.02.2021 00:15 Відповісти
Сергея Стерненко судил судья Виктор Попревич из Донецка, который ещё до войны был хорошо известен на весь город тем, что установил у ворот собственного особняка бюсты Ленина и Сталина Источник: https://censor.net/ru/p3249562

Це не людина, це якась сєпарська худоба з ватою замість мозку Вирок Стерненку виніс суддя з Донецька Попревич, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський - Цензор.НЕТ 6192
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24.02.2021 00:46 Відповісти
А ты ЧТО НА ТАЛБИЧКЕ хоть читал.о .Или не обучен мозги напрягать? Возьми URL картинки и поищи в Гугле историю про бюсты . и с какой целью .. а потом верещи.
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24.02.2021 01:24 Відповісти
А пішов ти на х*й разом зі своїм сєпаром кацап, адресу зрозумів?
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24.02.2021 14:49 Відповісти
Манипуляции толпой с этим Сталиным. ..Судья этот никакой не сталинист а скорее даже наоборот .Там же для прикола рядом с бюстами висит красная табличка с издевательской надписью "Тупик коммунизма " .....а ослепленное стадо баранов уперлось как быки с этого Сталина/Ленина и верещат как придурки ... ума не больше чем у детей ....Присмотритесь и убедитесь .
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24.02.2021 01:20 Відповісти
І тут ми маємо знову
фундаментальне питання:
...
це був саме той, про який так багато говорять, "незалежний суд" ?
...
(Підказка: так, це був саме той "незалежний суд", оскільки ні президент, ні уряд, ні депутати парламенту - ніхто з найвищих державних керівників не тиснув на його рішення. Цей приклад знову показує повну безглуздість і очевидну облудність міфу про "незалежний суд".)
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24.02.2021 02:39 Відповісти
Слово проти слова!?Якщо хтось думає , що загравання з ворогами, "руSSкім міром", з окупантами, дасть йому мир,то він дуже помиляється...! У світовій історії такого ще не було! Ворог другом ніколи не стане, бо його ціль зробити тебе рабом, а тільки патріот, який готовий життя віддати за Батьківщину, може бути соратником по боротьбі!!! Як цього не розуміти..??.?А судді, прокурори ХТО і чи може бути таке , що вони люто ненавидять ВСЕ патріотично українське...?? То на скільки б років тоді такі прокурори, а з ними і суди, засудили б добровольців, які "незаконно взяли зброю", і пішли захищати Батьківщину від ворога..?А потім дійшли б і до Л.Кравчука за розвал Союзу...?
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24.02.2021 11:47 Відповісти
Старенький дедушка судья нарушил закон про мову,оглашая приговор на рюсскам наречии...,адвокаты Стерненко сожрут быдло то донецкое Вирок Стерненку виніс суддя з Донецька Попревич, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський - Цензор.НЕТ 8026
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24.02.2021 04:25 Відповісти
Суддям з Донбасу необхідно анулювати посвідчення.
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24.02.2021 08:32 Відповісти
одной мне кажется, что как минимум половина судей - это какие-то отбросы общества или именно такие отбросы привлекаются к этим судилищам позорным..., пока не понятно...
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24.02.2021 08:54 Відповісти
Чому захист не заявив відвід?
Оце і наш рівень. Ми замість реальної проблеми починаємо розповідати, про конкретного суддю.
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24.02.2021 10:00 Відповісти
Який дрімучий сталініст! Як він вижив у нинішньому світі?
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24.02.2021 10:09 Відповісти
Просто он живет на улице Ленина и его клинит все время. Группа « Ноль»https://reproduktor.net/gruppa-nol/ulica-lenina/
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24.02.2021 11:26 Відповісти
Слово проти слова!?Якщо хтось думає , що загравання з ворогами, "руSSкім міром", з окупантами, дасть йому мир,то він дуже помиляється...! У світовій історії такого ще не було! Ворог другом ніколи не стане, бо його ціль зробити тебе рабом, а тільки патріот, який готовий життя віддати за Батьківщину, може бути соратником по боротьбі!!! Як цього не розуміти..??.?А судді, прокурори ХТО і чи може бути таке , що вони люто ненавидять ВСЕ патріотично українське...?? То на скільки б років тоді такі прокурори, а з ними і суди, засудили б добровольців, які "незаконно взяли зброю", і пішли захищати Батьківщину від ворога..?А потім дійшли б і до Л.Кравчука за розвал Союзу...?
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24.02.2021 11:46 Відповісти
Активист Сергей Стерненко, которого вчера Приморский суд Одессы приговорил к семи годам тюремного заключения, превращает в политику и шоу свое делооб этом в прямом эфире телеканала «НАШ» заявила депутат Верховной Рады от пропрезидентской партии «СЛУГА НАРОДА»
ОЛЬГА ВАСИЛЕВСКАЯ-СМАГЛЮК.


"Я БЛАГОДАРНА ПОРТНОВУ.
Его руками восстанавливается справедливость в Украине",
- "слуга народа" ВАСИЛЕВСКАЯ-СМАГЛЮК
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телеканала НАШ
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24.02.2021 13:14 Відповісти
ну понятно так и думал что это какая то совдеповская обезьяна, как люстрацию проводили такие ублюдки не то что судить им надо запретить любые должности занимать в органах власти как в странах балтики, в этой погани корень проблем страны они тормоз развития и опора ввх, когда это поймут наши правители или они такие же?
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24.02.2021 13:22 Відповісти
Предлагаю флешмоб: обоссать бюст Лет-нина и Ста-лина
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24.02.2021 20:42 Відповісти
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