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Компанія DT World запропонує Україні програму реформи митниці, - ОП. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Представники еміратської компанії DT World, яка належить одному з найбільших портових операторів світу DP World і спеціалізується на рішеннях і послугах зі сприяння торгівлі, використовуючи новітні технології, пропонують Україні співпрацю в реформуванні, модернізації української митниці, спрощення, прискорення і поліпшення її роботи.

Про це йшлося на зустрічі заступниці керівника Офісу Президента України Юлії Свириденко, віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, міністра фінансів Сергія Марченка, голови Державної митної служби Павла Рябікіна, радника керівника Офісу Президента Тимофія Милованова з головним операційним директором (COO) DT World Махмудом Аль Бастакі, яка відбулася в Офісі Глави держави, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Керівник DT World зазначив, що його компанія має досвід роботи з митними службами у більш ніж 100 країнах світу та пропонує рішення, які допомагають реформувати й модернізувати митницю, дають змогу покращити захист кордонів держави від незаконного переміщення товарів завдяки автоматичній системі оцінки ризиків усіх трансакцій, підвищити рівень доходів, пришвидшити процес митного оформлення для трейдерів.

"Результатом впровадження підходів та рішень, які ми пропонуємо, буде збільшення обсягів торгівлі та зростання національного ВВП. Україна може суттєво покращити свій рівень за індексом ефективності логістики (LPI) Світового банку, на який орієнтуються інвестори", – наголосив Махмуд Аль Бастакі.

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За його словами, компанія готова запропонувати Україні свої розробки та допомогти у впровадженні нових підходів, що не вимагатиме від держави капітальних інвестицій.

"Це є частиною нашої співпраці на рівні урядів, на рівні правителя нашої країни та Президента України", – сказав він.

Віцепрем’єр Михайло Федоров зазначив, що в Україні ключовою проблемою є не IT-розробки, де країна має величезний потенціал, а реінжиніринг процесів. У зв’язку з цим він поцікавився, чи може компанія DT World допомогти у цьому питанні в межах потенційної співпраці.

Операційний директор DT World запропонував організувати відповідну команду, яка вивчить українську систему, процеси, проведе комплексну перевірку, і після цього еміратська компанія запропонує українській стороні дорожню карту майбутньої роботи.

"Дійсно, дуже важливим є питання законодавства, реінжинірингу процесів і створення відповідної електронної системи, тому що без оцінки механізму ризиків це не працюватиме", – розповів він.

Заступниця керівника Офісу Президента Юлія Свириденко запропонувала зосередитись на розробці дорожньої карти, щоб подати її на розгляд керівництву.

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Компанія DT World запропонує Україні програму реформи митниці, - ОП 01
Компанія DT World запропонує Україні програму реформи митниці, - ОП 02
Компанія DT World запропонує Україні програму реформи митниці, - ОП 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
та так и я умею - смотрите за руками - а теперь всем спать))
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23.02.2021 15:40
+1
пусть не забудут исходники программы таможенникам дать)
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23.02.2021 15:43
+1
Эх, если бы. Да кто им даст. Там десятки тысяч чиновников целыми поколениями кормятся, и наверх часть отдают. Кто же от такого добровольно откажется.
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23.02.2021 16:11
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Вопрос только в том : кому нужна реформа таможни в Украине и скольким МНОГИМ она не нужна. В Эмиратах же такой дичи, как у нас, нет, поэтому и живут так
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23.02.2021 15:35 Відповісти
як? ще краще?
так найвеличніший з перших своїх днів у кріслі покращує митницю, невже не достатньо?
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23.02.2021 15:39 Відповісти
Неоднозначное заявление.
Вы о ком?)))))
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23.02.2021 16:25 Відповісти
та так и я умею - смотрите за руками - а теперь всем спать))
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23.02.2021 15:40 Відповісти
А компанія DT World знає яка в Україні корупція? А компанія DT World знає шо у нас всі суди продажні? Думаю, що ця компанія бабло візьме за тіпа проведену реХВорму, а все залишиться як і було. Якби ж на посади якихось британців чи американців поставили то може шось би і помогло. А так...
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23.02.2021 15:41 Відповісти
пусть не забудут исходники программы таможенникам дать)
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23.02.2021 15:43 Відповісти
Эх, если бы. Да кто им даст. Там десятки тысяч чиновников целыми поколениями кормятся, и наверх часть отдают. Кто же от такого добровольно откажется.
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23.02.2021 16:11 Відповісти
Це якісь чергові іспанські лижні інструктори?
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23.02.2021 16:13 Відповісти
Йде перманентне ґвалтування митниці. Із митниці яка була на рівні ЄС перманентними розвалами, звільненнями професіоналів і креатурами мафії і тих хто мріяв її зробити митницею третього світу добили її остаточно. Перші це зробили риганали, які об'єднали під шумок "реформ" митницю і податкову, щоб кошти можливо було вкрасти тільки вибраним на чергові Версалі Януковича ще до їх зачислення на рахунки держказначейства, потім це швидко второпав пан Яценюк і не дозволив її розділення, тепер ці зелені трутні теж побачили, як легко можна вкрасти мільйони на наступні вибори і... зібрались знову її об'єднати з податковим монстром. А зарубіжним виробникам товарів нормальна митниця теж не потрібна. Їм потрібно щоб збули їх лайно без митних податків. Тому все логічно. За подібні дії треба трибунали і посадки цих мафіозних горе "реформаторів" від міжнародних корпорацій. Це ганьба, в країні скоро будуть в селекції до влади одні ідіоти і маріонетки.
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23.02.2021 17:04 Відповісти
А что разве мы сами не можем найти человека что бы возглавить таможню и вычистить коррупцию в ней. Предложения вручили в руки Разумкову, только что то долго он изучает документ, как бы не зачитал до дыр.
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23.02.2021 17:21 Відповісти
історія свідчить що, не можемо. Занадто солодке місце.
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23.02.2021 17:36 Відповісти
а якже тоді митникам жити?!
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23.02.2021 17:35 Відповісти
 
 