У заповіднику "Асканія-Нова" на Херсонщині знову масово гинуть птахи: виявлено 187 мертвих особин. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Держпродспоживслужба Херсонщини з'ясовує причини нового випадку загибелі птахів у біосферному заповіднику "Асканія-Нова".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті відомства.
Так, в Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області 23 лютого надійшло повідомлення від директора біосферного заповідника "Асканія-Нова" Віктора Гавриленка про нові випадки загибелі птахів.
Зараз на місці почалося епізоотичне розслідування.
Фахівці Чаплинського управління Держпродспоживслужби на території дендропарку та озер на території зоопарку виявили 187 трупів птахів:
Крижень - 38;
Качка огар (червонокнижна) - 32;
Граки - 75;
Галки - 42.
За результатами розслідування буде надана додаткова інформація.
Нагадаємо, в січні 2021 року в Асканії-Нова за тиждень загинуло 185 "червонокнижних" сірих журавлів.
Будь ласка, зачекайте...
По словам главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, во внутренних органах и мышцах птиц нашли ... хлористый натрий. По мнению чиновницы, журавлей могли отравить ... вследствие неправильной утилизации отравленного зерна. Возникло 2 вопроса.
1. Хлористый натрий - он же кухонная соль. В любом организме есть хлористый натрий.
2 Отравленное зерно - это что? Зачем кому-то отравленное зерно вообще и в частности везти его в заповедник?
Можливо журавлі щось знайшли на звалищі, але важко уявити звалище у заповіднику або близько. Журавлі можуть літати далеко від заповідника, а качки - ні. Можливо отрута у воді.
Так в чем причина?