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заповідник (74) птахи (34) Херсонщина (4221) Асканія-Нова (15)

У заповіднику "Асканія-Нова" на Херсонщині знову масово гинуть птахи: виявлено 187 мертвих особин. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Держпродспоживслужба Херсонщини з'ясовує причини нового випадку загибелі птахів у біосферному заповіднику "Асканія-Нова".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті відомства.

Так, в Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області 23 лютого надійшло повідомлення від директора біосферного заповідника "Асканія-Нова" Віктора Гавриленка про нові випадки загибелі птахів.

Зараз на місці почалося епізоотичне розслідування.

Фахівці Чаплинського управління Держпродспоживслужби на території дендропарку та озер на території зоопарку виявили 187 трупів птахів:

Крижень - 38;

Качка огар (червонокнижна) - 32;

Граки - 75;

Галки - 42.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масова загибель сірих журавлів в "Асканії-Нова": птахів отруїли токсичним зерном, вони померли від набряку легень

За результатами розслідування буде надана додаткова інформація.

Нагадаємо, в січні 2021 року в Асканії-Нова за тиждень загинуло 185 "червонокнижних" сірих журавлів.

У заповіднику Асканія-Нова на Херсонщині знову масово гинуть птахи: виявлено 187 мертвих особин 01
У заповіднику Асканія-Нова на Херсонщині знову масово гинуть птахи: виявлено 187 мертвих особин 02
У заповіднику Асканія-Нова на Херсонщині знову масово гинуть птахи: виявлено 187 мертвих особин 03
Фото: сайт Держпродспоживслужби Херсонщини

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
А із старим случаєм вже розібрались? Покарали винних?
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23.02.2021 15:23
+5
все, к чему прикасается алчная рука человека, - обречено... забывает только, что он сам намертво впаян в эту цепочку...
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23.02.2021 15:08
+3
Мабуть десь на полях поряд пистициди застосовували.
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23.02.2021 15:15
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все, к чему прикасается алчная рука человека, - обречено... забывает только, что он сам намертво впаян в эту цепочку...
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23.02.2021 15:08 Відповісти
Мабуть десь на полях поряд пистициди застосовували.
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23.02.2021 15:15 Відповісти
Більше схоже на навмисне винищення.
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23.02.2021 15:29 Відповісти
София,местные говорят,что фермеры которые выращивают злаковые, рассыпают по полям травленое зерно от грызунов(мышей). Мышей на полях действительно много,но можно как то по другому бороться с грызунами.
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23.02.2021 15:42 Відповісти
А із старим случаєм вже розібрались? Покарали винних?
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23.02.2021 15:23 Відповісти
Нелюди.
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23.02.2021 15:28 Відповісти
хвермери.
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23.02.2021 15:33 Відповісти
Місяць тому писали про загибель 187 журавлів там же.
По словам главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, во внутренних органах и мышцах птиц нашли ... хлористый натрий. По мнению чиновницы, журавлей могли отравить ... вследствие неправильной утилизации отравленного зерна. Возникло 2 вопроса.

1. Хлористый натрий - он же кухонная соль. В любом организме есть хлористый натрий.
2 Отравленное зерно - это что? Зачем кому-то отравленное зерно вообще и в частности везти его в заповедник?
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23.02.2021 15:35 Відповісти
Посівмат зернових обробляють хімією (добрива+хімікати від шкідників), десь не далеко лежить під відкритим небом неліквід.
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23.02.2021 15:43 Відповісти
Мабуть так, але мені важко уявити, що зараз десь лежить під відкритим небом зерно, бо за нього хтось заплатив свої гроші. У радянському союзі все було загальне, тобто нічиє, а зараз ніби ситуація інша...
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23.02.2021 16:11 Відповісти
зерном травят мышей ещё со времён союза\ потом колхозники закапывали в землю начиная с сов . грачей заканчивая лисами \ а вот как оно оказалось в заповеднике масса вариантов начиная с банального украли не зная про то . что оно отравлено и по дешёвке продали . ну а насчёт соли видно пропустили - превышающие нормы в ..надцать раз
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23.02.2021 15:54 Відповісти
Кухонна сіль не токсична, до того ж багато не з'їси, бо солона.
Можливо журавлі щось знайшли на звалищі, але важко уявити звалище у заповіднику або близько. Журавлі можуть літати далеко від заповідника, а качки - ні. Можливо отрута у воді.
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23.02.2021 16:19 Відповісти
кошмар.
Так в чем причина?
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24.02.2021 00:25 Відповісти
 
 