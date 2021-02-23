УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11337 відвідувачів онлайн
Новини Фото СуспільствоФоторепортаж
5 669 11
Львів (2079) Медведчук (1323) протест (2248) Козак (115) Національний корпус (386)

Під час акції протесту проти бізнесу Козака у Львові сталися сутички між активістами і поліцією. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Сьогодні, 23 лютого, у Львові відбувся черговий пікет біля підприємств, які належать Тарасові Козаку і його однопартійцю з ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ZAXID.net".

 Активісти "Нaціонaльного кopпycу" обклеювали підприємства листівками, палили шини і димові шашки. На місце приїхали багато різних підрозділів поліції, між пікетувальниками і правоохоронцями відбулися сутички. Шістьох учасників пікету затримали. Поліція повідомляє про чотирьох постраждалих поліцейських, активісти – про десятьох своїх травмованих.

"Під час акції націоналістів оточили екіпіровані поліцейські у шоломах та з кийками, перешкоджаючи проводити блокування. Поліція тримала активістів Hацкорпусу в оточенні близько години. Частину активістів затримали", — повідомив керівник львівського осередку "Нaціонaльного кopпycу" Богдан Бордун.

За його словами, пікет відбувся на вул. Городоцькій 367/2, де зареєстровані підприємства "Будімекс", "Капітал плаза", "Трансмонолітавто", "Бетонбуд". За словами Богдана Бордуна, внаслідок сутичок постраждали близько 10 активістів від сльозогінного газу та ударів кийками. Їм надали меддопомогу на місці.

У поліції повідомили , що постраждали також поліцейські, щоправда, не уточнили, яких саме травм зазнали правоохоронці. Прессекретарка поліції Львівщини Світлана Добровольська розповіла, що їх доставили в лікарню та обстежують. За її словами, постраждалі - працівники різних підрозділів.

На місце проведення акції виїжджали слідчо-оперативна група, батальйон спецпризначення, групи превентивної комунікації, патрульні поліцейські і бійці тактико-оперативної роти. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), яка передбачає позбавлення волі до п'яти років.

Під час акції протесту проти бізнесу Козака у Львові сталися сутички між активістами і поліцією 01
Під час акції протесту проти бізнесу Козака у Львові сталися сутички між активістами і поліцією 02
Під час акції протесту проти бізнесу Козака у Львові сталися сутички між активістами і поліцією 03
Під час акції протесту проти бізнесу Козака у Львові сталися сутички між активістами і поліцією 04
Під час акції протесту проти бізнесу Козака у Львові сталися сутички між активістами і поліцією 05
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
Театр имени Арсена.
ОПГ Полиция Арсена и ЧВК нацжены Арсена, устроили шоу
показати весь коментар
23.02.2021 14:56
+8
Так значит санкции от шута не настоящие , если весь бизнес террористов мертвечука и козака ,продолжает процветать ???
показати весь коментар
23.02.2021 15:13
+3
Нічого Медвечуку на пропаганду рюського міра в Україні гроші заважати заробляти.
показати весь коментар
23.02.2021 15:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Театр имени Арсена.
ОПГ Полиция Арсена и ЧВК нацжены Арсена, устроили шоу
показати весь коментар
23.02.2021 14:56 Відповісти
а когда нацкорпус будет протестовать против кацапа боцмана у них во главе?
показати весь коментар
23.02.2021 15:00 Відповісти
А коли ти свою дупіту піднімеш з крісла і вийдеш на вулицю протестувати, щоб ще й мінтяри люлєй виписали?
показати весь коментар
23.02.2021 15:04 Відповісти
за боцмана протестовать? не, спасибо, кацапский нацист - не мой идеал.
показати весь коментар
23.02.2021 15:15 Відповісти
Нічого Медвечуку на пропаганду рюського міра в Україні гроші заважати заробляти.
показати весь коментар
23.02.2021 15:01 Відповісти
Які ще нахер столкновєнія? Ми добре знаємо львів'ян, і як вони це роблять.
показати весь коментар
23.02.2021 15:12 Відповісти
Так значит санкции от шута не настоящие , если весь бизнес террористов мертвечука и козака ,продолжает процветать ???
показати весь коментар
23.02.2021 15:13 Відповісти
Qрва ,6 років чекали?! Під час акції протесту проти бізнесу Козака у Львові відбулися сутички між активістами і поліцією - Цензор.НЕТ 7523 Під час акції протесту проти бізнесу Козака у Львові відбулися сутички між активістами і поліцією - Цензор.НЕТ 7523 Під час акції протесту проти бізнесу Козака у Львові відбулися сутички між активістами і поліцією - Цензор.НЕТ 7523
показати весь коментар
23.02.2021 15:43 Відповісти
А ось стосовно справи Стерненко вони не в курсі.
показати весь коментар
23.02.2021 15:52 Відповісти
Цензор все время придумывает "столкновения". Чтобы не было так стыдно за этих амеб с плакатами.
показати весь коментар
23.02.2021 16:09 Відповісти
А поліція нащо туда сунулася?
Пікетують -най пікетують Під час акції протесту проти бізнесу Козака у Львові відбулися сутички між активістами і поліцією - Цензор.НЕТ 5064
показати весь коментар
23.02.2021 20:53 Відповісти
 
 